Grizete nokte? Evo kako se u tri koraka riješiti te loše navike

Ne postoji sumnja u to da su ljudi robovi navika - naša tijela i mozgovi su ovisni o stimulansima, radnjama i uzorcima koji nas kroz vrijeme definiraju u svojoj stalnoj prisutnosti i ugodi koja proizlazi iz poznavanja te predvidivosti. Radimo ih nesvjesno - lijepimo prste za cigarete, pucketamo zglobovima prstiju, izležavamo se ispred TV-a i izbjegavamo voće - ni ne sjećajući se kad je loša navika počela.

Petlja navike

Svaka dobra, loša ili beznačajna navika započinje s psihološkim uzorkom koji se naziva "petlja navike". To je proces od tri dijela. Prvi od njih je okidač koji dopušta mozgu određeno ponašanje. Drugi dio je samo to ponašanje, odnosno rutina koju stvara, dok je treći nagrada, odnosno ono što se mozgu sviđa i pamti "petlju navike" u budućnosti. Nakon što je navika formirana, teško ju je prekinuti upravo zato jer zaboravljamo kako uopće radimo to što radimo, već smo robovi te navike koju prakticiramo nesvjesno.

Profesorica Wendy Woods sa Sveučilišta Južna Kalifornija kaže kako se loših navika ipak možemo riješiti, pa čak ih i pretvoriti u dobre - ako im pristupimo na pravi način.

1. Otežajte izvođenje navike

Primjerice, ako grizete nokte, na ruke stavite rukavice. Ili nokte premažite lakovima s groznim okusom osmišljenim upravo u tu svrhu, piše The Guardian.

Cigarete naprosto nemojte kupiti, a ako stalno čupkate kosu zavežite je u rep i slično. Nije poanta u točnom načinu, samo da je radnju teže obavljati nakon što ste već donijeli svjesnu odluku da ćete izbaciti tu naviku. Kad nam ona nije lako izvediva, bit će i manje primamljiva.

2. Promijenite okidače koji aktiviraju naviku

Ako vam želja za pušenjem ili grickanjem noktiju dolazi vezano za nešto drugo - primjerice stresan razgovor, dolazak na posao, u prometu i slično, pokušajte utjecati na uvjete koji u vama stvaraju tu nervozu te pokušajte pronaći drugi način za otpuštanje napetosti. Možete probati duboko disati, prošetati, pjevati - što god vam je drago, sve dok djeluje.

3. Usvojite kontra-naviku

Čini se da su stvaranje nove navike i odvikavanje od stare vrlo usko povezane i da se radi o dvjema stranama iste kovanice. Stara navika ili obrazac reagiranja još uvijek je prisutan jer je riječ o uzorku reakcije neurona u mozgu, no manje je dominantan i manje snažan. To je jedan od razloga zbog kojega su sredstva za pomoć pri odvikavanju od pušenja poput nikotinske gume ili inhalatora obično učinkovitija od nikotinskih flastera.

Potrebno je 12 tjedana

Prema istraživanju objavljenom u Europe Journal od Social Psychology, tim znanstvenika je promatrao 96 ljudi tijekom razdoblja od 12 tjedana kako bi utvrdili koliko je točno potrebno da se prekine neka stara i loša, a uvede nova navika.

Tijekom tog razdoblja ispitanici su bilježili kako se osjećaju svaki dan, a na kraju su svi rezultati analizirani te je utvrđeno da iako neke supstance djeluju na način da izazivaju jaku ovisnost, većinu navika ljudi mogu prekinuti ili pak steći, a sve što je potrebno je 66 dana. Ovo su psihičke faze koje nastupaju u tom razdoblju, kao i savjeti kako ih olakšati:

Živčanost i bahatost - od 1. do 22. dana: U ovom razdoblju su ljudi obično nervozni zbog razbijanja navike i osjećaja kako im nedostaje. Najbolje što mogu napraviti je pričati o svojoj misiji - prijateljima, kolegama, obitelji... Oni će služiti kao kontrola i motivacija. S time se daje dodatan pritisak od razočaravanja ne samo sebe, već i drugih.

- od 1. do 22. dana: U ovom razdoblju su ljudi obično nervozni zbog razbijanja navike i osjećaja kako im nedostaje. Najbolje što mogu napraviti je pričati o svojoj misiji - prijateljima, kolegama, obitelji... Oni će služiti kao kontrola i motivacija. S time se daje dodatan pritisak od razočaravanja ne samo sebe, već i drugih. Samoanaliza - od 22. do 44. dana: U ovoj fazi ljudi obično pokušavaju sagledati svoj život i rutinu iz druge perspektive. Postavljaju se pitanja - Zašto radim to? Što želim od života? Što trebam promijeniti? Kako biti sretniji? Kod odbacivanja loše i poprimanja nove, zdrave navike, važno je izracionalizirati sam sebi zašto to radim, a uz konkretan je razlog puno lakše izdržati 66 dana muke.

- od 22. do 44. dana: U ovoj fazi ljudi obično pokušavaju sagledati svoj život i rutinu iz druge perspektive. Postavljaju se pitanja - Zašto radim to? Što želim od života? Što trebam promijeniti? Kako biti sretniji? Kod odbacivanja loše i poprimanja nove, zdrave navike, važno je izracionalizirati sam sebi zašto to radim, a uz konkretan je razlog puno lakše izdržati 66 dana muke. Pronalazak nade - od 44. do 66. dana: Treća faza je zadnji vjetar u leđa. Iako je prošlo već puno, ostalo je još 22 dana, vrijeme da se dokaže snaga i volja. U ovom se trenu već nazire svjetlo na kraju tunela, osjećaj ponosa i shvaćanja da se u životu zaista može bez te loše navike.

- od 44. do 66. dana: Treća faza je zadnji vjetar u leđa. Iako je prošlo već puno, ostalo je još 22 dana, vrijeme da se dokaže snaga i volja. U ovom se trenu već nazire svjetlo na kraju tunela, osjećaj ponosa i shvaćanja da se u životu zaista može bez te loše navike. Ugađanje sebi - od 66 dana pa nadalje: Jedini način da se pokopa neka stara navika je proslava toga, kao odavanje počasti sam sebi.

