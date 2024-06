Dina i Irena: 'Jedan trening na reformeru je poput tri pilatesa’

Jedan trening na reformerima je kao da ste odradili tri pilates treninga, počele su priču trenerice i šogorice Dina Dimić (35) i Irena Subašić (43). Taj vrlo štur i primamljiv opis ove sprave donio je reformeru trenutačnu popularnost, iako je on mnogo više od modernog hira u svijetu vježbanja.

Prvi ga je napravio njemački izumitelj Joseph Pilates početkom 20. stoljeća, a s razlogom se otvara sve više studija u kojima možete vježbati na ovoj neobičnoj spravi. Jedan od njih osvanuo je na zagrebačkoj Savici, In Balance Reformer Studio.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ideja o otvaranju reformer studija bila je zajednička. Ja sam imala sjedilački posao u uredu i konstantno sam se morala baviti nekom fizičkom aktivnošću. Najčešći su bili treninzi poput fitnessa, pilatesa i grupnih treninga. Dina mi je bila trenerica pilatesa i ona me nagovorila da probam reformere - rekla nam je za početak Irena, koja je odlučila napraviti potpuni zaokret u karijeri.

- Već nakon prvog treninga na reformeru oduševila sam se i nastavila trenirati na njemu idućih nekoliko mjeseci. Nakon svakog treninga osjećala sam se vrlo zadovoljno i promjena je zaista bila vidljiva. Nakon nekoliko treninga pala nam je super ideja na pamet: vlastiti studio za pilates. Odlučile smo odvažiti se i krenuti u to zajedno - kažu nam trenerice.

Ideja je nastala prije samo godinu dana. Irena je završila za trenericu pilatesa i joge na Učilištu Magistra i potom edukaciju za rad na reformeru, pa je uz već iskusnu Dinu tijekom godinu dana usavršila znanje.

- Meni je to nakon uredskog posla velik izazov budući da sam zakoračila u potpuno novi početak. Ima mnogo izazova, ali i novog zadovoljstva, jer se zapravo vježbanjem bavim cijeli život - kaže Irena.

Kako tvrde, dugo su tražile prostor koji bi im lokacijom i veličinom odgovarao, u kvartu u kojem već nema sličan studio. Izbor je pao na Savicu, a lokacijom i odazivom trenerice su danas i više nego zadovoljne. Studio radi niti mjesec dana, a gotovo sve grupe su popunjene.

- Cijele dane provodimo ovdje, imamo grupne treninge u jutarnjim i popodnevnim terminima. Treninzi su individualizirani, po četvero ljudi je u grupi i možemo im se potpuno posvetiti, što nam je vrlo važno. Treninzi traju oko 55 minuta, a osim grupnih treninga imamo poluindividualne i individualne - kažu.

Reformer nam je na prvu izgledao vrlo neobično, dok nam trenerice nisu demonstrirale nekoliko vježbi u različitim pozama.

- Reformer je sprava s pet opruga i trening na njemu radi se s opterećenjem, što nije slučaj s pilatesom, tijekom kojega koristimo samo vlastito tijelo. Vi na reformeru niste stabilni, pa se morate 'boriti' s njim i raditi vježbu do kraja kako biste zadržali ravnotežu na spravi. Klijentima je to super motivacija jer uz tu 'borbu' trening ne može biti dosadan - objašnjavaju Irena i Dina.

- Reformeri su napravljeni da bi se rehabilitirali njemački vojnici. Tad su korištene bolničke opruge, a osmislio ga je Joseph Pilates. U međuvremenu je otkrio potencijal ove sprave i shvatio da se na njemu može mnogo više te počeo raditi konkretne treninge. Trenirao je na spravama svoje balerine i sve ostale klijente - objasnile su nam trenerice da, unatoč tome što je samo nekoliko godina hit, ova sprava postoji mnogo dulje.

- Radi na principu elastične sile, a na reformerima se mogu izvoditi vježbe u raznim smjerovima i pozama. Opruge se mogu namjestiti na veći ili manji otpor, tako da netko tko je u boljoj kondiciji i netko tko je u slabijoj mogu odraditi isti trening pod različitim opterećenjem - objasnila nam je Dina pa dodala:

Foto: Igor Soban/Pixsell

- Kad radimo trening, koncentriramo se na cijelo tijelo kroz progresiju vježbi, pa na kraju bude desetak vježbi ukupno. Klijenti osjete sve mišiće, a mi ih polako uvodimo u svaku vježbu i dodajemo - ističu.

Kako kažu, na početku se ljudi mogu uplašiti same vježbe, ali se i vrlo brzo opuste. Trening im je izazov, pa vrijeme brzo prođe - a reformeri su kao teretana i pilates u jednom.

- Okvirno 90 posto ljudi se upisalo nakon probnog treninga, čime smo vrlo zadovoljne. Treniraju i žene i muškarci, tako da imamo miješane grupe. Muškarci koji kod nas treniraju su 'mrcine' koje idu u teretanu i vrlo brzo shvate da ovo nije niti malo ženskast trening i često se iznenade jer im prorade mišići za koje nisu znali niti da postoje - kažu.

Kako to obično biva, prije ljeta je uvijek "bum" u treniranju jer se ljudi žele dovesti u red na brzinu prije plaže.

storyeditor/2024-06-19/PXL_130624_116057811.jpg | Foto: Igor SobanPIXSELL

- Mi nikad ne promoviramo 'summer body' jer za njega samo treba odjenuti bikini i spremni ste. Trenirati treba prvenstveno za zdravlje, i to tijekom cijele godine, a ne samo kad je neka prilika, pa kakav god to trening bio. Važno nam je da je trening koristan, siguran i zabavan, volimo naučiti ljude kako trenirati i ispravljamo ih da bude sve točno - kažu trenerice pa ističu da je u treningu, kao i u životu, ravnoteža najvažnija, što ih je inspiriralo da svoj studio nazovu In Balance.

- Kaže se da se nakon 10 treninga pilatesa osjećaš bolje, nakon 20 izgledaš bolje, a nakon 30 imaš novo tijelo. Taj put je kraći i zabavniji uz vježbanje na reformerima - zaključuju simpatične trenerice.