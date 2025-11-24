Obavijesti

Lifestyle

Komentari 2
BORBA S DIJABETESOM

Dinamova legenda Goran Jurić: Utakmicu bih završio ne znajući gdje sam, ali nisam odustajao

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 3 min
Dinamova legenda Goran Jurić: Utakmicu bih završio ne znajući gdje sam, ali nisam odustajao
Zagreb: Goran Juri?, bivši igra? nogometnog kluba Dinamo | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Već je sedam godina bio u profesionalnom sportu, igrao je za Crvenu zvezdu i ugovarao inozemni transfer. I onda, odjednom, šokantna životna promjena. Dijabetes - priča nam nogometni majstor

Za svoju sam dijagnozu saznao 1989. godine, ne moram vam ni pričati koliki mi je to tad bio šok. Ma iskreno, u tim trenucima nisam praktički ništa znao o dijabetesu, mjerenju šećera, davanju inzulina..., priča nam Goran Jurić (62), legendarni nogometaš Dinama i hrvatske nogometne reprezentacije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Nika Beroš (11) u vrtiću je otkrila da ima dijabetes: 'Dajem si inzulin putem mobitela' VIDEO
Nika Beroš (11) u vrtiću je otkrila da ima dijabetes: 'Dajem si inzulin putem mobitela' | Video: KanalRi

Jurić je profesionalnu nogometnu karijeru započeo još 1982. godine kao član mostarskog Veleža, a sedam godina kasnije u potpunosti mu se promijenio život. A kako je tad 27-godišnji nogometaš shvatio da ima dijabetes?

Dijagnoza ga nije zaustavila Chef Goran Kočiš: Senzor mi je pomogao da bolje upoznam svoje tijelo i gradim karijeru
Chef Goran Kočiš: Senzor mi je pomogao da bolje upoznam svoje tijelo i gradim karijeru

- Nekako sam u to vrijeme malo smršavio, ali zbog stalnih treninga nisam odmah pomislio kako je riječ o dijabetesu. Opet, tu su bili i neki drugi simptomi, nekako se nisam osjećao najbolje. Stalno bih osjećao žeđ, često sam morao ići mokriti na WC. Puno je tu bilo sitnih simptoma, pa sam odlučio otići kod doktora, znao sam kako je to ipak najbolje - priča nam Jurić pa nastavlja:

- Strah? Ma nije bilo straha. Nisam ja osoba koja se baš tako lako plaši, više je tu bilo neke neizvjesnosti, susreo sam se sa situacijom o kojoj nisam ništa znao.

Zagreb: Goran Juri?, bivši igra? nogometnog kluba Dinamo
Zagreb: Goran Juri?, bivši igra? nogometnog kluba Dinamo | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Tad sam bio igrač Crvene zvezde, trebao sam napraviti inozemni transfer, a onda vas tako nešto malo zakoči. I nastane neka nedoumica, ne znate kako ćete se nositi s time kroz život, koliko možete još dati nogometu. Bilo je tu svega, prije jedne utakmice u Ligi prvaka protiv Grasshoppera sam bio u frci, završio i u bolnici, ali sve je ispalo dobro.

Koliko vam se u tom trenutku promijenio život?

- A čujte, to je velika životna promjena. Teško mi je takve stvari objašnjavati ljudima koji nisu toliko u tome. Prije svakog obroka morate paziti na šećer, razmišljati hoće li on biti visok, srednji ili nizak, drugačije se pripremate za sve napore treninga ili utakmica. Ali ja sam i 15 godina poslije igrao profesionalni nogomet, na kraju bio dio reprezentacije koja je na Svjetskom prvenstvu 1998. godine stigla do bronce.

Popularni “Goca” pričao je u dahu...

- Nikad nisam imao velikih problema s dijabetesom, nikad zbog toga preskakao treninge ili utakmice, samo se tome morate ozbiljno posvetiti. Ali nekad mi se znalo dogoditi da završim neku utakmicu, a pojma nemam gdje sam. Da, bilo je i toga. Odustajanje? Ne, to nikad nije kod mene bila opcija, nisam takav čovjek. Samo sam u međuvremenu shvatio kako je čovjek po brojnim pitanjima najveća ‘životinja’.

Zagreb: Mjerenje razine šećera u krvi
Zagreb: Mjerenje razine šećera u krvi | Foto: Josip Regovic/PIXSELL/Privatni Album

Bivši nogometaš Dinama nikad svoje zdravstveno stanje nije krio od prijatelja i suigrača

- Svi su moji prijatelji znali za moju životnu priču, mislim kako je najgora odluka takve stvari skrivati od drugih. Ma čak bih rekao kako je jako dobro da vaši prijatelji znaju za sve to, pa čak i da znaju kako se ponašati ako vam kojim slučajem postane loše. Nasreću, ja nisam imao takvih situacija u svom životu, ali na te stvari morate biti spremni. Jasno, ne trebate to zvoniti na sva zvona, ali ni izbjegavati te priče. Nikad nisam imao problem u javnosti izmjeriti šećer, uzeti inzulin, to je jednostavno vaš način života. I nemate se tu čega sramiti.

MALO STATISTIKE Probudite se i testirajte na vrijeme! Većina ljudi si nikad nije ni izmjerila glukozu u krvi
Probudite se i testirajte na vrijeme! Većina ljudi si nikad nije ni izmjerila glukozu u krvi

Koliko ste u to vrijeme pazili na prehranu?

- Vi kao sportaš imate velike napore, svakodnevno se maksimalno trošite. I uz toliku fizički aktivnost možete si najnormalnije priuštiti kvalitetan, obilat ručak, pa i neki kolač poslije toga. Nije to stvarno nikakav problem. A prije utakmica bih znao pojesti bananu ili čokoladu, nešto što bi me ‘držalo’ malo dulje. Uvijek bih pazio na svoje stanje, mjerio šećer, pratio kako se osjećam. I to je najvažnije, ako se pridržavate toga, pazite na sebe, onda vam ni dijabetes ne može previše utjecati na život - završio je Jurić. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Šokantna vjenčanja: Šogorica trudna s mladoženjom, tajna obitelj, pijani kum otkriva sve...
19 LUDIH PRIČA

Šokantna vjenčanja: Šogorica trudna s mladoženjom, tajna obitelj, pijani kum otkriva sve...

Vjenčanja bi trebala biti radosne proslave, ali ponekad se pretvore u nevjerojatne spektakle ispunjene dramatičnim trenucima koje nitko ne očekuje
15 najboljih svečanih haljina za žene u 50-ima, 60-ima i 70-ima
ZA FANTASTIČAN IZGLED

15 najboljih svečanih haljina za žene u 50-ima, 60-ima i 70-ima

Odabir haljine za posebne prilike može biti izazov, no ključno je birati dobro pristajuće i strukturirane komade koji naglašavaju figuru, kao i ne bojati se jarkih boja
Evo kako banane utječu na tijelo, ovisno o tome jedete li ih ujutro, popodne ili navečer
RAZNI BENEFITI

Evo kako banane utječu na tijelo, ovisno o tome jedete li ih ujutro, popodne ili navečer

Banane su jedno od najpraktičnijih i najpopularnijih voćki na svijetu. No osim što su ukusne i zasitne, njihovo djelovanje na organizam može se mijenjati ovisno o tome u koje doba dana ih jedemo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025