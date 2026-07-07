Dirljiv oproštaj od gospođe Mirjane kojoj kultna Michelin konoba duguje svoju slavu

Vijest o ponovnom uvrštenju Konobe Mate u MICHELIN vodič za Hrvatsku i potvrdi Bib Gourmand statusa stigla je u trenutku obilježenom velikim uspjehom, ali i tugom.

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Pokretanje videa... 00:59 'Posluživao sam i Tuđmana i Tita i Ćiru, cijene nisam dizao 12 godina. U mirovinu neću...' | Video: 24sata/Video

Iza danas poznate i cijenjene gastronomske priče stoji 26 godina rada cijelog tima. No iz Konobe Mate jasno su poručili kako svega onoga što danas imaju vjerojatno ne bi bilo da na samom početku nisu bili Mirjana i Mate.

- Mi danas vjerojatno ne bismo bili ovdje da na samom početku nisu bili oni, Mirjana i Mate - poručili su. Ono što danas najpoznatiji gastronomski vodiči prepoznaju i nagrađuju kao izvrsnost, održivost i autentičnost, za njih je bilo nešto sasvim prirodno - način života.

Mirjana i Mate vjerovali su u vrijedan rad i u jednostavno, ali važno životno pravilo: svaki posao treba raditi kako spada.

Željeli su svojoj obitelji osigurati dostojanstven život i izgraditi čestit posao. Gostima su posluživali pijate poštene i ukusne težačke spize, a mnogi od onih koji su prvi put došli kao gosti tijekom godina postali su prijatelji.

Upravo na tim temeljima izrasla je Konoba Mate kakvu danas poznaju brojni domaći i strani gosti.

Mjesto koje je tijekom više od četvrt stoljeća postalo sinonim za autentičnu gastronomiju i gostoljubivost te zaslužilo mjesto u jednom od najpoznatijih gastronomskih vodiča na svijetu.

Ovogodišnja potvrda Bib Gourmand statusa zato je mnogo više od još jednog priznanja.

Ona je potvrda svega onoga u što su Mirjana i Mate vjerovali od samog početka - poštenog rada, skromnosti, ljubavi prema obitelji, gostima i hrani koja dolazi iz kraja u kojem su živjeli i stvarali.

- Na ovome ćemo zauvijek biti zahvalni. Cijelim srcem - poručili su iz Konobe Mate opraštajući se od žene čije će vrijednosti nastaviti živjeti kroz generacije koje dolaze.

Konoba Mate tijekom godina izrasla je u jedno od prepoznatljivih mjesta korčulanske gastronomske scene, poznato po kuhinji koja se oslanja na tradiciju, lokalne namirnice i okuse otoka. Smještena u Pupnatu, u unutrašnjosti Korčule, konoba je svoju reputaciju gradila bez odricanja od vlastitih korijena – na jednostavnoj, poštenoj hrani, obiteljskom pristupu gostima i jelima nadahnutima težačkom kuhinjom.

Više od četvrt stoljeća obitelj i tim Konobe Mate razvijali su gastronomsku priču koja je s vremenom privukla pozornost domaćih i stranih gostiju, ali i međunarodne gastronomske scene. Posebno priznanje stiglo je uvrštenjem u MICHELIN vodič i dodjelom oznake Bib Gourmand, kojom se ističu restorani koji nude kvalitetnu hranu po pristupačnoj cijeni.

Unatoč međunarodnim priznanjima, u središtu priče Konobe Mate ostali su isti principi na kojima je sve počelo – poštovanje prema namirnici, tradiciji, radu i gostu. Upravo su te vrijednosti, koje su postavili Mirjana i Mate Farac, postale temelj na kojem su nove generacije nastavile graditi ugled ove poznate korčulanske konobe.





Gospođa Mirjana Farac preminula je 2026. godine.

Iza nje ostaje mnogo više od uspješne ugostiteljske priče. Ostaje obitelj, tradicija i nasljeđe utkano u svaki dio konobe koja danas uživa međunarodno priznanje.

Ostaje i priča o tome kako veliki uspjesi često počinju skromno – vrijednim rukama, poštenim radom i željom da se gostu posluži dobar pijat hrane.

U znak sjećanja na Mirjanu Farac (1949. – 2026.), ženu čiji su rad, vrijednosti i ljubav prema obitelji i gostima ostavili neizbrisiv trag u priči Konobe Mate, njezini najbliži i cijeli tim konobe oprostili su se riječima duboke zahvalnosti: 'Na ovome ćemo zauvijek biti zahvalni. Cijelim srcem.'

