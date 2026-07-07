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PREHRANA NORVEŠKE ZVIJERI

Jedite kao Haaland: Ovo su recepti za iznutrice, sashimi...

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 2 min
Jedite kao Haaland: Ovo su recepti za iznutrice, sashimi...
Foto: Instagram/123RF
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Tajna Haalandove fizičke snage nije samo u treninzima. Norveški napadač iza sebe ima pomno osmišljenu prehranu koju mnogi nazivaju i 'pravom vikinškom hranom'

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Erling Braut Haaland jede puno čiste, prirodne i nutritivno bogate hrane kako bi dnevno unio oko 6000 kalorija. Njegova se prehrana uglavnom sastoji od svježih morskih plodova, govedine, iznutrica poput srca i jetre, jaja, sirovog mlijeka i meda te kruha od kiselog tijesta.

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Haalandov trik VIDEO
Haalandov trik | Video: Facebook/Polska Policja

Evo konkretnih recepata poznatih jela iz prehrane zvijezde napadača:

1. Sashimi od lososa s đumbir-ponzu umakom

Morski plodovi veliki su dio njegove prehrane još od djetinjstva u Norveškoj, a jedno od njegovih omiljenih jela je sashimi od lososa.

Sastojci:

  • 300-400 g fileta lososa (sashimi kvalitete)
  • 1 avokado narezan na tanke kriške
  • Ukiseljeni crveni luk
  • Pržene sezamove sjemenke i malo kreše

Đumbir-ponzu umak:

  • 1 dl soja umaka
  • Sok od 1/2 limete
  • 2 cm naribanog svježeg đumbira
  • 1 žličica sezamovog ulja
Foto: 123RF

Priprema:

Narežite filet lososa na tanke, nježne kriške i lijepo ih posložite na tanjur zajedno s kriškama avokada. Dodajte ukiseljeni crveni luk, sezamove sjemenke i krešu. Pomiješajte sastojke za ponzu umak i poslužite ga sa strane ili lagano prelijte preko ribe.

2. Lazanje

Haaland je u svom dokumentarcu 'Haaland: The Big Decision' otkrio da mu njegov otac Alfie Haaland priprema lazanje prije svake domaće utakmice. Recept se strogo čuva kao tajna, ali prava sportska mesna lazanja može se pripremiti ovako:

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Sastojci:

  • 400 g mljevene govedine (ili mljevenog goveđeg srca za pravi Haalandov efekt)
  • 1 konzerva sjeckane rajčice i 2 žlice koncentrata rajčice
  • 1 sitno nasjeckani luk, 2 češnja češnjaka i 1 naribana mrkva
  • Listovi za lazanje (po mogućnosti integralni)
  • Sir za zapeći

Bijeli umak:

  • 2 žlice maslaca
  • 2 žlice glatkog brašna
  • 4 dl mlijeka
  • Malo muškatnog oraščića
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Priprema:

Popržite luk, češnjak i mljeveno meso, dodajte rajčicu i povrće te pustite da se umak kuha dok ne postane gust. Pripremite bijeli umak tako da otopite maslac, umiješate brašno i postupno dodajete mlijeko uz stalno miješanje dok se ne zgusne. Začinite muškatnim oraščićem.

U posudu slažite redove mesnog umaka, bijelog umaka i listova za lazanje, a na vrh stavite sir. Pecite na 200 °C oko 35-40 minuta.

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3. Prava 'vikinška hrana': Odrezak i iznutrice

Haaland često jede čisti odrezak (poput tomahawka ili ribeye odreska), ali kako bi unio dodatne mikronutrijente, jede i govedinu te goveđe srce narezano na male komadiće.

Sastojci:

  • 200 g goveđeg ramsteka (ili goveđeg srca/goveđe jetre)
  • 1 žlica kvalitetnog maslaca za pečenje
  • Šparoge i kuhani krumpir
  • Malo sirovog meda (kao prilog)
  • Čaša hladnog, sirovog mlijeka ('čarobni napitak')
Foto: 123RF

Priprema:

Ispecite odrezak ili iznutrice kratko u vrućoj tavi s maslacem kako bi dobili lijepu koricu, ali da unutrašnjost ostane crvena ili srednje pečena. Poslužite sa šparogama pirjanima na maslacu i krumpirom, a obrok završite čašom hladnog mlijeka i žlicom sirovog meda za dodatnu energiju.

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