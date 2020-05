Dirljiv video: Dječaka kojim ima autizam tata razveselio psićem

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: U trenucima teške boli otkrit ćete koliko ste jaki i kako dalje

Četverogodišnji Hayden pati od autizma, a posebno mu je teško palo to što zbog COVID-19 pandemije mora stalno biti kod kuće te mu je poremećena svakodnevna rutina na koju se osobe s autizmom često i potpuno oslanjaju. Njegov je otac Carl Morrison zbog toga sinu odlučio nabaviti krznenog prijatelja, da mu pomogne bolje se nositi s poteškoćama, ali i lakše savladati trenutna pravila društvenog distanciranja.

POGLEDAJTE VIDEO o drugom dječaku s autizmom i psom koji mu pomaže:

Tata Carl objasnio je na Twitteru da Hayden zbog autizma ni ne govori, te da se potpuno oslanja na rutinu koja se u ožujku ove godine skroz promijenila zbog zdravstvenih smjernica.

Carl je objavio i dirljivi video u kojem se vidi kako kako se dječak obradovao kad mu je kroz prozor automobila mama pružila novog prijatelja, zlatnog retrivera Marleya. Hayden koji prema očevim riječima gotovo uopće ne iskazuje emocije nije mogao skriti sreću kad je prvi put vidio štene i primio ga u ruke.

My 4 year old son who has Autism and is Non Verbal. Has a new friend Marley.😄 pic.twitter.com/dvHmQ0sufv