Dirljive priče: Ove ljude utješili su neznanci u trenutku očaja

1. - Mama mi je umrla i trebala sam letjeti šest sati kako bih bila s obitelji. Jecala sam od suza i nisam se mogla suzdržati. Tada mi je zrakoplovna tvrtka Westjet dala sjedalo na kraju aviona, djelatnici su me ušuškali, sjeli pokraj mene i držali me dok nisam zaspala. Probudila sam se i pronašla poruku u kojoj je pisalo 'Žao mi je što toliko boli' - @ABOotlanders.

My mom died and I needed to fly 6 hrs to be w my family, I was sobbing and couldn't keep it together. A @WestJet crew member gave me her seat at the back of the plane, tucked me in and sat and held me till I fell asleep. I woke up to a note sayin "I'm sorry it hurts so much" — AB Outlanders #Sher (@ABOotlanders) 17 October 2018

2. - Hodao sam prema doma i padala je kiša. Žena se vozila u autu pokraj mene, otvorila je prozor i dala mi kišobran. Bio sam preko 3000 kilometara udaljen od kuće i obitelji. To mi je ugrijalo srce i osjećao sam se zbrinuto' - @tmtscz.

3. - Sestra mi je upravo umrla. Bio sam na misi za prijatelja, sjedio sam sam u klupi i slušao glazbu koju smo inače pjevali zajedno. Nisam mogao prestati jecati. Ljubazna žena je kliznula niz klupu i sjela pokraj mene, cijelo vrijeme me držala za ruku - @Ballawood.

My sister had just died. I was sitting in a church for a friend’s ordination, sitting alone in the pew for the first time, listening to music that we’d sung together & couldn’t stop sobbing. A kind woman slid down the pew to sit beside me & held my hand the whole time. #lifesaver — Kit Woods (@Ballawoods) 16 October 2018

4. - Kad je moja sestra umrla, njezina kći Ella joj je poslala poruku za Majčin dan. Danas joj je neznanac iz Royal Maila odgovorio i usrećio malenu djevojčicu. Na njezinom licu je obasjao najveći osmijeh - @Lindaa_x.

U poruci je pisalo:

'Moja lijepa Ella.

Hvala ti puno na posebnoj poruci za Majčin dan. Ti si jedna u milijun za mene i volim te jako puno. Milijuni + bilijuni + trilijuni znače koliko te volim!

Odrastaš u pametnu i posebnu djevojku i jako sam ponosna na tebe, i iako sam u raju pazim te svaki dan!

Puno zagrljaja i pusa,

Mama'.

On my sisters 1st heavenly Mother's Day Ella sent her mummy a card, today a kind stranger from the Royal Mail used their time to reply and make a little girl so happy! Her face lit up with the biggest smile, Just shows the amazing people in this world! Can't thank you enough ❤️✨ pic.twitter.com/rlbqvdavme — Linda Ross (@Lindaa_x) 2 April 2019

5. - Moj bivši, naše dijete i ja smo upravo sišli s leta tijekom kojeg je naša beba bila preopterećena, grozničava i plakala veći dio leta. Par u 60-ima nas je doveo do zaprima prtljage, a žena je rekla 'Vas dvoje ste sjajni' i odmah sam zaplakala - @andizeisler.

Ex and kid and I had just gotten off a red-eye flight during which the baby was overtired, feverish and crying much of the flight. Couple in their 60s sidled up to us at baggage claim and the woman said "You two are doing a great job" and I promptly burst into tears. — andi zeisler (@andizeisler) 4 March 2019

6. - Bila sam na vjenčanju svoje prijateljice. Ona je željela da djeveruše nose kestenjaste haljine, a mama mi je rekla 'Izgledat ćeš kao štala'. Zgodan muškarac mi je prišao s drugog stola i rekao 'Ja mislim da izgledaš prekrasno' i otišao. Nikad nisam zaboravila tu prijeko potrebnu podršku - @YesItsNicolaC .

I was at dinner with someone and we were trading horror stories about hurtful comments from family members. I talked about standing up at a friend's wedding. My friend wanted maroon dresses, and my mom said, "You're going to look like the side of a barn." — Nicola Cameron 🔱 (@YesItsNicolaC) 4 March 2019

7. - Vidjeli smo čovjeka kako čeka ispred restorana, tko zna koliko dugo. Kad smo stigli do automobila, rekao nam je da je primijetio da su sjedala i kočnice vidljivo loše. Zamijenio nam kočnice besplatno kako bi djeca bila sigurna jer je znao da je to skupo - @CJPendragon .

We once had a man wait outside a restaurant for god knows how long. When we got to our car he told us he noticed our car seats AND that our brakes were visibly bad. He worked for a shop & replaced our brake system free to keep the kids safe because he knew it would be expensive. — CJ✨CREDIT LETTERERS & COLORISTS (@CJPendragon) 4 March 2019

8. - Ljubaznost stranaca me zapanjuje. Ovo prekrasno kamenje postavljeno je oko stabla blizu mjesta gdje je pronađeno tijelo mog sina. Ljudi su dobri. Svijet je još uvijek dobro mjesto - @bernsteinmom .

The kindness of strangers astounds me. These beautiful stones were placed all around a tree near where my son Blaze’s body was found. I know people are good. The world is still a good place. pic.twitter.com/gEjwN01zku — Jeanne Pepper (@bernsteinmom) 13 January 2018

9. - Moj sin zamalo nije preživio prvih 24 sata i proveo je prvi tjedan na odjelu za intenzivnu njegu. Sve što sam mogla dodirnuti bila su njegova stopala. Jedne noći, medicinska sestra je prekršila pravila, donijela mi ga i rekla 'Želiš li primiti svog sina?'. Sjela sam po prvi puta držeći ga u rukama. Danas ima 11 godina. Nikada neću moći ispričati tu priču, a da se ne rasplačem - @HoarseWisperer.

My son almost didn’t survive his first 24 hours.



His first week in intensive care, he was just covered in tubes and sensors and wires hooked up to beeping machines.



All I could touch were his feet. — The Hoarse Whisperer (@HoarseWisperer) 5 March 2019

10. - Kupovala sam namirnice sa svojim trogodišnjim sinom i on me tražio da mu kupim neke slatkiše. Objasnila sam mu da si ne možemo to priuštiti jer je tata ostao bez posla. Muškarac mi je prišao i rekao 'Ovo vam je ispalo' i dao mi novčanicu od 50 dolara - @tiana_smith.

I was grocery shopping with my 3 year old and he really wanted some gummy treats. I explained to my son that we couldn't afford it because daddy lost his job. A man came up and said, "You dropped this," and handed me a $50 bill. — Tiana Smith (@tiana_smith) 5 March 2019

11. - Djevojka koju sam površno poznavala jer je sa mnom išla na biologiju, pronašla me kako plačem u kupaonici. Kada sam izašla, ona je stajala držeći svoju tenisicu na uhu kao telefon i pitala me zašto se nisam javila, samo kako bi me nasmijala. Postali smo odlični prijatelji - @sarahhollowell.

a girl I only vaguely knew as being in my biology class found me crying in a bathroom stall, and when I came out she was standing there with her shoe to her ear like a phone asking why I wasn't answering, just to make me laugh instead of cry



(she became a v good friend) — Sarah Hollowell 🦑 (@sarahhollowell) 4 March 2019

12. - Kad sam bila trudna osam mjeseci, poskliznula sam se na led, pala i onesvijestila se. Kad sam došla k svijesti, grupa stranaca je stajala oko mene bez jakni (to se dogodilo u listopadu u Kanadi). Njihove jakne su bile na meni, osim jedne koja mi je bila ispod glave - @krausesuzy.

When I was 8 mos pregnant I slipped on some ice & fell, knocked out cold. When I came to, there was a crowd of strangers around me, all without coats (this was in Saskatchewan, Canada in December). Their coats, I realized, were all on top of me, except the one under my head. — suzy (elena) krause (@krausesuzy) 4 March 2019

13. - Jedan biciklist je ostavio svoj bicikl na ulici i spasio mi život tako što je kroz prozor provalio u kuću koja je gorila. Imao sam sedam godina, a on je slomio ručni zglob i porezao obje ruke. Spasio je dvoje djece, mene i mog brata - @TheWhitneyBrown.

Saved my life by breaking a window and pulling me out of a burning house when I was 7. Broke his wrist. Cut up both hands. Saved two children, my brother and I. I don’t know his name, just that he was a biker, and he dropped his bike in the street when he saw us in the window. — AWhitneyBrown (@TheWhitneyBrown) 6 March 2019

14. - Prijateljica iz srednje škole me nazvala i rekla mi da joj je iznenada umro tata. Otišla sam u kafić, sjedila sama i lila suze. Mladi muškarac mi je prišao, dao umjetno cvijeće i rekao 'Izgleda da ti ovo treba' i otišao. Još uvijek čuvam to cvijeće - @MeganAnnear.

I got a phone call from a friend in high school that her dad had passed away suddenly. I went and sat alone in a cafe and just bawled. A young man in his 20’s came over, handed me a fake flower and said “it looks like you need this” and then walked away. I still have it ❤️ — Meg Annear (@MeganAnnear) 6 March 2019

15. - Putovala sam s jednogodišnjom bebom i novorođenčetom - mladi momak je izašao iz podzemne željeznice na mojoj stanici i pomogao mi nositi kolica (s djetetom u njima) uz ogromne stepenice. Zatim je krenuo nazad. Upitala sam da nije li to tvoje stajalište? Rekao je 'ne, ali sam bio zabrinut da vas nitko ne čeka na ovome kraju' - @MairiSpringate, prenosi BrightSide.