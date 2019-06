Dugogodišnji parovi su otkrili 'recepte' za sretan i dobar brak

Na blogu portala Reddit jedna korisnica pitala je one koji su se oženili za svoje srednjoškolske ljubavi koje su njihove tajne dobrih brakova. Evo koje odgovore je dobila:

1. "Shvatite da ćete se oboje s vremenom promijeniti i uživajte zajedno ​​u tom putovanju."

birdmommy, u braku 25 godina

2. "Najvažnija stvar je komunikacija. Prije nisam govorio o svojim osjećajima, jer bi se kao muškarac osjećao slabim. To nas je gotovo potpuno uništilo. Otvarao sam se s vremenom i došao sam toga da sam sada ja taj koji inzistira na razgovoru, iako osjetim da se moja žena suzdržava."

the_Cawdah, u braku 8 godina

3. "Partnera javno podržite, a raspravljajte nasamo."

Foto: Dreamstime

adalab, u braku 25 godina

4. "Pokušavam je svaki dan pitati kako je njoj prošao dan, mirno razgovarati o svemu i obratiti pozornost na ono što ona želi ili treba. Biti u stanju saslušati partnera svaki dan/sat/ minutu je ono što održava odnos kvalitetnim. "

WTKemp, u braku 10 godina

5. "Voljeli smo se i mrzili, ali iskreno mogu reći da ga nikada nisam voljela više nego sada. Volimo provoditi vrijeme zajedno, a zadnjih deset godina smo jednom godišnje na odmoru bez djece, što nam pomaže da se povežemo. Tako je naše zajedničko vrijeme kvalitetno. "

Hipo-anonymus, u braku 23 godine

6. "Nismo ljubomorni, a znamo kad se treba žaliti, ali i kad samo pustiti da stvari idu svojim tijekom."

houstonJack, u braku 40 godina

7. "Bez obzira koliko dugo ste zajedno - niste ista osoba kao prije. No to ne znači da ste jedno. Imat ćete različite interese, a najbolje je dijeliti putovanja. Dajte jedan drugome prostora."

jimBenningsHairDye, u braku 19 godina

Foto: Fotolia,

8. "Birajte svoje bitke, odaberite kad napraviti kompromis, ali i kako komunicirati."

inwoodatheart, u braku 33 godine

9. "Odvojite prekrivače na krevetu! Mogu se umotati da mi je udobno i toplo, a ona se može kretati i imati svoj 'svježi zrak'."

colonialSpore, u braku 23 godine

10. "Živimo po principu - jedan za drugoga i zajedno protiv svijeta."

robingallup,u braku 17 godina

Foto: Dremastime

11. "Budite jedan drugom najbolji prijatelj prije svega. Mi vrijeme provodimo radeći stvari zajedno, ali i radeći svaki svoje. Također, slažem se odlično s njezinim roditeljima i ona se slaže s mojima."

Darth_Crispy_Bacon, u braku 22 godine

12. "Razgovaramo o novcu redovito (vjerojatno jednom tjedno). Ti su razgovori praktični i posvećeni rješavanju problema bez optužbi ili vrijeđanja tuđih osjećaja."

Exvanlane, u braku 11 godina

13. "Čudan savjet, ali prije nego što razgovarate (ili vičete) jedan na drugog u ljutnji, pojedite nešto. Naučila sam da je često glad kriva što se ponekad obrušim na muža; a kad on ludi bez razloga napravim mu sendvič, i bude sve u redu. Prilično sam sigurna da je takva komunikacija poboljšala naš odnos."

bodbunuti, u braku 10 godina

14. "Volimo iznenaditi jedan drugog. Ponekad ću ga iznenaditi tako da popravim nešto što je on htio prije, ali nije stigao, a drugi će put on doći kući s posla s hranom, ali će je sakriti od mene samo da bi me kasnije iznenadio."

pizzainmymind, u braku 10 godina

Foto: Thinkstock

15. "Davno smo shvatili da odnos ne mora uvijek biti jednak, ali uvijek mora biti pošten."

handyman, u braku 22 godine

17. "Oženite se s namjerom da nečije živote učinite boljima, imate djecu s tom osobom jer želite skupa brinuti za njih, i uvijek dajte više nego što uzmete."

pidemica, u braku 19 godina