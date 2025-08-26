Dirljivi dojmovi nakon projekta Dan koji se pamti: 'Nemoćni smo, ali pjesma izliječi dušu'

Kroz pilot-projekt "Dan koji se pamti" već smo posjetili nekoliko starijih sugrađana koji se bore s raznim zdravstvenim nedaćama te ih razveselili glazbenim i kazališnim priredbama. Svaki posjet je na svoj način bio dirljiv te je pokazao koliko glazba, i pogotovo pjesma, lako gradi most do ljudi u situaciji kad su u krhkom stanju. Svi smo osjetili blagodati susreta: naši bolesni sugrađani i njihovi skrbnici, ali i glazbenici, pa i mi sami iz Centra kulture Ribnjak, koji projekt organiziramo, kaže Pavlica Bajsić, ravnateljica Centra mladih Ribnjak, s kojom smo razgovarali uoči jeseni, kad se očekuje da bi projekt mogao zaživjeti u punom smislu.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo kako se pripremiti za preseljenje u Dom umirovljenika

Pokretanje videa... VIDEO Psihologinja Jasminka Despot Lučanin govori o odlasku u dom umirovljenika | Video: MATIJA HABLJAK/PIXSELL

- Riječ je o projektu koji se provodi u suradnji s Gradom Zagrebom (Gradskim uredom za kulturu i civilno društvo te Uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom) i Domom zdravlja Zagreb - Istok, a namijenjen je sugrađanima koji se često mogu osjetiti isključenima i zaboravljenima od društva: starijim teško pokretnim osobama, osobama koje boluju od teških i progresivnih bolesti kojima je potrebna sveobuhvatna medicinska, psihološka, socijalna i duhovna podrška, osobama na kućnoj njezi ili dugotrajnoj skrbi u vlastitom domu te djeci koja zbog bolesti većinu vremena provode kod kuće, kao i njihovim roditeljima, braći, sestrama i svima onima koji svakodnevno brinu o njima, zbog čega ne mogu lako sudjelovati u kulturnim događanjima ili kreativnim radionicama.

Foto: CENTAR MLADIH RIBNJAK

Posjet umjetnika može se dogovoriti i za korisnike domova za starije, naravno, u dogovoru sa socijalnim radnikom u domu

- Ti ljudi ne trebaju samo lijekove i terapije, već i osmijehe, priče, glazbu, umjetnost i trenutke koji razvesele srce i zato im to, potpuno besplatno, donosimo u njihov dom - ističe sugovornica. Ideju da se osmisli nekoliko vrsta programa za različite korisnike vrlo su rado prihvatili i umjetnici - vrhunski glazbenici i kazališni stvaraoci - koji su se podijelili u male mobilne timove i pristali odlaziti u posjet bolesnima kako bi im svojom interpretacijom pružili malo zabave i veselja te smanjili osamljenost.

- Kad sam vidjela najavu pilot-projekta, odlučila sam organizirati glazbeno druženje za moju mamu. Ona ima 81 godinu i slabije je pokretna, pa sam pomislila da bi je tako nešto moglo razveseliti. Mogu reći da imam samo riječi hvale. Mama se dogovorila s nekoliko svojih prijateljica, uglavnom starijih od nje, da će se glazbena večer održati kod nje u vrtu, a izabrale su druženje s Ricardom Luqueom i Mariom Igrecom, koji u duetu u dom donose glazbene ritmove s raznih strana svijeta i zaboravljene melodije. Mamino društvo je isprva bilo malo rezervirano, jer nismo znali kako je sve to zamišljeno, no vrlo brzo nakon što je počela pjesma, mama i prijateljice pjevali su s njima - priča gospođa Romana.

Foto: CENTAR MLADIH RIBNJAK

Ricardi Luque i Mario Igrec glasovima i gitarom oduševili su društvo u vrtu jedne korisnice - nakon početne zbunjenosti, svi su zapjevali

Kaže kako je druženje na kraju potrajalo i dulje od planiranih sat vremena, a danima nakon te večeri stizale su joj zahvale maminih prijateljica.

- Dojmovi su sjajni, mamine cure su čak rekle da bi voljele da se to ponovi, pa se možda obitelj neke od njih prihvati organizacije, vidjet ćemo - dodaje, uz pohvale za to što uopće postoji takav program.

Foto: CENTAR MLADIH RIBNJAK

Uz osmijehe generacije 80+ dobro se zabavio i sam Ricardo, čini se

Slične su i reakcije drugih korisnika za koje su druženja s umjetnicima organizirana u srpnju, pri čemu svatko može birati između nekoliko programa koji su u ponudi. Jedan od njih je program "Vječne melodije - dobre vibracije", čiji su nositelji glumica i pjevačica Ivana Starčević te skladatelj poznat i po izvođenju tradicijske glazbe, Matija Antolić. Njih dvoje pripremili su program domaćih šansona i šlagera koji spajaju generacije, vraćaju sjećanja, pune dušu i unose radost u dom. Ako niste od šlagera, tu je "Dan za Evergreen" i glumicu i pjevačicu Ivu Visković, s kojom možete zapjevati pjesme koje su nadživjele vrijeme i ostale u srcima mnogih generacija. Jedna od suradnica na projektu je i Jelena Radan, koja vas barem nakratko može odvesti na putovanje kroz fado i šansonu, a violinistica Tena Novak unijela je u projekt čaroliju klasične glazbe.

Tu je i Maja Jakoliš, koja snagom svog moćnog soprana vaš dom može ispuniti bezvremenskim ulomcima klasičnih kompozicija i opernih arija. Kad su u pitanju djeca, veliku pozornost moglo bi privući Malo drveno kazalište, u sklopu kojega Vera Pfaff i Relja Dušeke iz malog pokretnog drvenog kazališta Udruge Kozlići djeci pričaju narodne priče, bajke, pripovijetke i recitiraju pjesme. Riječ je o tradicionalnom obliku pričanja priča podrijetlom iz Japana, a čarolija stvorena interakcijom govora i slike potiče maštu i razvija kreativnost uz puno radosti. Tu su i lutkarske improvizacije naše poznate kazališne umjetnice Krune Tarle, koju "prate" bajkovita bića, improvizirane lutke koje nastaju pred očima djeteta i hrane se njegovom maštom.

Foto: CENTAR MLADIH RIBNJAK

Uz pjesmu za srce i dušu lakše je zaboraviti na zdravstvene probleme

Glazbena pedagoginja Ana Čorić klince može poučiti kreativnom čitanju priča s fokusom na zvuk, a Anita i Meri iz grupe Meritas, uz Jelenu Radan, napravile su album pjesama za djecu "Mjesto za mene", u kojem sa suradnicima i prijateljima donose pjesme koje će razveseliti svakoga klinca, uz to što su poučne i poticajne za njihov razvoj, pa to može biti i lijepa uspomena na druženje.

- Uz umjetnika ili umjetnicu u dom korisnika uvijek ide i netko od viših stručnih suradnica iz Centra kulture Ribnjak, a svi članovi timova prošli su i jednu vrstu edukacije koju su im omogućili Palijativni mobilni liječnički tim i Patronažne sestre iz Doma zdravlja - Istok, kako bi bili spremniji na situacije koje ih očekuju i znali se nositi s njima te na pravi način donijeli radost u kuću - kaže sugovornica.

- Posjeti su koncipirani tako da traju oko sat vremena za osobe koje su na dugotrajnoj kućnoj njezi, no sve, naravno, ovisi i o tome kako se naš domaćin osjeća - priča Pavlica Bajsić.

Inače, druženje s umjetnicima u sklopu projekta "Dan koji se pamti" lako je dogovoriti.

- Pozivom na telefonski broj 091/602-6179, u dogovoru s koordinatoricom projekta Barbarom Zlatar, možete razmotriti opcije programa i izabrati ono što bi najviše značilo osobi koju želite razveseliti. Datumi ovise o raspoloživosti umjetnika, no dosad smo sve susrete relativno brzo i ostvarili, u pravilu u roku od tjedan do dva - ističe Pavlica Bajsić.

Foto: CENTAR MLADIH RIBNJAK

Ako svojim dragima želite priuštiti malo radosti koju donosi umjetnost, nazovite Centar mladih Ribnjak i dogovorite susret s umjetnicima

To znači da susret možete planirati i povodom rođendana ili nekog drugog važnog datuma za člana obitelji koji je na kućnoj njezi, bitno je jedino nazvati barem 15-ak dana ranije, kako bi se uskladili termini. Kako su umjetnici tijekom kolovoza bili zauzeti ranije dogovorenim angažmanima i obiteljskim obavezama, prvi susreti zapravo su bili "uhodavanje" u međuvremenu, no prvi dojmovi su odlični.

Pokazalo se, zapravo, da takva vrsta podrške djeci i ljudima koji su dulje na kućnoj njezi itekako trebaju te da pridonose tome da se barem nakratko puno lakše nose sa svakodnevnim zdravstvenim problemima, ističe Bajsić.

- Svakako vas molim da posebno naglasite kako je program u potpunosti besplatan za korisnike. Uz njih, susretu mogu prisustvovati i članovi obitelji koji su njegovatelji, kao i susjedi i prijatelji, odnosno 'publika' koja stane u sobu da se osjećamo ugodno, a ne treba pripremiti ništa osim otvorenih srca za druženje - ističe koordinatorica projekta Barbara Zlatar.

Dodaje kako su u srpnju "testirali" i organizaciju "Dana koji se pamti" u Domu za smještaj starijih osoba, što je također opcija koju je moguće dogovoriti, naravno uz dogovor sa socijalnim radnikom u domu.