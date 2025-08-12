Nakon 12 godina boli, užasnih simptoma i uklonjene maternice dobila pravu dijagnozu

Laura Schaeffer bila je uzbuđena zbog novog životnog poglavlja prije 12 godina, kada se preselila u 100 godina staru kuću na selu i započela novi posao. No, to veselje ubrzo je nestalo. Počela je osjećati simptome nalik onima kod urinarne infekcije, iako infekcije nije bilo, te neobjašnjive temperature, umor i mentalnu maglu. Imala je tek dvadesetak godina, ali se osjećala iscrpljeno i bolesno.

Dovoljan bi bio samo jedan gutljaj alkohola da se osjeti izrazito loše, a stalno bi hvatala razne viruse. Nije mogla shvatiti što joj se događa.

- Krivila sam stres, novi posao i jednostavno, život - rekla je Schaeffer iz Pennsylvanije za Newsweek.

Budući da mnogi mladi u dvadesetima govore kako se osjećaju iscrpljeno, mislila je da je to jednostavno njezina nova stvarnost.

- Nakon otprilike godinu dana odselila sam se iz te kuće, a iako su se neki simptomi povukli, tijekom idućih godina, kroz trudnoće, dojenje, selidbe i promjene karijere, moje se zdravlje nastavilo pogoršavati. Do 2018., nakon što smo se preselili na malo imanje, stanje se drastično pogoršalo - prisjeća se Schaeffer, danas 34-godišnjakinja.

Popis simptoma se proširio, izuzetno bolne menstruacije, rektalna krvarenja, jaki bolovi u trbuhu, proljevi, ubrzan rad srca, osjetljivost na hranu, otežano disanje, gubitak kilograma i neurološki problemi. Uslijedili su brojni odlasci u bolnicu te pregledi kod urologa, kardiologa, gastroenterologa i ginekologa, ali nitko nije uspio „povezati točke“.

Tijekom godina prošla je dvije kolonoskopije, endoskopiju, pretrage stolice, magnetsku rezonancu, CT, ultrazvuk, krvne pretrage, hormonske nalaze, operaciju uklanjanja endometrioze, uklanjanje slijepog crijeva i nažalost, kaže, histerektomiju.

- Prošla sam operaciju uklanjanja endometrioze kod specijalista koji je vjerovao da su moji simptomi i natečeni bubreg posljedica endometrioze i adenomioze. Na temelju snimaka preporučio je i uklanjanje maternice i slijepog crijeva. Nažalost, nalazi nisu potvrdili očekivanja - ispričala je Schaeffer.

Godinama je dobivala razne terapije, antibiotike, beta-blokatore, čepiće, dodatke prehrani te savjete da promijeni prehranu. Ništa joj nije donosilo olakšanje. No, na jesen 2024. stvari su se napokon počele mijenjati.

- Tijekom jednog posebno lošeg pogoršanja, moj liječnik pitao me gdje sam bila posljednjih dana. Spomenula sam svoju kuću i 200 godina staru kuću člana obitelji. Predložio je da testiramo plijesan, nešto o čemu nikada nisam razmišljala. Na moje iznenađenje, razina mikotoksina u tijelu bila je ekstremno visoka. Svaki glavni toksin bio je povišen - rekla je.

Isprva je bila skeptična da je plijesan uzrok problema, pa je nekoliko mjeseci testirala moguće okidače. Kada bi kontrolirala sve osim okruženja, postalo je jasno da joj se simptomi pogoršavaju kad je u svojoj staroj kući ili u staji. U roku od nekoliko sati vratilo bi se rektalno krvarenje, bol u mjehuru, umor i mentalna magla.

Vjeruje se da je izloženost plijesni započela prije 12 godina u onoj staroj kući, što je dovelo do kolonizacije plijesni iz udahnutih spora. To je stvorilo „stalni izvor mikotoksina“ u tijelu, dodatno potican prisustvom plijesni na sadašnjoj farmi, u stajama, sijenu i stelji za životinje.

Dr. Ehsan Ali, specijalist interne i gerijatrijske medicine, objasnio je za Newsweek da je trovanje plijesni „nešto što lako promakne liječnicima“ jer je teško dijagnosticirati. Iako postoje testovi urina na mikotoksine i laboratoriji koji provjeravaju markere upale, dr. Ali napominje da „nisu uvijek savršeni“. Kada medicinski testovi ne pokažu ništa, savjetuje liječnicima da pogledaju širu sliku i pacijentovu okolinu.

Od dijagnoze, Schaeffer izbjegava ulazak u staju, koristi pročišćivače zraka i odvlaživače, jede cjelovitu hranu i brine da joj dom uvijek bude čist i suh.

Oporavak će potrajati, posebno zbog količine toksina koji su se godinama zadržavali u tijelu, no napredak koji je postigla opisuje kao nevjerojatan i smatra da napokon vraća svoj život.

Schaeffer je svoju priču počela dijeliti na društvenim mrežama (@back.acre.iron na TikToku), a video u kojem otkriva dijagnozu postao je viralan. Nastavlja objavljivati informacije o ovom stanju kako bi podigla svijest i educirala druge. Odaziv publike nadmašio je sva njezina očekivanja i omogućio joj da se poveže s mnogima koji su prošli slično iskustvo. Sada se nada da će drugi do dijagnoze doći puno brže nego ona.

- Ako imate misteriozne simptome ili kronične zdravstvene tegobe, nemojte zanemariti svoje okruženje. Plijesan je često ona nedostajuća karika, posebno kada se radi o neobjašnjivim problemima s crijevima, mjehurom, hormonima, živčanim sustavom ili imunitetom. Izgubila sam više od deset godina života zbog toga, ali ga vraćam i nadam se da će moja priča pomoći drugima da učine isto - poručila je Schaeffer.

U nastavku donosimo nekoliko savjeta kako se učinkovito boriti protiv plijesni na zidovima i u unutarnjim prostorima.

Prirodni fungicidi. Umjesto agresivnih kemikalija, koristite prirodne fungicide poput otopine od 70% alkohola ili mješavine octa i sode bikarbone. Ovi sastojci učinkovito uništavaju spore plijesni bez štetnih isparenja.

Umjesto agresivnih kemikalija, koristite prirodne fungicide poput otopine od 70% alkohola ili mješavine octa i sode bikarbone. Ovi sastojci učinkovito uništavaju spore plijesni bez štetnih isparenja. Redovito provjetravanje. Osigurajte dobru ventilaciju u prostorijama, osobito u kupaonicama i kuhinjama, kako biste smanjili vlagu koja pogoduje rastu plijesni.

Osigurajte dobru ventilaciju u prostorijama, osobito u kupaonicama i kuhinjama, kako biste smanjili vlagu koja pogoduje rastu plijesni. Upotreba dehumidifikatora. Ulaganje u uređaje za smanjenje vlage može značajno pomoći u održavanju optimalne razine vlažnosti zraka i prevenciji plijesni.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Savjeti za prevenciju i dugoročnu zaštitu:

Sanacija izvora vlage. Identificirajte i popravite curenja vode ili oštećenja u cijevima koja mogu uzrokovati vlagu u zidovima.

Identificirajte i popravite curenja vode ili oštećenja u cijevima koja mogu uzrokovati vlagu u zidovima. Izolacija zidova. Koristite materijale koji sprječavaju prodor vlage u unutarnje prostore.

Koristite materijale koji sprječavaju prodor vlage u unutarnje prostore. Redovito čišćenje. Održavajte čistoću i suhoću u prostorijama, osobito u vlažnim područjima poput kupaonica i podruma.

Implementacijom ovih mjera možete značajno smanjiti rizik od pojave plijesni i osigurati zdravije životno okruženje. Ako primijetite simptome poput kašlja, umora, glavobolja ili iritacija očiju i kože, preporučuje se konzultacija s liječnikom.