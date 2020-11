Ditta (25): 'Prije korone imala sam pune ruke posla, a sada se zbog maski nitko ne šminka'

Gdje god se održavao neki tematski parti bila sam tamo. Halloween je uvijek bio posebno udaran kada nisam mogla disati od posla, a ove godine nisma imala nijednu narudžbu, kaže nam Ditta Medić

<p>Prije korone imala sam pune ruke posla, a onda je došao COVID-19 i sve se nekako brzo promijenilo, priča nam Ditta Medić (25) sfx make up umjetnica iz Zagreba kojoj je korona ‘uništila’ posao. Obavezno nošenje maski za nju je značilo i ostanak bez posla.</p><p>- Prije korone, dok su radili klubovi, bila sam jako zauzeta. Gdje god se održavao neki tematski parti bila sam tamo. ‘Halloween’ je uvijek bio posebno udaran. Tada inače ne mogu disati od posla dok ove godine nisam imala ni jednu narudžbu.Nadala sam se da će se barem nešto događati, ali jednostavno su se promijenili prioriteti. Osoblje i gosti sada moraju nositi maske pa sva ta šminka jednostavno više nema smisla - objašnjava Ditta koja je po zanimanju turistički komercijalist.</p><p>Ona se šminkanjem aktivno bavi zadnje dvije godine, a kao hobi ga prakticira već četiri godine. Međutim, ne zadovoljava je klasični make up za vjenčanja i slična događanja nego je riječ o specijaliziranoj vrsti šminke.</p><p>- Sfx make up podrazumijeva specijalne efekte, face painting kao i filmsku te kazališnu šminku - rekla je Ditta koja je završila tečaj za ovo šminkanje na Arimed učilištu u Zagrebu.</p><p>Biti sfx make up umjetnik u Hrvatskoj, kako kaže, nije jako tražena djelatnost, ali posla je uvijek bilo.</p><p>- Naš posao je vezan uz sva događanja koja su sad trenutno jako ograničena ili u potpunosti otkazana te sam i sama osjetila taj pad. Najčešće se to odnosilo na neke tematske koncerte , otvorenja, rođendane , maškare te Noć vještica - ispričala je Ditta koja je sudjelovala i u Profokus natječaju za najkreativnijeg umjetnika.</p><p>Trenutno radi u jednoj drogeriji te čeka bolje dane.</p><p>- Glavni krivac ove cijele situacije je gospodarski pad , strah ljudi kao i obavezno nošenje maski jer smisao šminkanja nije da napravite cijeli rad i onda pola lica pokrijete - dodala je Ditta kojoj je korona poremetila i neke druge planove.</p><p>- Velika želja mi je bila da, nakon što završim sve tečaje koje sam planirala, otvorim svoj salon za šminkanje zajedno s dječjom rođendaonicom koja bi tvorila jedan zabavni i kreativni koncept na jednom mjestu - rekla je za kraj.</p><p> </p>