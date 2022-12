Za starije od 60, ovo je najbolji outfit za novogodišnju zabavu

Teško je povjerovati da još sitno odbrojavamo do kraja ove, 2022. godine. Pripreme za najluđu noć u godini u punom su jeku, a i vi vjerojatno prebirete po garderobi tražeći kombinaciju koja će najbolje ukazati na vašu osobnost i stil. No ako imate više od 60 godina, možda vam pronalazak savršene kombinacije više nije tako jednostavan, piše BestLifeOnline.

Želite odjeću koja je u trendu, ali primjerena dobi. Zabavna, ali ne i otrcana. Nešto što je istovremeno laskavo i funkcionalno, posebno ako ste domaćica zabave.

Foto: DREAMSTIME

- Novogodišnja noć je najveća zabava u godini, ali za većinu ljudi osmišljavanje svečanog izgleda zahtijeva prethodno planiranje i kreativnost. Udobnost i samopouzdanje trebali bi biti prioriteti koji će odrediti što odjenuti - kaže stilistica Elizabeth Kosich te ističe da postoje načini na koje ćete postići željeni izgled bez trošenja velikih novčanih iznosa.

Sve će to omogućiti da izgledate i osjećate se izvrsno prije i nakon što sat otkuca ponoć.

1. Nemojte se bojati svečanih izdanja

Nema dobnih ograničenja za svjetlucavu i sjajnu odjeću u bilo koje doba godine, a svakako ne biste trebali bojati se nositi je na dočeku Nove godine.

Foto: DREAMSTIME

- Ovo je sezona ukrašavanja, tako da su šljokice i sjaj idealni za novogodišnju noć. Nema potrebe kupovati šljokičastu haljinu. Umjesto toga, birajte neki jednostavniji odjevni komad i ukrasite ga - savjetuje Kosich.

Stilistica preporučuje džemper sa ušivenim sjajnim kamenčićima uparen s nečim suptilnijim kao što su smoking hlače, svilene hlače u stilu pidžame ili baršunasta suknja.

- Izgledat ćete i osjećat ćete se ugodno i svečano - kaže Kosich.

Ako su šljokice previše hrabre za vaš ukus, odaberite odjeću s malo sjaja.

- Volim metalik tkanine za svečani ugođaj. Odlučite se za sjajnu bluzu ili kamisol i uparite je s jednostavnim komadom poput crnih hlača ili suknje. Koža bi također izgledala elegantno, a zlatne i srebrne su također odličan izbor jer nadopunjuju prirodne tonove kože i boju kose, posebno ako ih uskladite s nakitom - kaže modna stilistica Tara West.

2. Upečatljiv nakit

Novogodišnja noć idealna je da posegnete za omiljenim nakitom koji će dodati poseban pečat elegantnoj odjevnoj kombinaciji.

Foto: DREAMSTIME

- Nosite velike i vidljive naušnice kako biste postigli kontakt očima sa sugovornicima, ili birajte upečatljivo prstenje koje će privući pažnju sugovornika dok gestikulirate. Birajte choker ogrlicu ili neki veći broš visoko na torzu kako biste privukli pozornost prema licu. To će vam pomoći da skrenete pažnju sa struka ako je to nešto što želite sakriti - otkrila je Kosich.

Trenerica petite stila Angela Foster također preporučuje nakit, napominjući da on može biti izvor sjaja.

- Par upečatljivih naušnica, niz narukvica ili manžeta optočena draguljima savršen je svečani dodatak - kaže Foster.

3. Birajte kombinezon ili strukturirano odijelo

- Luksuzni kombinezon izvrsna je opcija za žene starije od 60 godina, pogotovo ako možete pronaći onaj izrađen od krep materijala, svile ili rastezljive tkanine koja dobro prianja. Tražite kombinezon od materijala koji se koristi za svečanu večernju odjeću, što ujedno znači da je kvalitetniji. Što je kombinezon bolje izrađen, to će vam bolje pristajati. Osobno volim kombinezon sa širokim nogavicama i asimetričnim ramenima - kaže West.

Foto: DREAMSTIME

Crna, krem i tamnoplava su izbori boja koji laskaju, ali svakako se ne biste trebali osjećati ograničeno.

- Slobodno se poigrajte sa izborom boja i birajte one zbog kojih se osjećate samouvjereno - preporučila je West.

Ako kombinezon nije vaš izbor, dvodijelni strukturirani kostim odličan je za šik izgled.

- Trenutačno je dostupno jako puno nevjerojatnih varijacija, od ženskih smokinga, odijela od baršuna do sakoa s dvorednim kopčanjem. Ovi detalji dodaju eleganciju i dramatičnost dok pokazuju vašu otmjenu stranu. Ako tražite nešto ležerniji večernji look, uparite klasični blejzer s kožnim hlačama kako biste podigli izgled i naglasili noge - savjetovala je West.

4. Posegnite za crvenom bojom

Boja je svakako nešto o čemu treba razmisliti u novogodišnjoj noći, a mogli biste doći u iskušenje da posegnete za neutralnom bojom poput crne ili sive. Kosich ipak preporučuje eksperimentiranje s bojom, posebice crvenom.

Foto: DREAMSTIME

- Psihološke dobrobiti crvene boje su stvarne i snažne. Uključuju podizanje samopouzdanja i poleta. Nosite odgovarajući crveni ruž kako biste doista osjetili kako vam se raspoloženje mijenja - savjetovala je Kosich.

5. Birajte odjeću u skladu s oblikom tijela

Na Silvestrovo nije važno samo izgledati dobro, nego se tako i osjećati. Zato je važno da vam odjeća dobro pristaje, ali i da prati oblik tijela. Kada birate haljinu, Kosich kaže da ne možete pogriješiti ako odaberete stil makar malo drugačiji od onog koji inače nosite.

- Svaka žena starija od 60 godina trebala bi imati u ormaru haljine za svečane prilike. Bezoblični, ravni kroj oprašta, kamuflira i pomaže sakriti liniju ako ste pretjerali s likerom od jaja i blagdanskim slatkišima. Još bolje ako imate takvu haljinu u crvenoj boji - kaže Kosich.

Ipak, Foster kaže da je bolje birati odjeću koja vizualno razdvaja.

- To vam omogućuje da naglasite dijelove figure koje volite, dok vješto kamufliraju područja koja vam se manje sviđaju - objašnjava Foster.

Foster preporučuje da figuru istaknete formalnijim parom palazzo hlača u kombinaciji s moto jaknom ili šljokičastom suknjom s velikim remenom i kopčom. Također možete odabrati nešto s perjem kao moderan i taktičan potez.

- Ako žena radije kamuflira srednji dio tijela kao što su trbuh, kukovi ili bedra, top s perjem je sjajan izbor - kaže Foster.

Foto: DREAMSTIME

6. Ne zaboravite na obuću

Odaberite obuću koja odgovara odjevnoj kombinaciji. Odlučite li se za štikle, ne zaboravite da one ne moraju biti visoke.

- Nemojte misliti da morate birati štikle s remenčićima. Sve što je zabavno, vedro i drugačije ostavit će blagdanski dojam koji želite postići - savjetuje Foster dodajući da, ukoliko želite plesati cijele noći, birajte niže štikle koje spajaju udobnost i stil.

7. Improvizirajte

Ako ste među onima koji se za Silvestrovo još nisu stigli pripremiti, ne paničarite.

- Ako imate crvenu ili bijelu haljinu koju volite i u kojoj se osjećate nevjerojatno, nosite je na Silvestrovo - kaže Foster.

Foto: DREAMSTIME

Preporučuje da izgled upotpunite zabavnim parom štikli, nakitom i možda savršenom torbicom. To je ona koja vam neće zauzeti ruke, a opet će djelovati elegantno i lijepo. Za one koji imaju vremena stići do trgovine ili su čak spremni na online kupovinu i dostavu, razmislite o malom, ali zabavnom dodatku koji će poboljšati cijeli stil.

- Kupite svjetlucave čarape, dokoljenice ili tajice. To je jednostavna i jeftina kupnja putem interneta, a velike su šanse da nećete morati mijenjati za drugu veličinu - preporučila je Kosich.

