Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
RASKOŠ U DOMU

Dizajneri tvrde: Ovi blagdanski ukrasi izlaze iz mode u 2025.

Piše Dubravka Prpić Znaor,
Čitanje članka: 2 min
Dizajneri tvrde: Ovi blagdanski ukrasi izlaze iz mode u 2025.
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Iako nećemo baš svake godine u potpunosti kupovati sve nanovo, ipak je zanimljivo čuti i stručnjake koji se bave stilom uređenja doma, koje je naročito aktualno uoči kraja godine

Iako se blagdanski ukrasi obično biraju prema osobnom ukusu, stručnjaci za interijere već neko vrijeme zamjećuju promjenu koja će 2025. postati sasvim jasna: prosinac ponovno traži toplinu, raskoš i osobnost. Naime, nakon dugog razdoblja u kojem je minimalizam dominirao svim aspektima dekoracije, pojedini ukrasi jednostavno više ne uspijevaju prenijeti svečanu atmosferu koju želimo stvoriti. 

undecorated christmas tree next to a decorated tree
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Preston Konrad, stilist i osnivač Preston Lanea, upozorava da se izrazito hladan minimalizam više ne doživljava kao profinjen, nego kao prazan.

Potpuno neutralne palete, stroge linije i svedeni detalji ostavljaju dojam nedovršenosti, osobito u razdoblju koje traži nostalgiju i osjećaj intimnosti. Predlaže naglasak na razne zanimljive teksture i kreiranje neke osobne priče.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zagreb: Kućice na glavnom gradskom trgu 01:13
Zagreb: Kućice na glavnom gradskom trgu | Video: 24sata/pixsell

Sličan pristup ima i Peggy Haddad iz Peggy Haddad Interiors. Ona smatra da je ukrašavanje isključivo svježim zelenilom, bez ikakvih dodatnih elemenata, izgubilo svoju privlačnost. Iako će prirodni materijali uvijek imati svoje mjesto, oslanjanje samo na grane bora ili cedra često djeluje jednodimenzionalno.

Dodate li malo svjetla, ručnog rada ili sitnu teksturu, prostor odmah dobiva dubinu koju minimalistička „gola“ dekoracija teško može pružiti.

BLAGDANSKI DUH FOTO Na Trg postavili jelku! Stara je 40 godina, visoka 18 m
FOTO Na Trg postavili jelku! Stara je 40 godina, visoka 18 m

To ističe i Steven Graffam iz Stivale Graffam Homea. Previše usklađeni ukrasi, setovi u jednoj boji ili identičnim završnicama,  stvaraju osjećaj monotonije.

Blagdani nisu izlog, nego vrijeme kada se najviše cijeni osobna nota: kombinacija naslijeđenih ukrasa, novih detalja i spontanih rješenja koja stvaraju toplinu, a ne savršenstvo.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

I izbor rasvjete prolazi kroz svoju malu transformaciju.

Šarene, jarke lampice, nekoć sinonim veselja, danas se smatraju prenametljivima. Dizajnerica Helena Clunies-Ross savjetuje nježnije LED lampice skrivene duboko u granama, tako da drvce sjaji iznutra, bez vidljivih žica i bez agresivnog kontrasta koji preuzima prostor.

KAKAV SPEKTAKL! FOTO Otvoren je Ice Wonderland u Varaždinu: Najveće i najljepše klizalište u Hrvatskoj
FOTO Otvoren je Ice Wonderland u Varaždinu: Najveće i najljepše klizalište u Hrvatskoj

Zanimljivo je da se jedan ukras, koji je godinama bio gotovo zabranjen, upravo vraća u igru: tinsel.

Londonska dizajnerica Katharine Pooley ističe da se sjajne trake ove godine doživljavaju sasvim drukčije, ne stvaraju dojam neurednosti i jeftine nostalgije, nego unose upravo onaj blagdanski sjaj koji nam je dugo nedostajao.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ako razmišljate o tome kako pristupiti dekoriranju svog doma ove godine, stručnjaci se slažu u jednoj stvari: naglasak je na toplini, teksturi i osobnosti.

To znači da ne morate slijediti pravila ni trendove. Umjesto setova i stroge usklađenosti, birajte slojeve, uspomene i detalje koji vas istinski vesele.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dnevni horoskop za ponedjeljak 24. studenoga: Rak je loše raspoložen, Lav je romantičan
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za ponedjeljak 24. studenoga: Rak je loše raspoložen, Lav je romantičan

Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 24. studenoga i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Rang lista od najpitomijeg do najperverznijeg znaka Zodijaka
KOLIKO SU VAM MISLI 'PRLJAVE'?

Rang lista od najpitomijeg do najperverznijeg znaka Zodijaka

Ako ste se ikada zapitali koji horoskopski znak ima najnestašnije misli, sada ćete dobiti odgovor - astrolozi su rangirali znakove Zodijaka po tome koliko su perverzni
Hana s Raba živi zimsku bajku u Laponiji: 'Na -40 °C mi se lede trepavice, a ja uživam!'
LOVAC NA POLARNU SVJETLOST

Hana s Raba živi zimsku bajku u Laponiji: 'Na -40 °C mi se lede trepavice, a ja uživam!'

Hana Zudenigo s Raba 10 godina radi u avanturističkom turizmu, a posljednje tri zime provodi u finskoj Laponiji, gdje radi kao lovac na polarnu svjetlost

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025