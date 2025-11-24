Dizajneri tvrde: Ovi blagdanski ukrasi izlaze iz mode u 2025.

Iako se blagdanski ukrasi obično biraju prema osobnom ukusu, stručnjaci za interijere već neko vrijeme zamjećuju promjenu koja će 2025. postati sasvim jasna: prosinac ponovno traži toplinu, raskoš i osobnost. Naime, nakon dugog razdoblja u kojem je minimalizam dominirao svim aspektima dekoracije, pojedini ukrasi jednostavno više ne uspijevaju prenijeti svečanu atmosferu koju želimo stvoriti.

Preston Konrad, stilist i osnivač Preston Lanea, upozorava da se izrazito hladan minimalizam više ne doživljava kao profinjen, nego kao prazan.

Potpuno neutralne palete, stroge linije i svedeni detalji ostavljaju dojam nedovršenosti, osobito u razdoblju koje traži nostalgiju i osjećaj intimnosti. Predlaže naglasak na razne zanimljive teksture i kreiranje neke osobne priče.

Sličan pristup ima i Peggy Haddad iz Peggy Haddad Interiors. Ona smatra da je ukrašavanje isključivo svježim zelenilom, bez ikakvih dodatnih elemenata, izgubilo svoju privlačnost. Iako će prirodni materijali uvijek imati svoje mjesto, oslanjanje samo na grane bora ili cedra često djeluje jednodimenzionalno.

Dodate li malo svjetla, ručnog rada ili sitnu teksturu, prostor odmah dobiva dubinu koju minimalistička „gola“ dekoracija teško može pružiti.

To ističe i Steven Graffam iz Stivale Graffam Homea. Previše usklađeni ukrasi, setovi u jednoj boji ili identičnim završnicama, stvaraju osjećaj monotonije.

Blagdani nisu izlog, nego vrijeme kada se najviše cijeni osobna nota: kombinacija naslijeđenih ukrasa, novih detalja i spontanih rješenja koja stvaraju toplinu, a ne savršenstvo.

I izbor rasvjete prolazi kroz svoju malu transformaciju.

Šarene, jarke lampice, nekoć sinonim veselja, danas se smatraju prenametljivima. Dizajnerica Helena Clunies-Ross savjetuje nježnije LED lampice skrivene duboko u granama, tako da drvce sjaji iznutra, bez vidljivih žica i bez agresivnog kontrasta koji preuzima prostor.

Zanimljivo je da se jedan ukras, koji je godinama bio gotovo zabranjen, upravo vraća u igru: tinsel.

Londonska dizajnerica Katharine Pooley ističe da se sjajne trake ove godine doživljavaju sasvim drukčije, ne stvaraju dojam neurednosti i jeftine nostalgije, nego unose upravo onaj blagdanski sjaj koji nam je dugo nedostajao.

Ako razmišljate o tome kako pristupiti dekoriranju svog doma ove godine, stručnjaci se slažu u jednoj stvari: naglasak je na toplini, teksturi i osobnosti.

To znači da ne morate slijediti pravila ni trendove. Umjesto setova i stroge usklađenosti, birajte slojeve, uspomene i detalje koji vas istinski vesele.