'Dizajniranje torbica postao nam je hobi koji nas opušta'

Same smišljamo dizajn, predlažem jedna drugoj ideje, crtamo, tražimo, isprobavamo i neizmjerno u tome uživamo, kažu Gordana i Ksenija, vlasnice domaćeg brenda malaGbag

<p><strong>Ksenija Remenar Vekić</strong> i <strong>Gordana Falamić Hubzin</strong> dvije dugogodišnje poznanice, a danas prijateljice koje je povezala jedna mala tetrapak torbica do zajedničkog hrvatskog brenda imena malaGbag.Upoznale su se davno, no, kako obaveze nose svoje, što poslovne, što privatne viđale su se povremeno sve do jedne subotnje špice prije nekoliko godina.</p><p>- Subotnjom šetnjom Ilicom srela sam Gogu. Kako se nismo vidjele neko vrijeme zastale smo, izmijenile nekoliko rečenica, no pogled je bježao na crvenu torbicu u obliku trokutića koju je Goga nosila u ruci, tako se i pohvalila kako je osmislila ovu torbicu - prisjeća se Ksenija. </p><p>- Bila sam oduševljena. Kasnije sam ju nazvala i rekla da želim i ja jednu takvu torbicu. Dogovorile smo boju kože, a Goga je organizirala njezinu izradu u jednoj radionici kožne galanterije na zagrebačkoj Trešnjevci. </p><p>- Kada me Ksenija nazvala baš me razveselila, do tada su moje prijateljice već imale barem jedan primjerak tetrapaka. Imala sam već i ime svoje torbice koja je bila mala dimenzijama, 'G' kao početno slovo mog imena, a bag se nekako nametnula - prisjeća se Gordana. </p><p>Gordana je osmislila torbicu oblika tetrapaka, zaštitila dizajn i počela razmišljati kako ih ponuditi tržištu. </p><p>- Tako je stigla i moja torbica - kaže Ksenija, te dodaje kako su se njezine prijateljice raspitivale o toj maloj neobičnoj torbi i željele naručiti svoj primjerak. Tu se javila Gordani i ponudila joj svoje iskustvo, znanje i suradnju.</p><p>Ksenija vodi obiteljsku tvrtku, a Gordana se ostvarila u korporativnim vodama i dizajniranje torbice im je kako kažu, hobi.Tako je spoj poznavanja različitih iskustava spojila ove dvije žene i olakšala im stvarati kvalitetne komade s puno pažnje i ljubavi.</p><p>- Željele smo brend koji nudi kvalitetne torbe i dodatke, izrađene u našoj državi, osmislile smo i pokrenule webshop. Dogovorile smo suradnju sa tvornicom koja vrhunski izrađuje predmete od kože u okolici Zagreba. Same smišljamo dizajn, predlažem jedna drugoj ideje, crtamo, tražimo, isprobavamo i neizmjerno u tome uživamo - kažu Gordana i Ksenija. </p><p>- Ja sam kao curica sanjala da ću jednog dana imati dućan s torbicama - kaže Ksenija, a Gordana dodaje kako jedina u obitelji nije školovana u kreativnom smjeru, ali na kraju je i sama ipak završila na tom putu. </p><p>Danas, osim prve kolekcije i 'tetrapak' torbice, imaju još pet različitih modela: miss G , Kamera, Aria, Harmony i Sonata kolekcije. Dolaze u više boja i različitih vrsta kože, a zadnja kolekcija, miss G, osim kožnih modela nudi torbe od hidrofobne tkanine veselih boja. Torbice tetrapak, popularni 'trokutići' vole baš svi, od gospođica do gospođa, a ostali modeli omiljeni su među poslovnim ženama. </p><p>- Nadopunile smo i naš vizualni identitet koji, za sada, nosi naša Harmony kolekcija. Sastoji se od kruga i srca, a kada se okrene vodoravno pretvara se u ribicu, odnosno, horoskopski znak u kojem smo rođene - kažu prijateljice te dodaju da uskoro stižu i noviteti. </p><p>Kada smo ih pitali kako traže dizajne, rekle su da tu nema puno filozofije, samo treba pustiti mašti na volju, a kada nešto voliš ide lakše. </p>