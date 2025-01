Diže utege, radi zgibove... Baka (65) videima inspirira milijune

Teresa Burkett, 65-godišnjakinja koja na svom @silveristhenewstrong TikTok računu dijeli inspirativne videozapise radeći zgibove i vježbe snage, ima misiju promijeniti svijest o tome kako stariji ljudi, osobito žene, mogu izgledati i osjećati se.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:12 Žene koje vježbaju | Video: KanalRi

U jednom video zapisu s više od 4 milijuna pregleda, Burkett izgleda kao da je spremna za noćni izlazak u grad u haljini s leopard printom i crnim salonkama, ali također visi na svojoj kućnoj šipki. „Ovo je sa 64", napisala je u tekstu koji je tada bio postavljen na video.

Osobna trenerica i influencerica, koja živi u Ohiju, za 'Dobro jutro Amerika' rekla je da, premda je godinama bila aktivna i mršava, te je kao mlada žena čak i stekla nadimak „kardio kraljica”, nije usavršila zgibove i izgradila snagu sve do svoje 50-e.

- Jednom mi je sinulo i pomislila sam da me moja sijeda kosa i bore neće postarati, nego gubitak ili nedostatak mišića i snage, a to je nešto nad čime imam kontrolu. I to je moja poruka posebno mlađim djevojkama - rekla je Burkett.

Burkett, koja vježba šest dana u tjednu, rekla je da je među njezinim najponosnijim postignućima dizanje više od 135 kg i izvođenje 10 pravilnih zgibova zaredom. Rekla je da je sada inspirirana da bude uzor i pokaže drugima da starenje nije nešto čega se treba bojati i da biti stariji ne znači automatski biti "krhak i slab".

- Evo me, imam 65 godina i dižem veće težine nego što sam dizala prije 10 godina - rekla je ova baka

Foto: TikTok @Teresa Burkett

Dodala je: „Jako je važan i način razmišljanja – mislim da možete imati 65 i osjećati se kao da imate 20, a možete imati 20 i osjećati se kao da imate 65.“

Sa svojim brendom 'Silver is the New Strong', Burkett se nada motivirati druge, tako da na društvenim mrežama prikazuje svoje vještine.

- Jednom kad promijenite svoj način razmišljanja, to je gotovo kao da se počnete sviđati sami sebi. I želim ohrabriti žene da se pogledaju u ogledalo i razgovaraju same sa sobom kao što bi razgovarale sa svojom najboljom prijateljicom, jer smo doista stroge prema sebi - objasnila je Burkett.

- Nadam se da će drugi, kad me gledaju, shvatiti da nikada niste prestari i da nikada nije kasno da ojačate - dodala je.