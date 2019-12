Djeca do 18 godina trebaju imati strogu rutinu spavanja

Mnogi tinejdžeri, zahvaljujući računalima i mobitelima, često ostaju budni do kasno u noć. Stručnjaci kažu kako je riječ o problemu epidemioloških razmjera povezanih s nedostatkom sna u adolescentskoj dobi, navodi Daily Mail.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Znanstvenici navode kako su otkrili da u vrijeme kad djeca stasaju u tinejdžere roditelji odustanu od toga da im govore kad moraju na spavanje te im prestanu ograničavati uporabu elektronike tijekom večernjih sati. U novoj studiji ustanovili su kako kontinuirano i strogo pridržavanje rutine u odlasku na spavanje na starije tinejdžere ima značajan učinak.

Foto: Dreamstime

Studiju su proveli na Rochester University u New Yorku i kažu da su tinejdžeri u dobi od 14 do 17 godina kojima su roditelji govorili kad moraju na spavanje tijekom dana imali više energije i bili su manje depresivni od vršnjaka kojima roditelji nisu određivali vrijeme spavanja. Dodatno, prva grupa djece se više naspavala od druge grupe. Pratili su 193 tinejdžera tijekom sedam noći.

- Za čak 74 posto ispitanika roditelji nisu odredili točno vrijeme za odlazak na spavanje. Čak trećina roditelja nije ograničila uporabu mobitela ili računala u večernjim satima, a 48 posto njih nisu imali pravila o ispijanju kave i kofeinskih napitaka prije spavanja, istaknuli su znanstvenici.

Foto: Dreamstime

Obitelji koje su djeci određivale kad moraju na spavanje istaknule su da razumiju benefite koje to nosi za djecu. Njih 16 posto primijetili su da djeca u prosjeku spavaju šest minuta više tijekom svake večeri, a tijekom dana imaju više energije i manje su depresivni.

- To potvrđuje i naše istraživanje. Stoga podupiremo roditeljska ograničenja i težnju da oni određuju vrijeme spavanja za djecu, napisali su u rezultatima istraživanja koje je objavio ugledni stručni časopis Sleep. Pojasnili su i kako kasniji početak nastave utječe na mogućnost da će tinejdžeri dulje spavati.

- Roditelji koji adolescentima određuju vrijeme spavanja povećavaju mogućnost ne samo za bolji san djece, nego i za bolju koncentraciju tijekom dana te općenito bolje psihičko stanje, tvrde oni.

Foto: Shutterstock

Iako priznaju kako adolescenti očekuju određeni stupanj autonomije i neovisnosti, razumiju da će se većina tinejdžera pobuniti ako će im roditelji određivati kada da idu na spavanje.

- Unatoč izazovima roditeljstva u tinejdžerskoj dobi, smatramo kako roditelji još imaju utjecaja na svoju djecu. No vrlo mali broj roditelja pazi na higijenu spavanja. Autonomija bez nadzora rezultira rizikom od nedovoljnog sna, zaključili su. Stručnjak za spavanje Kevin Morgan sa Sveučilišta Loughborough otac je trojice dječaka.

Foto: Shutterstock

- Svi se slažemo da je dobar san nužan za zdravlje i siguran sam da većina naše djece sigurno treba spavati više, osobito tijekom tjedna. No postaviti vrijeme za spavanje tinejdžerima je težak posao. Tajna je u pregovaranju, s njima jednostavno morate pregovarati, kazao je.

Nastavlja kako tinejdžerima treba između osam i devet sati sna noću, no istaknuo je da se djeca razlikuju te da je to pravilo vrlo individualno.

Foto: Dreamstime

Nezavisni stručnjak za san dr. Neil Stanley kaže da naša tijela zahtijevaju rutinu.

- Ako znate kad morate na spavanje, omogućujete tijelu i umu da se opuste. Svi bismo imali koristi od uvođenja više rutine u naše živote, no ona je za djecu iznimno važna. U tinejdžerskim godinama san je ključan za razvoj pamćenja, tjelesni i mentalni razvoj. Redoviti odlazak na spavanje u isto vrijeme donosi i cjeloživotnu dobru naviku, kazao je on dodajući kako je u prošlosti bilo jednostavnije.

Foto: OcusFocus

- Djeca su išla u krevet u vrijeme kad su to roditelji odredili, čitali su još 20 minuta, a potom smo im gasili svjetla. Nisu imali što drugo raditi. No kad ih sada pošaljete u sobu, roditelji često ne znaju kakve igre na mobitelu ili računalu djeca mogu igrati. Kad nakon sat vremena dođu provjeriti spavaju li djeca, ona su u to vrijeme potpuno budna i ubijaju izvanzemaljce. Zato im je teško reći kada da idu na spavanje, istaknuo je on.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: