Djeca helikopter-roditelja rjeđe su lideri, manje vjeruju u sebe

Vjerojatno ste primijetili da i među vašim kolegama postoje šefovi koji se u upravljačkoj funkciji snalaze kao riba u vodi i bez ikakvog problema upravljaju većim kolektivom, sigurni u sebe i bez puno sumnji, dok ima i onih koji djeluju posve suprotno: Osjećaju se nespretno u šefovskoj poziciji i svakodnevno preispituju većinu svojih odluka, jer osjećaju da nisu sigurni u njih. Ako ste u ovoj drugoj grupi, možda ste se već zapitali zašto vam je tako teško uživjeti se u ulogu šefa i zašto vam je tako teško čak i vidjeti sebe u menadžerskoj poziciji, prenosi BBC.

Kao i mnogo stvari u našem životu, dio odgovora na pitanje leži u genetskom naslijeđu. Ako su vaši roditelji bili nježni kao ljubičice, velike su šanse da ćete i vi biti takvi. No, to nije suština stvari: Psiholozi su utvrdili da u tome važnu ulogu igraju iskustva iz ranog djetinjstva, te da ključnu ulogu ima način na koji su se roditelji ponašali prema vama.

Ako su se roditelji prema vama ponašali previše zaštitnički, to je umanjilo vaše sposobnosti da u budućnosti postanete vođa. Pojednostavljeno rečeno, to je pristup, poznat kao 'roditelj-helikopter', odnosno roditelj koji stalno nadzire i štiti svoje dijete, bilo to potrebno ili ne.

Naravno, vaši roditelji imali su dobru namjeru, htjeli su biti sigurni da se nećete suočiti s neugodnim situacijama. No, to ima i neke loše efekte, uključujući mogućnost da dovede do toga da dijete u budućnosti ima manje samopouzdanja u suočavanju s poteškoćama u životu, pa tako i teže razvijate liderske osobine, kaže dr. Judith Locke, klinička psihologinja na Sveučilištu Queensland Technology.

Svojim istraživanjem obuhvatila je i stručnjake roditelje - psihologe i školske savjetnike - kako bi utvrdila što se točno može smatrati pod sintagmom roditelj-helikopter i pretjerana roditeljska zaštita.

Roditelj tog tipa mogu uzrokovati neočekivanu štetu, jer pretjerano zaštitnički signali djetetu sugeriraju da roditelj misli da ne mogu brinuti sami o sebi. Zaključci koje je izvela iz studije pokazuju da je ovaj pristup mješavina tri faktora: ekstremne potrebe roditelja da zaštiti dijete, kao i toga da je roditelj posebno zahtjevan u nekim, a onda i posve nezahtjevan u drugim stvarima.

Na primjer, roditelj-helikopter vrlo je zaštitnički nastrojen i uvjeren u to da je njegovo dijete uvijek u pravu. Često će nastojati riješiti djetetove probleme, umjesto da ga puste i vjeruju da će ih dijete znati savladati samo. Očekivat će da se i škola i vršnjaci podrede potrebama njegovog djeteta. Istodobno, mogu biti vrlo zahtjevni te imati ogromna očekivanja od djeteta, tako da mu prekrcavaju raspored i očekuju da se dijete ponaša kao da su prijatelji i stalno ih obavještava o svemu.

Što je roditelj veći zaštitnik, manje su šanse da će dijete biti lider

Najnovije istraživanje o tome kako ovaj ekstremni pristup može utjecati na liderske vještine dolazi iz Kine. Psiholozi su ispitali oko 1500 teenagera u 13 škola u Pekingu. Riječ je o djeci koja u prosjeku imaju 14 godina. Istraživanje potpisuje dr. Yufang Bian, iz pekinškog Sveučilišta Normal, a stručnjaci su najprije ispitali tinejdžere, roditelje i njihove učitelje, da utvrde njihove osobine. Nakon toga su istražili jesu li djeca u nekoj liderskoj poziciji, na primjer kao vođe sportskog tima, ili voditelji znanstvenih grupa u razredima, predsjednici nekog kluba učenika i slično.

U međuvremenu, ispitanici su trebali odgovoriti na pitanja u kojoj su mjeri njihovi roditelji bili zaštitnički nastrojeni prema njima. U okviru tog dijela istraživanja trebali su napisati odgovara li ili ne njihovoj situaciji neka tvrdnja, kao što je, na primjer: 'Moji roditelji nadzirali su svaki moj korak tijekom odrastanja', ili 'Moji roditelji često su uskakali i rješavali moje probleme umjesto mene'. Uz to, morali su odgovoriti vide li sebe kao vođu i koliko se ugodno u ulozi vođe osjećaju (ako jesu u toj ulozi).

Nakon kontrole utjecaja drugih faktora, kao što je socioekonomsko porijeklo i akademski uspjeh djeteta, znanstvenici su pronašli jasne obrasce: Što su njihovi roditelji bili više zaštitnički nastrojeni, to su djeca rjeđe pokazivala da imaju liderski potencijal i rjeđe se događalo da su zaista bila u nekoj od liderskih pozicija u odnosu na drugu djecu, pokazalo je istraživanje. Pretpostavlja se da je razlog tome da djeca s roditeljima koji imaju ulogu helikoptera imaju niže samopouzdanje, a time i manje samopouzdanja da preuzmu lidersku poziciju.

Ti zaključci podupiru pretpostavku da i dobronamjerni postupci mogu imati negativan učinak.

- Jednako kao što manjak kvalitetne roditeljske podrške šteti djetetu, pretjerana briga koja ograničava djetetovu autonomnost i razvoj te razvoj snalažljivosti u rješavanju problema, također mogu imati negativan učinak na djetetov psihosocijalni razvoj - kaže dr. Bian. Pretjerano zaštitničko ponašanje djetetu šalje poruku da ne mogu funkcionirati samostalno te da njihovi roditelji nemaju povjerenja u to da ih mogu ostaviti da se sami pobrinu za sebe.

Treba naglasiti da rezultate ove studije treba interpretirati uz dozu opreza, jer nema čvrstih dokaza da pretjerano zaštitničko roditeljsko ponašanje zaista umanjuje liderske osobine kod djeteta. Naime, istraživanje se temelji na djetetovoj procjeni roditeljskog ponašanja, pri čemu je moguće da djeca koja imaju slabije samopouzdanje strožije ocjenjuju roditelje, kako bi sama sebi lakše objasnila svoje osjećaje.

Ipak, rezultati pokazuju uzročno-posljedičnu vezu, a istraživanje se temelji i na nekim ranijim istraživanjima, koja konstantno ukazuju na to da veza između tipa roditelja i toga kakve osobine će dijete razviti, postoji.

Na primjer, psiholozi s državnog sveučilišta u Floridi ispitali su 500 djece u osnovnoškolskoj dobi do mature i utvrdili da oni koji su imali roditelje helikoptere češće pokazuju manjak povjerenja u vlastite sposobnosti. I stručni tim na Sveučilištu u Miamiju proveo je anketu među stotinama školske djece iste dobi te dobio vrlo slične rezultate.

Kako je to odredilo vaše liderske sposobnosti?

Ako prepoznajete svoje roditelje u opisu roditelja-helikoptera, ne trebate prihvatiti tvrdnju da nikad nećete imati kvalitete potrebne za vođu. Prvo, imajte na umu da su vaši roditelji imali na umu dobre namjere, pa nema potrebe za tim da se prepustite ogorčenosti. Danas vi imate kontrolu nad svojim životom i trebate znati da je ključne životne stavove moguće izgraditi u bilo kojem dobu života.

Judith Locke, autorica knjige 'Bonsai Child' (za roditelje koji žele pomoći djetetu da razvije samopouzdanje) preporučuje da počnete preuzimati kontrolu nad svojim životom, što uključuje veću financijsku neovisnost i izbjegavanje iskušenja da nazovete roditelje svaki puta kad se nađete pred nekim problemom.

Mnogi ljudi i dalje će imati roditelje koji samo čekaju da im se umiješaju u život. Nađite načina da se prestanete toliko oslanjati na roditelje, kaže dr. Judith Locke. Naravno, samo te promjene neće biti dovoljne da odmah razvijete i liderske osobine, ali će pomoći da se vidite kao neovisniju osobu kojoj je ugodno donositi autonomne odluke, što će biti vrlo važno ako se nađete u poziciji lidera tijekom karijere. Možete napraviti i neke promjene na poslu, tako da pokušate biti otvoreniji za kritike i proaktivni u traženju povratnih informacija.

- Istraživanje je pokazalo da se oni koji su bili pretjerano zaštićeni kao djeca teško nose s kritikama u poslu. Jednostavno, trebate biti otvoreniji za sugestije o tome što biste trebali napraviti da napredujete - dodaje psihologinja. Promjena se neće dogoditi tijekom noći, ali ako se istinski potrudite da preuzmete kontrolu nad životom i počnete vježbati donošenje odluka, uvidjet ćete da time pomalo gradite i samopouzdanje, te da se lakše možete zamisliti u - ulozi šefa.

