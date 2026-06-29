Djeca i psi u Osijeku kroz igru i smijeh uče životne lekcije

Na livadi, u ograđenom terenu Kinološkog društva Osijek, dječja graja i cika. Među njima trčkaraju psi koji su im se pridružili u igri. Jedan je mali šnaucer, a drugi bulterijer. Nitko se ne boji nikoga jer u tijeku je radionica "Budi pametna njuška", organizirana u okviru Ljetnog šumskoga kampa za djecu.

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- Organiziramo radionice i različite programe za djecu bazirajući se na metodama šumske pedagogije. Izvodimo djecu na otvoreno, u šumu, vraćamo ih prirodi i učimo vještinama koje su potrebne za boravak na otvorenom, pa i za preživljavanje u šumi. Trudimo se povezati ih sa životinjama, ali i različitim biljnim vrstama. Zato smo u Ljetni šumski kamp uvrstili i druženje sa psima iz Kinološkog društva Osijek te edukaciju u ophođenju prema psima.

Foto: Davor Javorović/Pixsell/

Za to nam je ideju dala činjenica da je Osijek grad s najvećim brojem pasa po broju stanovnika. Ovo je drugi tjedan kampa i reakcije djece su odlične; čak i oni koji dođu s niskom energijom i ne baš zainteresirani već idući dan pitaju kad ćemo opet ići u šumu. To što kući dođu prljavi, umorni i sretni nama je dokaz da radimo dobar posao - kaže Senka Vakanjac, voditeljica ROOTS Centra za održivi obiteljski život, te dodaje kako priroda daje neiscrpan izvor mogućnosti za edukaciju djece, a budući da roditelji uglavnom nemaju vremena za takve aktivnosti, to čine oni za njih.

Prije odlaska u šumu djelatnici Kinološkog društva Osijek održe im radionicu sa psima.

- Na radionicama učimo djecu kako se odnositi prema psima. Radionice se temelje na programu 'Budi pametna njuška', koji smo dobili od Kinološke druge Zaprešić. Učimo djecu kako sigurno pristupati psima, s naglaskom na prevenciju s obzirom na to da se povremeno događaju situacije u odnosima čovjek-pas ili dijete-pas koje završavaju kobno. Učimo ih ne prilaziti psu ako on nije u pratnji vlasnika; a i ako jest, kako se onda ophoditi prema psu.

Foto: Dogs Trust

Učimo ih što znači kad pas ima spuštene ili podignute uši, što znači kad maše repom i kad je on spušten; učimo ih kako maziti psa, kao i što nikako ne bi trebalo raditi. Učimo ih i da treba sakupljati izmet za svojim ljubimcem. Kao i još mnogo toga. Edukcija je jednako dobra i za djecu koji se ne boje pasa jer imaju ljubimca kod kuće, kao i za one koji se boje pasa - kaže Marta Dević, dopredsjednica Kinološkog društva Osijek, te dodaje kako razne edukacije djece priređuju i tijekom godine.

Djeci je objasnila kako neki psi naprosto ne vole djecu, ne reagiraju dobro na njih jer su djeca glasna, nepredvidiva, nagla, pa pas koji nije odrastao uz djecu nije se naviknuo na to. Zato se može svašta dogoditi.

- Ističemo da, kad se dogodi nešto loše, nikad nije odgovorna životinja nego čovjek. Ne postoje opasne pasmine nego opasni vlasnici; vlasnik od svojeg psa napravi opasnu životinju - kaže Marta te pokazuje, kao primjer, bulterijera Teachera, kojeg je vlasnica dovela na druženje s djecom.

- Statistika kaže da najviše ugriza pasa ide od malih pasmina - ističu zanimljivu informaciju u Kinološkom društvu Osijek.

Foto: Dogs Trust

- Potrebno je građanima približiti kulturu ponašanja prema psima jer, eto, pasa je sve više, a kultura ophođenja prema psima i kultura ophođenja vlasnika pasa prema ostalim građanima na niskoj je razini. Za to imamo projekt 'Pas građanin', u kojem ljude učimo svemu što trebaju znati - kaže Biljana Krušić, koja vodi više edukacija u Kinološkom društvu Osijek. Inače, Ljetni šumski kamp za djecu traje dva tjedna i otvoren je za prijave za svu djecu osnovnoškolce, iako je bilo i predškolaca.

Osnovcima program 'Budi pametna njuška' nije novost...

Program 'Budi pametna njuška' osnovcima nižih razreda već je u nekoliko hrvatskih škola približila odgovore na niz sadržajnih i korisnih pitanja o psima, pasminama, treninizima pasa... U Osijeku na radionici šumskog kampa materijali koje je izvorno kreirala brizanska zaklada Dogs Trust ustupljeni su najmlađima kako bi detaljnije proučili i podučili se zanimljivostima u svom ophođenju s psima.

Foto: Davor Javorović/Pixsell/

Program "Budi pametna njuška" osmislila je i pokrenula 2020. Kinološka udruga Zaprešić po uzoru na projekt britanske zaklade Dogs Trust, koja im je i ustupila za prijevod svoje materijale za edukaciju djece u školama i vrtićima o odnosu prema psima. Članovi Kinološke udruge Zaprešić u okviru tog projekta obišli su proteklih godina već više škola u Zagrebu i okolici, a svoj projekt velikodušno ustupaju i drugim udrugama na korištenje te pozivaju sve zainteresirane ustanove da im se jave za takvu edukaciju. Slični su edukacijski projekti usvojeni i primijenjeni u nacionalnim obrazovnim sustavima više europskih zemalja.