Obavijesti

News

Komentari 1
SMRTONOSNA ZA LJUDE

U Europi raste broj slučajeva bjesnoće: Stručnjaci pozivaju vlasnike pasa na cijepljenje

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
U Europi raste broj slučajeva bjesnoće: Stručnjaci pozivaju vlasnike pasa na cijepljenje
Foto: Canva

Prošle godine je muškarac preminuo u Rumunjskoj nakon što se zarazio bjesnoćom, što je bio prvi takav smrtni slučaj u Europi od 2012. godine

Vlasnike pasa u Europi se potiče da cijepe svoje pse protiv bjesnoće nakon što se nedavno opet pojavila bolest koja je smrtonosna za ljude ako ih ugrize zaražena životinja, piše u utorak njemačka agencija dpa. Istraživači francuske agencije za zdravstveni nadzor ANSES su pronašli dva soja virusa bjesnoće koji se širi u zemljama koje uključuju Ukrajinu, Mađarsku i Slovačku.

Iako je bolest uglavnom iskorijenjena u Europi, bjesnoća se ponovo počela pojavljivati u Poljskoj 2021., prema ANSES-u. Preko 100 slučajeva zaraze je 2025. identificirano u Rumunjskoj. Povratak bjesnoće je vjerojatno potaknut smanjenjem broja cijepljenja u Ukrajini nakon ruske invazije početkom 2022.

STOTINE ŠAPICA NA RIBNJAKU Jazavčari proslavili svoj dan u Zagrebu: Uživali su u psećem sladoledu i skokovima u vodu
Jazavčari proslavili svoj dan u Zagrebu: Uživali su u psećem sladoledu i skokovima u vodu

- Povratak bjesnoće u Europi pokazuje učinke oružanih sukoba na zdravlje i životinjski svijet - rekla je Emmanuelle Robardet iz ANSES-a, čiji je tim surađivao s nacionalnim veterinarskim tijelima u Mađarskoj, Poljskoj, Moldaviji, Slovačkoj i Ukrajini kako bi proveo istraživanje objavljeno u časopisu Emerging Infectious Diseases.

Prošle godine je muškarac preminuo u Rumunjskoj nakon što se zarazio bjesnoćom, što je bio prvi takav smrtni slučaj u Europi od 2012. Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) je u svom najnovijem izvješću o bjesnoći iz listopada 2025. objavio da je muškarac u Francuskoj također preminuo dan nakon što mu je dijagnosticirana zaraza bjesnoćom, odnosno tjedan dana nakon što je hospitaliziran.

KAKO JEDU MALI PSI Zašto vaš mali ljubimac misli da vlada stanom i kako vas zapravo vrti oko malog prsta?
Zašto vaš mali ljubimac misli da vlada stanom i kako vas zapravo vrti oko malog prsta?

- Ukupni rizik od zaraze bjesnoćom za stanovnike i posjetitelje u Francuskoj se trenutno smatra veoma niskim - poručili su tada iz ECDC-a.

Dok su simptomi kasne faze bjesnoće poput agresije i slinjenja kod pasa jasni, zaraženi ljubimci mogu najprije pokazivati manje očite znakove poput nemira ili smanjenog interesa za uobičajene aktivnosti.

Šišmiši su još jedna životinja koja prenosi bjesnoću te bi ih se trebalo smatrati opasnima osobito ako se pokušaju ugnijezditi blizu ili unutar kuća te ako istovremeno djeluju pristupačniji nego inače, što također može biti znak zaraze.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Da, kod Rogoznice je ulovljena velika bijela psina: Svjetski tim znanstvenika nema dvojbi!
MISTERIJ RALJA

Da, kod Rogoznice je ulovljena velika bijela psina: Svjetski tim znanstvenika nema dvojbi!

Zaključak rada objavljenog danas u međunarodnom časopisu Journal of Marine Science and Engineering, na kojem je surađivalo više od 20 znanstvenika iz cijelog svijeta, trebao bi okončati veliku polemiku
DADILJA PRIMIJETILA Ubojica iz Ribnikara lažirao bolest zbog škole. Otkrili što je mami slao
OTKRILI NA SUDU

DADILJA PRIMIJETILA Ubojica iz Ribnikara lažirao bolest zbog škole. Otkrili što je mami slao

Dječak je tijekom postupka ispričao da je dva ili tri tjedna prije masakra odlučio što će učiniti i počeo planirati napad. Za radnim stolom napisao je popis djece i nacrtao skicu škole. Taj je papir držao u ladici...
Ovo su svi napadi morskih pasa u Jadranu: 'Tijelo mlade Verice (17) nikada nisu pronašli...'
11 slučajeva

Ovo su svi napadi morskih pasa u Jadranu: 'Tijelo mlade Verice (17) nikada nisu pronašli...'

Stručnjaci ističu da su susreti s velikim morskim psima danas znatno rjeđi nego prije nekoliko desetljeća. Razlog tome su promjene u migracijama tuna, njihovog prirodnog plijena, kao i smanjenje brojnosti zbog izlova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026