Djeca koja češće jedu ovu hranu imala su puno niže rezultate na testovima inteligencije...

Znanstvenici su pratili prehrambene obrasce djece u dobi od dvije do tri godine te ih usporedili s njihovim kognitivnim rezultatima u školskoj dobi. Djeca koja su češće konzumirala industrijski prerađene proizvode - poput slatkih grickalica, zaslađenih napitaka, instant jela i procesiranog mesa - u prosjeku su postizala slabije rezultate na testovima koji mjere verbalne i neverbalne sposobnosti.

Iako studija ne dokazuje izravnu uzročno-posljedičnu vezu, istraživači su uzeli u obzir niz faktora poput obrazovanja roditelja, socioekonomskog statusa, dojenja i drugih okolnosti koje mogu utjecati na razvoj. I nakon tih prilagodbi, vidljiva je povezanost.

Što se zapravo nalazi na dječjem jelovniku?

U praksi, prehrana male djece - bilo kod kuće ili u vrtiću - često uključuje proizvode koji spadaju u kategoriju ultra-prerađene hrane. Među najčešćim su:

zaslađeni doručci i pahuljice s aromama

pakirani keksi i grickalice

voćni jogurti s dodatnim šećerom

hrenovke i paštete

zaslađeni sokovi i gazirana pića

gotova, polupripremljena jela

Takvi proizvodi obično su bogati dodanim šećerima, solju i zasićenim mastima, a istovremeno siromašni vlaknima, vitaminima i mineralima koji su ključni za razvoj mozga.

U vrtićima se jelovnici posljednjih godina sve više prilagođavaju nutricionističkim smjernicama, no stručnjaci ističu da praksa i dalje varira. Zaslađeni mliječni proizvodi, industrijski kruh, deserti i obrađeno meso i dalje su dio standardnih obroka u mnogim ustanovama.

Zašto bi to moglo utjecati na razvoj mozga?

Mozak u ranim godinama života prolazi kroz intenzivan razvoj. U tom razdoblju posebno su važni nutrijenti poput željeza, cinka, omega-3 masnih kiselina, vitamina B skupine i kvalitetnih proteina.

Ultra-prerađena hrana često donosi puno energije, ali malo ključnih mikronutrijenata. Dugotrajna prehrana bogata šećerima i zasićenim mastima povezuje se s upalnim procesima u organizmu, poremećajem regulacije šećera u krvi i promjenama u crijevnoj mikrobioti, što sve potencijalno može utjecati i na razvoj mozga.

Stručnjaci ističu da nije riječ o jednoj čokoladici ili povremenom desertu, već o obrascu koji se ponavlja iz dana u dan. Kada takva hrana postane dominantan dio prehrane, djeca propuštaju priliku dobiti nutrijente koji su im potrebni u najosjetljivijoj fazi razvoja.

Što stručnjaci sugeriraju?

Istraživanje ne tvrdi da će povremena poslastica “odmah” sniziti inteligenciju, već ukazuje na obrazac prehrane koji dugoročno utječe na zdravlje djeteta. Stručnjaci stoga savjetuju:

Uvrstiti više svježeg voća i povrća u dječje obroke,

Umjesto gotovih grickalica, ponuditi kuhane ili pečene žitarice i proteine,

Ograničiti zaslađene napitke, zamijeniti ih vodom ili prirodnim voćnim obrocima,

Birati prirodnu dječju hranu bez dodatnih šećera i aditiva.

Dakle, sve je više dokaza da ono što djeca jedu u najranijim godinama može imati dugotrajan učinak. No, s druge strane, prehrana je samo jedan dio složenog mozaika koji utječe na razvoj djeteta. Genetika, poticajno okruženje, igra, čitanje i emocionalna podrška jednako su važni...

