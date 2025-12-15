Učenici redovito pohađaju predavanja iz dopunske nastave koja se održava subotom i nedjeljom. Dio polaznika upisao je srednju ekonomsku, a dio srednju upravnu školu
Djeca radnika u SR Njemačkoj išla su u školu čak i vikendom
Jedna od važnijih aktivnosti klubova jugoslavenskih radnika u SR Njemačkoj jest organiziranje dopunske nastave za mlade. Kako je izjavio Otto Zbili, zamjenik redakcije "Brige" iz Zagreba, u Reutlingenu već godinu dana djeluje konzultativni i ispitni centar "Birotehnike" iz Zagreba, Večernji list, 15. prosinca 1977.
