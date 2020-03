Djeca u Britaniji i SAD-u crtaju duge po prozorima za bolji dan

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Posudite li masku to je kao da ste stavili tuđi donji veš na lice



Od jučer nema nastave u SAD-u, kao ni u većem dijelu Europe, a mnogi su učenici i vrtićka djeca dan iskoristili za slikanje duge: simbola nade.

Isto su napravila i djeca iz svih krajeva Velike Britanije koji su svoje duge pokazivali i na prozorima i tako davali podršku zaposlenicima tamošnjeg zdravstvenog sustava, NHS-a (National Health Service).

- Pokušavam spriječiti (kćer) Patsys da razmišlja o svemu što se događa u svijetu, ali to je nemoguće - napisala je jedna mama uz fotografiju šarenog balona u duginim bojama.

Volonterka Becka Bourley iz Londona objavila je sliku duge u prozoru i napisala: 'Prozori u kojima se pojavljuje duga su predivni, već ih je rano jutros bilo mnogo.

S fotografijama duge djeca su svima poručila i 'Čuvajte se' i 'Ostanite doma.

Svi su jučer bili zauzeti crtanjem i bojenjem, a na Twitteru je riječ 'rainbow' (duga) bila među najtraženijim pojmovima.

