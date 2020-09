Dječja kuća u Rijeci imat će kino za bebe, kazalište pa i studio

Kultura u Dječjoj kući seže puno dalje od filma, kazališta ili knjižnice i predstavlja puno više od sadržaja koji se gleda, sluša ili čita, ona predstavlja sadržaj koji djeca stvaraju

<p>Iako je, zbog pandemije koronavirusa, ove 2020. godine zaista teško koristiti sintagmu 'ako bude po planu', riječka Palača šećera, u koju će useliti Muzej grada Rijeke, u odličnoj je fazi realizacije.</p><p>Svoja bi vrata trebala otvoriti krajem rujna, dok će tzv. Ciglena zgrada, odnosno Dječja kuća, prva takve vrste u Hrvatskoj, za otvorenje biti spremna mjesec dana kasnije.</p><p>- Radi se o inovativnom kulturno-zabavnom centru koji ne postoji nigdje u Hrvatskoj. Svoje programe će ovdje prije svega izvoditi naše četiri ustanove - Gradska knjižnica, Art kino, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, koji je fizički mostom povezan s kućom i Gradsko kazalište lutaka, koje već rade ozbiljne programe s djecom. Govorimo o prostoru koji je namijenjen radu djece, umjesto da im se serviraju i konzumiraju gotove stvari.</p><p>Posebnost je i to što ova, najmanja kuća u kompleksu, integrira sve ostale objekte u bloku, a ujedno omogućava roditeljima da, dok njihova djeca ovdje rade i zabavljaju se, oni mogu otići do knjižnice ili muzeja. Želja nam je da po završetku cijelog kompleksa ovo postane jedan “kulturni supermarket”, koliko god to možda surovo zvučala, gdje zapravo ljudi, i mali i veliki, na razne načine mogu raditi svašta nešto - objašnjava pročelnik odjela za kulturu Grada Rijeke <strong>Ivan Šarar.</strong></p><p>Tako će mališani moći uživati u pričama u kojima lutkari pričaju priče iz Stribora, ljubitelji knjiga ulaze u svijet 3D printanja, mali filmaši radit će animacije moguće upravo s lutkama koje izrađuju njihovi prijatelji na lutkarskim radionicama, Tu su izrade animiranih filmova i video reportaža u filmskom studiju, stvaranja muzike u glazbenom studiju, igranja video igri na velikom platnu projekcijske dvorane, izrada video igara, dizajniranja proizvoda i njihovo printanje putem 3D printera, pripovjedno kazalište u malom amfiteatru na krovu kuće, “slatko” interaktivno kazalište za bebe, “senzorno” kazalište te posebno prilagođene filmske projekcije za djecu, i onu s poteškoćama u razvoju.</p><p>Kultura u Dječjoj kući seže puno dalje od filma, kazališta ili knjižnice i predstavlja puno više od sadržaja koji se gleda, sluša ili čita, ona predstavlja sadržaj koji djeca osmišljavaju, stvaraju, dijele i primaju. Ovakav pristup radu s djecom i za djecu otvara posve nove kreativne mogućnosti, kaže Šarar, naglašavajući kako ga, osobno, Dječja kuća najviše veseli od svega što radi jer je ona je “mezimac” kvarta Benčić i njenom će realizacijom kvaliteta odrastanja djece u Rijeci nedvojbeno narasti.</p><p>Sadržaj će biti namijenjen najviše dobi od 0 do 12 godina, iako su i starija djeca dobrodošla, a radno vrijeme kuće bit će - cjelodnevno.</p><p>Ulazni atrij Dječje kuće zamišljen je kao prostran dnevni boravak s foteljama za sjedenje, odmor i druženje. U tom će se prizemnom dijelu nalaziti i garderoba, te sanitarne prostorije, ali i caffe-snack bar kao prostor za boravak roditelja koji će se moći međusobno družiti. Kroz prvi i drugi kat u jednoj polovici zgrade smještena je dvorana sa 110 sjedećih mjesta, projekcijskim platnom i malom pozornicom.</p><p>Osim sobe za projektor i tehniku dvorana će imati i sobu za opremu i smještaj simultanih prevoditelja potrebnih kod održavanja međunarodnih konferencija ili predavanja stranih predavača. Tu su inače planirane svakodnevne projekcije filmova za djecu, gledanje prijenosa igranja popularnih video igara s You Tube-a, a tu postoji mogućnost izvođenja i kazališnih programa i to ne samo onih namijenjenih djeci, nego i onih koje će djeca sama stvarati u lutkarskim dramskim radionicama. Dvorana će služiti i gledanju filmova koje će djeca sama stvarati te projekcijama filmova prilagođenima djeci s teškoćama u razvoju.</p><p>Na drugom katu, također uz dvoranu, nalaze se radioničke prostorije s većim brojem računala, te filmski i glazbeni studio, a na trećem katu smjestit će se Stribor, odjel Gradske knjižnice Rijeka za djecu.</p><p>I konačno, na krovu Dječje kuće, nalaze se zatvoreni prostori namijenjeni također radioničkom radu, društvenim događanjima i druženjima poput dječjih rođendana. Na krovu se nalazi i mali krovni amfiteatar u kojem će glumci pripovijedati priče u tzv. pripovjednom kazalištu. Prostor je prikladan i za večeri poezije, književne susrete, te video projekcije na otvorenom.</p><p>Radovi na ovoj jedinstvenoj zgradi od 1948 kvadrata započeli su u ožujku 2019. pod izvođačkom palicom tvrtke IN-GRAD d.o.o. iz Zagreba. Rekonstrukcija se pokazala relativno zahtjevna jer se radi o Ciglenoj zgradi izgrađenoj krajem 19. stoljeća, kao dio tadašnje Kraljevske ugarske tvornice duhana. Zbog niskih stropova, pet katova moralo se demontirati na četiri, kako bi se dobila prihvatljiva visina stropova.</p><p>Inače, prema prikazu kompleksa iz 1875. godine na mjestu današnje Ciglene zgrade bile su dvije manje građevine, od kojih je jedna bila mlin na potoku Brajdi. Izvorno je mostovima bila povezana sa H zgradom na južnoj strani i danas srušenom građevinom sa sjeveroistočne strane. Nakon drugog svjetskog rata ciglena zgrada postaje dio novoosnovane tvornice brodskih strojeva “Rikard Benčić”. Propašću tvornice, 90-ih godina 20. stoljeća građevina je napuštena.</p>