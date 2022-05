Djevac (41) traži ljubav na internetu: 'Želim da je nevina'

Daniel Piechnick, 41-godišnji muškarac iz Adelaidea u Australiji, napravio je web stranicu singleguyfromadelaide.com kako bi pronašao djevojku.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako izgleda prava ljubav?

Profesionalni dizajner društvenih igara postavio je internet stranicu još 2016. godine, a danas, šest godina kasnije još uvijek traži inteligentnu ženu s 'istom razinom seksualnog iskustva' koje i on ima.

Drugim riječima, želi djevojku koja je, kao i on - djevica.

U videu na svojoj web stranici, australski prvak u Scrabbleu kaže da ima 'sjajan život', ali da mu nedostaje netko s kim će ga podijeliti. Dodaje da je većinu svojeg života bio fokusiran na karijeru i da je to glavni razlog zašto nema djevojku.

Bivši predsjednik lokalne Mense pobrinuo se da potencijalne djevojke uvjeri da 'nije neki čudak'.

- S obzirom na okolnosti, razumljivo je što vam prvo pada na pamet da sam čudak, tako da nemam ništa protiv pojašnjavanja svoje namjere - napisao je.

- Normalan sam i razuman na sve načine na koje bi trebao biti, a na neki način i zanimljiv. Nije da se nikad nitko nije interesirao za mene, ako je to imalo bitno - objasnio je.

Iako je Daniel napisao da razumije da će većina ljudi njegove dobi imati više iskustva od pukog 'držanja za ruke i ljubljenja', on traži ženu koja ima otprilike isto iskustva kao i on.

- Razumijem da su ljudi imali razna seksualna iskustva i bili u svakakvim okolnostima, dobrim i lošim, i nisam u poziciji da osuđujem bilo koga drugog. Samo tražim nekoga poput mene, što je ovih dana teško pronaći - objasnio je.

- Stvarno je teško pronaći nekoga tko u mojim godinama nije imao seksualno iskustvo. A to je u biti ono što tražim - nekoga s kim ću moći krenuti ispočetka, netko s kim ću dijeliti nova iskustva. Upravo zato sam odlučio napraviti ovu stranicu - napisao je.

Danielova web stranica sadrži mnoštvo informacija o njegovim interesima, načinu života i onome što traži od potencijalne partnerice. Na stranici čak postoji i knjiga gostiju u kojoj su mu ljudi iz cijelog svijeta ostavili svoje komentare.

- Ovo je vrlo neobično, ali iskreno ti od srca želim sreću u potrazi za onom pravom. Nadam se da ćeš uspjeti i da ćeš upoznati nekoga s kim ćeš biti sretan. Sve najbolje iz Poljske - komentirala je jedna osoba.

- Izgledaš kao cool tip, web stranica je genijalna ideja. Sretno - napisao je drugi gost stranice.

Dok većina ljudi podržava Danielovu potragu za ljubavlju, neki ljudi na Redditu nisu baš bili oduševljeni njegovom taktikom piše Daily Star.

Naime na Redditu je jedna žena objavila svoje iskustvo s Danielom.

- Došla sam do zadnjeg kruga razmatranja s ovim tipom (što je on nazvao 'krajem svoje potrage'), ali me je na kraju odbio zbog moje prošlosti - napisala je.

- Njegovi standardi su nevjerojatno visoki i zastarjeli, samo jedna mana je dovoljna da te odbije. Bez obzira na osobnost i inteligenciju svaki seksualni ili malo intimniji kontakt s muškarcem u prošlosti mu je razlog za trenutno odbijanje - napisala je.

- Što više čeka to će mu biti teže naći takvu ženu kakvu si je zamislio - napisao je jedan komentator.

- Bilo mi je jako neugodno kad me je zatražio kontakt bliskog prijatelja koji bi potvrdio moju seksualnu prošlost - dodala je žena na što je jedan komentator odgovorio: 'Mislim da su njegovi standardi malo nesrazmjerni s njegovim izgledom s obzirom da je u najboljem slučaju prosječan'.

Daniel poziva zainteresirane da mu se jave putem Skypea, Telegrama, e-maila ili kontakt obrasca na njegovoj web stranici.

Najčitaniji članci