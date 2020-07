Što muškarcu treba u vezi? Da se osjeća kao junak ali da i njemu nekad 'ogulite jabuku'

'Nježna, brižna, ženstvena žena koja zna s muškarcem dijeliti svoje osjećaje i potrebe privući će svakog tipa. Budite otvoreni, iskreni i uvijek prisutni u vezi'

<p>Prošle me subote dečko dočekao izbezumljen: upravo je bio pogledao TV prilog o studiji koja koja kaže da najčešći razlog zbog kojih muškarci prekidaju veze taj što je djevojka pre zahtjevna, previše potrebita - napisala je na portalu <a href="https://www.yourtango.com/experts/ms-kristina-marchant/men-actually-love-needy-women" target="_blank">Your Tango</a> autorica i blogerica<strong> Kristina Marchant</strong>. </p><p>- O čemu ti govoriš? Pa ja sam najpotrebitija žena koju poznaješ - odgovorila mu je na što je on izašao iz prostorije znajući da mu je partnerica u pravu. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Svadba u tramvaju</p><p>- To je inače čovjek koji me zove ljubavi svog života - piše Marchant<strong> </strong>i zaključuje kako ni njen dečko, kao ni većina muškaraca, ne razumije zašto se najčešće zaljubljuju upravo u takve žene. </p><p>Studije su pokazale da muškarci zapravo preferiraju žene zbog kojih se osjećaju potrebnima. I premda je sve manje klasičnih kućanica koje ovise o partnerima a žene su sve više samosvjesne i 'samodostatne', muškarci čini se i dalje osjećaju da bi oni trebali biti ti koji daju u vezi.</p><p>- Nedavno je obavljeno istraživanje koje je razmatralo što oba spola smatraju najvećim pritiscima koje društvo vrši na žene i muškarce. Većina ispitanika rekla je da muškarac osjeća pritisak da skrbi za obitelj i da ima uspješnu karijeru, premda većina žena partnere uvjerava kako i one mogu podnijeti veliki dio tog tereta. </p><p>Srećom, piše Marchant, žene ne moraju odbaciti svoju neovisnost da bi se muškarac uz njih osjećao potrebnim. A evo što ona ženama savjetuje, što da rade kako bi se pripadnici jačeg spola uz njih osjećali korisnima i 'dovoljno muškarcima':</p><h2>Pustite ga da vam pomogne</h2><p>Muškarci žele skrbiti o bliskim im osobama. Žele biti ti koji će vam pomoći i 'spasiti' vas</p><p>Jeste li ikada čuli za 'sindrom ranjene ptice', žene koje su vječno u nevolji i koje muškarci stalno spašavaju? Svaki dan u različitim dijelovima svijeta na tisuće muškaraca ostavlja svoje sposobne i odane žene zbog takvih dama. </p><p>Zašto to rade ako je potreba tako grozna i nepoželjna?</p><p>Nitko ne može učiniti da se muškarac više osjeća kao junak od žene koja ga treba da joj popravi sve u životu. Takva žena u njihovim glavama postaje mazna seksi žrtva iz nekog akcijskog filma, a oni su bliže ulozi junaka dana nego što će ikad biti.</p><h2>Nemojte ga ponižavati kad ne ispuni vaša očekivanja</h2><p>Muškarci naravno ne žele da se vrijeme koje provode s partnericama svede na to da im one govore što da čine. Tada se osjećaju kao da u nečem nisu uspjeli jer - koliko god ih uzdiže osjećaj da su nekoj ženi potrebni - toliko ih ponižava spoznaja da joj ne mogu udovoljiti.</p><p>Ipak, često se svojim ženama najteže usprotive baš oni tipovi koji najviše žele da ih netko treba. U drugom su slučaju možda njene potrebe prevelike - jer ona želi da sve vrijeme provode skupa i da stalno ima njegovu naklonost i pažnju. Isto tako, želi i da on sam zna kad treba oprati suđe, a kad baciti smeće - a mora uvijek i sam znati što njoj u kojem trenutku treba i stvari redom rješavati. </p><h2>Ne pretjerujte s prigovaranjem</h2><p><em>"Bivšeg sam muža znala gnjaviti i prigovarati mu dok ne bih doslovno poplavila u licu. Jadan ništa nije mogao napraviti kako treba. A što sam ga više gnjavila i zanovijetala, to sam više zapravo htjela da me zagrli i utješi i da nekako ispravi stvari u našem odnosu.</em></p><p><em>Slijedila sam ga po kuće kao pačić. Bila sam definicija neugodno potrebite osobe. Bila sam nestabilna i istodobno nepoželjna. Jednom rukom sam ga dozivala da mi priđe, a druga je stajala u pozi 'stop'. </em></p><p><em>Bila sam toliko zbunjena oko toga što stvarno želim i trebam od njega i osobno sam shvaćala svaku njegovu najmanju pogrešku. </em></p><p><em>Tek sam nakon razvoda i nakon godina terapije počela shvaćati da sam se bojala svojih potreba u braku, toliko da sam njega odgurnula od sebe optužujući ga da ne radi za mene neke male stvari koje nisam ni trebala da napravi.</em></p><p><em>Ono što sam zaista trebala bila je intimnost. Toliko da sam bila ljuta, ogorčena i šuplja. Patila sam, a nisam znala ni zašto ili kako to popraviti. Nisam znala da su zagrljaj, nježno tapkanje po ramenu i poljupci prije spavanja mogli spasiti naš brak.</em></p><p><em>Svoju sam nesvjesnost učinila njegovim problemom i odgurnula ga tako daleko od sebe da je dati mi ono što trebam bilo posljednje što je uopće mogao ili htio želio učiniti bilo dati one stvari koje su mi tako trebale,</em> opisuje Marchant vlastito iskustvo.</p><h2>Budite simpatični i ranjivi</h2><p>Nježna, brižna, ženstvena žena koja zna s muškarcem dijeliti svoje osjećaje i potrebe privući će svakog tipa. Budite otvoreni, iskreni i dostupni. U odnos unesite nježniju i razigraniju energiju nego ste oboje navikli. Nježno ga ljubite, grlite se s njim u krevetu i plačite mu na ramenu kad vas nešto muči. Vaše pokazivanje ranjivosti njemu u vezi pruža sigurnost.</p><p>A to je ono što muškarci žele u dugoročnoj vezi: da se osjećaju sigurnima. Naša potreba za njima hrani njihov ego, ali naše prihvaćanje njih hrani njihovu dušu.</p><p>I ne budite samo dostupni za njegovu ljubav - otvoreno je tražite.</p><h2>Postavite granice i budite svoji</h2><p>Žena mora imati samopouzdanja. Ne smije dopustiti muškarcima da joj predbacuju što otvoreno želi njihovu naklonost i pažnju. Morate znati kad treba poraditi na vezi i ublažiti svoje gubitke - gdje završavaju vaša ograničenja a gdje počinju.</p><p>Čak i ako vam je teško izreći svoje potreba ili čak razumjeti svoje osjećaje i potrebe, njemu i vama dugujete da upoznate sebe i da shvatite kako s njim podijeliti i najintimnije misli.</p><p>Ako se pak osjećate sigurni u to tko ste, razumijete svoje intimne potrebe i brižno ih izražavate - a partner vas ipak često zna posramiti jer ga trebate i s tim se izruguje - možda je vrijeme da jednom za uvijek riješite svoje probleme s njim i pokažete mu gdje su vrata.</p>