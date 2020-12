Neke naizgled bezazlene svakodnevne radnje mogu imati dugotrajne negativne posljedice na našu kožu. Na primjer, ako često jedete crveno meso to može ubrzati proces starenja, a preskakanje kreme za sunčanje kad ste u zatvorenom prostoru može dovesti do pigmentacije i starenja kože.

POGLEDAJTE VIDEO: Prije vode i krema sa zaštitnim faktorom štite od pojave bora

1. Žvakaća guma

Mnogi ljudi koji često žvaču žvakaće gume imaju bore oko usta, a liječnici vjeruju da je žvaka zaslužna za to. Kada žvačemo, pretjerano koristimo mišiće usta, a to može dovesti do tankih linija i bora oko usana.

2. Trčanje

Tijekom vježbanja trkači sagorijevaju masnoće ispod slojeva kože, a gubitak masnog tkiva može učiniti njihove bore dubljima. Štoviše, mnogi trkači provode duge sate na otvorenom bez odgovarajuće zaštite od sunca, izlažući svoju kožu oštećenjima od sunca. Ako ste trkač na otvorenom, bolje je koristiti vodootpornu kremu za sunčanje jer znoj smanjuje razinu zaštite kreme za sunčanje.

3. Zurenje u pametni telefon

Korištenje mobitela može vas prerano postariti. Medicinski stručnjaci sumnjaju da stalno gledanje prema dolje (prema telefonu) može dovesti do pojave linija na vratu koje inače ne biste razvili.

4. Izbjegavanje sunčanih naočala

Čak 80 posto vidljivih znakova starenja, uključujući bore, uzrokovano je izlaganjem suncu. Kada škiljite, to čini bore oko tvojih očiju dubljima. A ako se pokušate usredotočiti na bilo što osvijetljeno, to može produbiti i bore između obrva.

5. Pijuckanje kroz slamku

Ispijanje kave ili čaja kroz slamku može spriječiti stvaranje mrlja na zubima, ali može dovesti do stvaranja linija oko usana. Iako to neće značajno promijeniti vaše usne, ljudi koji su skloni boranju usana, trebali bi izbjegavati često koristiti slamke. Ponavljajući pokreti mišića razgrađuju kolagen oko vaših usta, što dovodi do još više nabora.

6. Spavanje na boku

Neki položaji spavanja mogu na koži stvoriti bore. Ako spavate na boku ili na trbuhu, lice se utiskuje u jastuk, što dovodi do nabora kože. Najbolji način za izbjegavanje 'linija od spavanja' je spavanje na leđima.

7. Nošenje maske za spavanje

Koža oko očiju vrlo je nježna i sklona oštećenjima. Neke maske za spavanje mogu je traumatizirati i izazvati upalu koja na kraju može prouzročiti bore. Ako u krevet nosite masku za spavanje, pripazite da je labava i da ne vuče i ne isteže kožu.

8. Nošenje kontaktnih leća

Kada stavljamo leće, često podignemo obrve. Ovaj ponavljajući pokret uzrokuje pojavu bora na koži i na čelu. Za razliku od naočala, kontaktne leće ne štite kožu oko očiju od UV zraka, što na kraju dovodi do bora i stanjivanja kože, piše Bright Side.