Pročitajte dnevni horoskop za četvrtak 1. listopada i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Dnevni horoskop za četvrtak 1. listopada: Rakovi se žrtvuju za druge, a Lav daje mudre savjete
Ovan 21. 3. - 20. 4.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4
Dan pred vama obilovat će telefonskim pozivima i neočekivanim susretima s osobama koje će vas zadržavati svojim pričama, zanemarujući pritom da vi žurite. Istaknuta je važnost promjena vezanih uz bliskog prijatelja ili rođaka. Zbog nekog od njih morat ćete se žrtvovati i odustati od vlastitih planova. No neće vam teško pasti.
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Bik 21. 4. - 21. 5.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3
Imate više povjerenja i optimizma, što će se povoljno odraziti odnos s određenim ljudima. Šanse za napredovanje sve su vam veće. Suradnja s drugima pokazat će se učinkovitom u poslovnim, a potpora bližnjih u privatnim odnosima. Živite li previše stresno, stanite malo i posvetite se sebi i neka vam zdravlje bude prioritet.
Blizanci 22. 5. - 21. 6.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Zablistat ćete u svom najboljem izdanju. Osluškivat ćete znakove svoga organizma i zadovoljiti njegove potrebe. Prikladna odjeća ili nova frizura samo će pridonijeti vašem šarmu i još boljem raspoloženju. Oživjet će i vaš društveni život i značenje prijateljstva, a nije isključeno ni da kontaktirate s osobom u koju ste zaljubljeni.
Rak 22. 6. - 23. 7.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2
Bit ćete usmjereni na druge i žrtvovati se više nego što je potrebno. Vaša brižnost i spremnost da sve preuzmete na sebe razveselit će pojedince, no vas bi moglo iscrpiti. Ostavite nekome da svoje probleme riješi sam. Razveselite se nečim novim. Ne mora biti riječ o predmetu ili odjeći, nego o nečem što će u vama probuditi nove dojmove i osjećaje.
Lav 24. 7. - 22. 8.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4
Moć uvjeravanja vam je jača strana pa nemojte sumnjati u uspjeh, neovisno je li riječ o poslovnim ili privatnim pothvatima. Intuitivno ćete razumjeti druge, davati mudre savjete i rješavati svoje i tuđe probleme. Poželjet ćete druženje u manjem društvu, što će podići raspoloženje više nego ispijanje kave s površnim poznanicima.
Djevica 23. 8. - 22. 9.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3
Zabrinuti ste zbog poslovne situacije i nekih važnih odnosa. Planeti vas neće maziti, nego dovoditi u kušnju i pred nove zapreke. Nekima predstoji dan odluke. Kako biste ušli u novu vezu ili riješili dvojbe u postojećoj, morat ćete se i sami u nečemu promijeniti. Uočavate partnerove nedostatke, ali svojih često niste svjesni.
Vaga 23. 9. - 23. 10.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Energije vam neće manjkati, a znat ćete je na pravi način iskoristiti. Svojim današnjim vještim akcijama mogli biste se riješiti velikog problema koji vas je sputavao i stajao mnogo živaca. I u ljubavi ste sve zadovoljniji. Više ćete uvažavati partnerovo mišljenje i truditi se da ga učinite zadovoljnijim.
Škorpion 24. 10. - 22. 11.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3
Podsvijest vam je aktivna, a snovi neobični. Možda se ne uspijevate odmoriti ni kada spavate, pa ste na granici snaga i strpljenja. Terapija biljnim čajevima mogla bi biti od pomoći, ali prije svega zdrav i uredan život. Kad dođete kući, poslovne brige i preokupacije ostavite pred vratima, a svu pažnju usmjerite na obitelji.
Strijelac 23. 11. - 21. 12.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Stanje uzbuđenosti i uznemirenosti obilježit će vaše raspoloženje. Pokušat ćete sve držati pod kontrolom, a ako vam što promakne, pretjerano ćete se živcirati. Bit će važno da neke stvari ne poduzimate na svoju ruku bez prethodna dogovora s ukućanima. U protivnom bi vaše dobre namjere mogle biti pogrešno shvaćene.
Jarac 22. 12. - 20. 1.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 2
Često ćete biti u situacijama koje će vas zbližiti s nekim osobama ili približiti cilju. Dokazat ćete da možete uspjeti unatoč otežanim okolnostima. Vaša će tjelesna forma varirati. Zavidna će se energija izmjenjivati s trenucima umora i neraspoloženja. Usporite ritam i više se odmarajte. Usmjerite energiju na privatni život, obitelj i prijatelje.
Vodenjak 21. 1. - 19. 2.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Koncentracija i pamćenje bit će vam na zavidnoj razini. Brzo ćete shvaćati, razumijevati potrebe i želje sugovornika. Moguće su nove poslovne prilike, a svoj talent dokazat ćete opipljivim djelima. Vaša kreativnost bit će svima vidljiva, a i partnera ćete oduševiti svojim raspoloženjem i nastojanjima da ga nasmijete.
Ribe 20. 2. - 20. 3.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Čuvajte se ishitrenih odluka donesenih zbog prolaznih teškoća i ne padajte u napast da odustanete od planova. Komunikacija s ukućanima oduzimat će vam energiju. Izbjegavat ćete konkretne odgovore ili se dovesti u zamršenu situaciju. Nemojte davati obećanja za koja i sami znate da ih ne možete ispuniti.
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