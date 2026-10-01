Dnevni horoskop za četvrtak 1. listopada: Rakovi se žrtvuju za druge, a Lav daje mudre savjete

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Dan pred vama obilovat će telefonskim pozivima i neočekivanim susretima s osobama koje će vas zadržavati svojim pričama, zanemarujući pritom da vi žurite. Istaknuta je važnost promjena vezanih uz bliskog prijatelja ili rođaka. Zbog nekog od njih morat ćete se žrtvovati i odustati od vlastitih planova. No neće vam teško pasti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:24 Mane horoskopskih znakova: Ribe su povodljive, Vage tašte, Jarci komplicirani, Lav sebičan... | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Imate više povjerenja i optimizma, što će se povoljno odraziti odnos s određenim ljudima. Šanse za napredovanje sve su vam veće. Suradnja s drugima pokazat će se učinkovitom u poslovnim, a potpora bližnjih u privatnim odnosima. Živite li previše stresno, stanite malo i posvetite se sebi i neka vam zdravlje bude prioritet.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Zablistat ćete u svom najboljem izdanju. Osluškivat ćete znakove svoga organizma i zadovoljiti njegove potrebe. Prikladna odjeća ili nova frizura samo će pridonijeti vašem šarmu i još boljem raspoloženju. Oživjet će i vaš društveni život i značenje prijateljstva, a nije isključeno ni da kontaktirate s osobom u koju ste zaljubljeni.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bit ćete usmjereni na druge i žrtvovati se više nego što je potrebno. Vaša brižnost i spremnost da sve preuzmete na sebe razveselit će pojedince, no vas bi moglo iscrpiti. Ostavite nekome da svoje probleme riješi sam. Razveselite se nečim novim. Ne mora biti riječ o predmetu ili odjeći, nego o nečem što će u vama probuditi nove dojmove i osjećaje.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Moć uvjeravanja vam je jača strana pa nemojte sumnjati u uspjeh, neovisno je li riječ o poslovnim ili privatnim pothvatima. Intuitivno ćete razumjeti druge, davati mudre savjete i rješavati svoje i tuđe probleme. Poželjet ćete druženje u manjem društvu, što će podići raspoloženje više nego ispijanje kave s površnim poznanicima.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Zabrinuti ste zbog poslovne situacije i nekih važnih odnosa. Planeti vas neće maziti, nego dovoditi u kušnju i pred nove zapreke. Nekima predstoji dan odluke. Kako biste ušli u novu vezu ili riješili dvojbe u postojećoj, morat ćete se i sami u nečemu promijeniti. Uočavate partnerove nedostatke, ali svojih često niste svjesni.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Energije vam neće manjkati, a znat ćete je na pravi način iskoristiti. Svojim današnjim vještim akcijama mogli biste se riješiti velikog problema koji vas je sputavao i stajao mnogo živaca. I u ljubavi ste sve zadovoljniji. Više ćete uvažavati partnerovo mišljenje i truditi se da ga učinite zadovoljnijim.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Podsvijest vam je aktivna, a snovi neobični. Možda se ne uspijevate odmoriti ni kada spavate, pa ste na granici snaga i strpljenja. Terapija biljnim čajevima mogla bi biti od pomoći, ali prije svega zdrav i uredan život. Kad dođete kući, poslovne brige i preokupacije ostavite pred vratima, a svu pažnju usmjerite na obitelji.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Stanje uzbuđenosti i uznemirenosti obilježit će vaše raspoloženje. Pokušat ćete sve držati pod kontrolom, a ako vam što promakne, pretjerano ćete se živcirati. Bit će važno da neke stvari ne poduzimate na svoju ruku bez prethodna dogovora s ukućanima. U protivnom bi vaše dobre namjere mogle biti pogrešno shvaćene.

Foto: Alphaspirit

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Često ćete biti u situacijama koje će vas zbližiti s nekim osobama ili približiti cilju. Dokazat ćete da možete uspjeti unatoč otežanim okolnostima. Vaša će tjelesna forma varirati. Zavidna će se energija izmjenjivati s trenucima umora i neraspoloženja. Usporite ritam i više se odmarajte. Usmjerite energiju na privatni život, obitelj i prijatelje.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Koncentracija i pamćenje bit će vam na zavidnoj razini. Brzo ćete shvaćati, razumijevati potrebe i želje sugovornika. Moguće su nove poslovne prilike, a svoj talent dokazat ćete opipljivim djelima. Vaša kreativnost bit će svima vidljiva, a i partnera ćete oduševiti svojim raspoloženjem i nastojanjima da ga nasmijete.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Čuvajte se ishitrenih odluka donesenih zbog prolaznih teškoća i ne padajte u napast da odustanete od planova. Komunikacija s ukućanima oduzimat će vam energiju. Izbjegavat ćete konkretne odgovore ili se dovesti u zamršenu situaciju. Nemojte davati obećanja za koja i sami znate da ih ne možete ispuniti.