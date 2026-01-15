Dnevni horoskop za četvrtak 15. siječnja: Lav briljira u poslu, Ribe izbjegavajte rasprave...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete u kreativnom zanosu. Na pamet će vam padati originalne ideje, osobito kad su posrijedi glazba, film, trgovina i posredovanje. Uspješno ćete prikrivati nedostatke u znanju ili novčanim sredstvima. Odnos s partnerom bit će zanimljiv zbog zajedničkih planova i sličnih interesa koji će vas zbližiti i stvoriti osjećaj ovisnosti.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Skloni ste brzopletim i rizičnim ljubavnim odlukama i izborima. Upletanje u ljubavni trokut ili vezivanje uz nepouzdanu i nestalnu osobu, ne donosi vam zadovoljstvo. Ne povlačite se s poslovnog bojišta. Na taj način pokazat ćete svoju slabost i ranjivost, i dopustiti nekim ljudima da zauzmu vaš položaj.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bit ćete zaposleni preko mjere, bilo da je riječ o uredskim ili kućnim poslovima. Nerijetko ćete imati dojam da vas netko ogovara ili vam ne iskazuje poštovanje. Povucite se pred mogućim raspravama i neljubaznim pojedincima. Tako ćete dokazati vlastitu mudrost i kontrolu nad situacijama. Moguće su izraženije tegobe s kralježnicom.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Osjećat ćete se kao da ste sami na svijetu, ali to će vas osnažiti i dati vam novu dozu zrelosti i iskustva. Nemojte posustati ako od suradnika ne dobivate potporu za svoje ideje. Vrijeme će pokazati da ste itekako bili u pravu. Netko će vas podsjetiti na financijski dug, a mogle bi vas snaći i zatezne kamate zbog neplaćenih računa.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vaša pozitivna karizma bit će privlačna osobama suprotnog spola, pa se pripremite na porast zainteresiranih za vaš privatan život. Izvrsno ćete se provesti na proslavi, domjenku ili promociji. Pobrat ćete zahvale, nagrade i komplimente za obavljen posao i ugovoriti daljnju suradnju. Umjetnici se nalaze na putu napretka.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Usporite životni tempo, izbjegavajte svađe i ne donosite radikalne odluke. Bit ćete mrzovoljni, pa ćete u ljutnji povući pogrešan potez i potom požaliti. Usredotočite misli i energiju na konkretne situacije. Djelovat ćete rastreseno i nezadovoljno, pa će ljubavni partner iz vaših reakcija iščitavati pogrešne poruke.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Vaša ljubavna reputacija bit će u porastu, stoga iskoristite naklonost suprotnog spola - pravi je trenutak za inicijativu. Slobodni bi se mogli zaljubiti, a oni u braku više će izlaziti i zabavljati se bez partnera. Na poslovnom planu otvorit će vam se zanimljive mogućnosti. Opcija vezana uz inozemstvo mogla bi biti najprihvatljivija.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 5

Zdravlje: 4

Odlično će vas služiti pamćenje i koncentracija pa je dan pogodan za usvajanje novih informacija, polaganje ispita i učenje. Na ljubavnom planu s pravom očekujete više od onog što dobivate. Nedostaje vam više intelektualnog prožimanje s partnerom koji zaokupljen svojim brigama i ne primjećuje ono što vama nedostaje.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Predstoji vam drukčiji opis poslova od uobičajenih. Morat ćete iskočiti iz rutine i prilagoditi se novim obavezama ili ljudima. No u svemu ćete se brzo snaći, a tu su i kolege koji će uskočiti upomoć. Ljubavni vam se život intenzivira. Poznanstva su moguća na tramvajskoj stanici, dok šećete gradom, u trgovini, školi ili na putovanju.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Bit ćete zanimljivi suprotnom spolu zahvaljujući ponašanju koje ne opterećuje i ne obavezuje. Nekima među vama moguće je isprepletanje posla i ljubavi, pa ćete često biti meta tračeva svojih kolega. Za posao nećete biti previše raspoloženi. Dobro bi vam došao odmor i predah od svih obaveza.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Iako bi vam tvrdoglavost i odvažnost mogli priskrbiti probleme u odnosima s voljenima i suprotnim spolom, spretno i lako izvlačit ćete se iz svake situacije. Čim shvatite da ste pretjerali u nastupu ili riječima, promijenit ćete strategiju. Slobodni će uživati u svemu što im bude ponuđeno. Dominirat će osvajanja i zavođenja.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Privatne obaveze vezane uz dokumente, posjed, članove obitelji ili dom zahtijevat će više uloženog truda i vremena. Bit ćete jači na djelu nego na riječima. Zato izbjegavajte rasprave i uvjeravanja. Neka vaši rezultati govore sami za sebe. Pružit će vam se prigoda za kupnju ili prodaju auta, ali ne brzajte s odlukom.