Pročitajte dnevni horoskop za četvrtak 16. travnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Dnevni horoskop za četvrtak 16. travnja: Rakovi budite otvoreni, Bik preispituje svoje odnose...
Ovan 21. 3. - 20. 4.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Imat ćete dovoljno energije da stanete nakraj poslovnim teškoćama. Opušteni pristup vaš je adut, makar se radilo o napetoj komunikaciji s nadređenima ili strankama. Iziđite ususret ukućanima jer će vas njihovo zadovoljstvo ispuniti srećom. Večer donosi iznenađenje zaljubljenima – nije isključen početak veze.
Bik 21. 4. - 21. 5.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 3
Preispitat ćete svoje odnose sa starijim ljudima i autoritetima, ili htjeti promijeniti posao. Možda je najbolje da se na neko vrijeme osamite i razmislite o svojim životnim ambicijama. Vrijeme je da zaboravite na negativna iskustva iz prošlosti. Današnje neraspoloženje ili “težak dan“ nisu trajno stanje pa se nemojte previše ni obazirati.
Blizanci 22. 5. - 21. 6.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4
Zavodljivi ste i šarmantni. Planeti navješćuju mnogo ljubavnih prigoda. Odlično su aspektirani ljubavni susreti koji se mogu pretvoriti u prave ljubavne romanse. Oprezno se postavite u situaciji poslovnih pregovora jer bi razgovor mogao skrenuti u osjetljivo područje. Netko će vaše izjave pogrešno tumačiti.
Rak 22. 6. - 23. 7.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3
Dan će obilovati događajima pa biste, rastegnuti raznim obavezama, mogli izgubiti smjer djelovanja. Poslušajte svoj unutarnji glas i nemojte ignorirati savjet dobronamjerne osobe. Nađete li se u dobro raspoloženom društvu, budite i vi otvoreni i spremni na šalu. Ne dopustite da tuđa govorkanja promijene vaše mišljenje o nekom.
Lav 24. 7. - 22. 8.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Aktivnosti u koje ste uložili napor i vrijeme počet će davati rezultate. Nadređeni će u vas polagati velike nade pa ćete se truditi opravdati njihovo povjerenje. Očekuju vas važne vijesti iz drugog grada, osobito ako su vezani uz simpatiju koju ste upoznali putem interneta i trebate se vidjeti uživo.
Djevica 23. 8. - 22. 9.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 2
Bit ćete dekoncentrirani pa ćete biti skloniji pogreškama i nesmotrenostima. Ne dopustite si živciranje, koliko god vam bilo teško. Nadvladajte svoje slabosti i budite svjesni svojih djela i postupaka. Za financijski probitak i dalje vam predstoji borba, ali ste ujedno i u razdoblju kada možete mnogo toga postići.
Vaga 23. 9. - 23. 10.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2
S partnerom vas očekuju nesporazumi. Suočit ćete se s karakternim različitostima i životnim prioritetima. Ljubavno ispunjenje ovisit će o spremnosti na ustupke i želji da prijeđete preko sitnica koje vam smetaju. Nećete biti raspoloženi za zahtjevnije intelektualne napore, pa će mnogo toga ostati samo na idejama i razmišljanju.
Škorpion 24. 10. - 22. 11.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3
Roditeljski utjecaj i nekih članova obitelji, bit će smetnja koju ćete morati riješiti. Mnogo toga palo je na vaša pleća, ali znate se s time nositi. Ponašanje osobe iz privatnog ili poslovnog okruženja iživcirat će vas toliko da više nećete htjeti šutjeti. U trenutku nepažnje izgovorit ćete sve što ste potiskivali mjesecima.
Strijelac 23. 11. - 21. 12.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Postat ćete sve popularniji i privlačniji u očima suprotnog spola. Čak će vam se i osoba koja vam je donedavno bila nedostižna, činiti pristupačnom. Uspješno ćete obaviti pregršt sitnih obaveza i podmiriti obećanja. Ljubavni partner ili prijatelj pomoći će vam da otkrijete nešto o sebi. To bi moglo utjecati na promjenu vaših svjetonazora.
Jarac 22. 12. - 20. 1.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 4
Vaše će psihičko stanje i raspoloženje ovisiti o obiteljskom skladu. Razmirice s bližnjima odrazit će se na vašoj radnoj učinkovitosti. Vodite računa o tomu da su vam za normalno funkcioniranje nužni izlasci i druženje s prijateljima. Čini li vam se da se vaša svakodnevica svodi samo na obaveze, mali iskorak bit će dobrodošao.
Vodenjak 21. 1. - 19. 2.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 5
Težite li ostvarenju roditeljske uloge, na dobrom ste putu. Samcima će sjećanja na nedavnu prošlost biti još jaka, ali vas to neće onemogućiti da počnete nešto novo i vratite vjeru u ljubav. U poslu ćete iskazivati veliku poduzetnost, a zadatke obavljati lakoćom i savršenim instinktom. Prepustite se naletu kreativnosti.
Ribe 20. 2. - 20. 3.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3
Ako ste prekinuli ljubavnu vezu, nećete moći odoljeti da ne nazovete partnera i porazgovarate s njim. Moguća je obnova veze i novi početak. Ustrajat ćete na tome da se članovi obitelji slože s vašim prijedlozima i podrže vas u planovima novčane prirode. Borit ćete se za što bolji životni standard, prihvaćajući razne poslove.
