S NJIMA NIKAD DOSADNO
Evo koji su najzabavniji znakovi Zodijaka, rade najbolje partyje!
Od društvenih leptira do povučenih promatrača, svaki znak donosi jedinstvenu energiju. Otkrijte tko se najbolje snalazi u gužvi, tko organizira nezaboravne provode i tko će se pobrinuti da svima bude ugodno
U nastavku pogledajte gdje vi stojite - jeste li pravi partimanijak ili samo promatrate i čekate da vas netko animira.
12. VODENJAK - Vodenjaci vole ljude, ali preziru površne razgovore. Uživat će u raspravama o velikim idejama, no ne iznenađuje ako rano nestanu kako bi napunili baterije u samoći.
11. JARAC - Jarčevi su često previše fokusirani na svoje obveze da bi se potpuno prepustili zabavi. Oni su tihi promatrači koji radije analiziraju dinamiku grupe nego da budu u njenom središtu.
10. ŠKORPION - Škorpioni su poput emocionalnih spužvi – upijaju raspoloženje prostorije i zato im je povremeno potreban bijeg kako bi napunili baterije. Često ćete ih pronaći kako se maze s kućnim ljubimcem domaćina, što im pruža potreban odmor od društvene interakcije. Preferiraju jedan dubok i smislen razgovor umjesto površnog čavrljanja s desecima ljudi.
9. BIK - Bikovi preferiraju poznato okruženje i manja okupljanja s bliskim prijateljima. Njihov idealan provod uključuje dobru hranu, iskren smijeh i ugodnu atmosferu. Iako nisu duša zabave u energičnom smislu, jednom kad se opuste, postaju iznimno duhoviti i ugodno društvo. Oni su prijatelji koji će uvijek predložiti opuštenu filmsku večer umjesto izlaska u bučni klub.
8. DJEVICA - Dok se drugi zabavljaju, Djevica će skupljati prazne čaše i puniti perilicu posuđa. Njima je jednostavno nezamislivo sjediti i ne raditi ništa. Pomaganje domaćinu njihov je način iskazivanja zahvalnosti, ali i prilika za kratki bijeg od gužve. Iako se mogu činiti rezerviranima, Djevice su pažljivi slušatelji koji preferiraju praktične i smislene razgovore.
7. RIBE - Ribe su intuitivni vodeni znakovi koji na zabavama paze na sve. Prvi će primijetiti ako je prijatelj previše popio ili ako netko treba društvo za razgovor. Zahvaljujući svojoj maštovitosti, rado će zabavljati djecu pričama, ponekad se čak i bolje zabavljajući s njima nego s odraslima. Preferiraju manja, intimna druženja gdje mogu ostvariti duboke emocionalne veze.
6. RAK - Čim dobije pozivnicu, Rak odmah pita: "Što mogu donijeti?". Vođeni potrebom da brinu o drugima, Rakovi su oni koji će se pobrinuti da nitko ne ostane gladan ili žedan. Preuzet će kuhinju, pamtiti svačije alergije i omiljene deserte. Njihov idealan provod su kućna okupljanja gdje mogu stvoriti ugodnu i sigurnu atmosferu za svoje najbliže.
5. OVAN - Ako se zabava uopće događa, vjerojatno je to zato što ju je isplanirao Ovan. Kao prvi znak zodijaka, Ovnovi vole preuzeti inicijativu i okupiti ljude. Oni ne dolaze na scenu, oni na nju upadaju, donoseći energiju koja svakoga pokrene. Iako su sjajni organizatori, jednom kad zabava krene, pretvaraju se u plesače, zabavljače i one koji se najbolje provode.
4. VAGA - Tamo gdje je društveni događaj, velika je vjerojatnost da ćete pronaći Vagu kako graciozno plovi kroz gužvu. Vage su prirodni mirotvorci koji teže skladu i ravnoteži. Mrze sukobe i vješto pretvaraju napete rasprave u ugodne razgovore. Njihove zabave su elegantne i dobro isplanirane, a kao domaćini se trude da se svi osjećaju uključeno i dobrodošlo. Njihov društveni stil temelji se na stvaranju ugodne atmosfere za sve.
3. STRIJELAC - Ako netko na tulumu pokrene spontani karaoke obračun ili partiju Uno karata, to je sigurno Strijelac. Ovaj vatreni znak ima energiju savjetnika u ljetnom kampu i šarm koji potiče sve na sudjelovanje. Strijelci su poznati kao "klaunovi razreda" zodijaka, a njihov optimizam i smisao za humor su zarazni. Vole istraživati, upoznavati nove ljude i skupljati priče, zbog čega se lako snalaze u svakoj situaciji – od bučnog tuluma s prijateljima do mirnog obiteljskog okupljanja.
2. LAV - Nijedna zabava nije potpuna bez Lava. Ako je Blizanac društveni leptir, Lav je zvijezda večeri. Vole biti u središtu pozornosti i znaju kako zadržati pažnju publike, bilo da pričaju anegdote do ponoći ili obasipaju domaćina darovima. Njihova topla i velikodušna priroda, pod vladavinom Sunca, zrači samopouzdanjem. Kako piše Bustle, Lavovi donose val energije gdje god se pojave i ponosno nose titulu najupečatljivijeg gosta.
1. BLIZANCI - Ako ste na tulumu vidjeli nekoga tko leprša od grupe do grupe, pretvarajući usputni razgovor u živahnu debatu, vjerojatno ste upoznali Blizanca. Vladani Merkurom, planetom komunikacije, Blizanci su majstori razgovora. Oni crpe energiju iz interakcije, a njihov oštar um i brzi odgovori osiguravaju da nikada ne bude neugodne tišine. Sposobni su svakoga uvući u priču i učiniti da se osjeća saslušanim, a do kraja večeri prikupe pregršt novih prijatelja.
