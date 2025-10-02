Evo koji su najzabavniji znakovi Zodijaka, rade najbolje partyje!

4. VAGA - Tamo gdje je društveni događaj, velika je vjerojatnost da ćete pronaći Vagu kako graciozno plovi kroz gužvu. Vage su prirodni mirotvorci koji teže skladu i ravnoteži. Mrze sukobe i vješto pretvaraju napete rasprave u ugodne razgovore. Njihove zabave su elegantne i dobro isplanirane, a kao domaćini se trude da se svi osjećaju uključeno i dobrodošlo. Njihov društveni stil temelji se na stvaranju ugodne atmosfere za sve. | Foto: Fotolia