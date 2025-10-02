Dnevni horoskop za četvrtak 2. listopada: Rak je preopterećen, Bikovi preuzmite inicijativu...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Imate li zategnute odnose s ukućanima, povedite konstruktivan razgovor. Mogli biste pomiriti posvađane strane ili sami postignuti dogovor oko nečeg što je izvorom frustracije. Bit ćete usmjereni na druge i žrtvovati se više nego što treba. Pritom može trpjeti vaše psihofizičko zdravlje, pa je dobro ne pretjerivati u dobročinstvima.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Nemojte dan provesti u kući. Iziđite van, prošećite se i družite. Obnovite kontakte koje ste zanemarili. Ako vam se tko sviđa, bez razmišljanja preuzmite inicijativu i pokušajte organizirati susret. Lijep Venerin utjecaj jamstvo je da ćete u tome uspjeti, ako ne baš danas, onda idućih dana zasigurno.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Izbjegavajte veća obiteljska okupljanja, jer je moguć neugodan razgovor s partnerom ili roditeljima. Ne ulazite u rasprave sa starijim ljudima, s nadređenima i onima o kojima na neki način ovisite. Ponovni susret s osobom na koju ste slabi probudit će stare strasti, a intenzitet osjećaja mogao bi vas iznenaditi.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Energično ćete prionuti rješavanju poslova i hrabro se uhvatiti ukoštac s problemima. Znat ćete pronaći rješenje, olakšavajući sebi i pritom misleći na druge. Osjećajna strana života bit će pomalo gurnuta u drugi plan, no partner vam neće zamjeriti, shvaćajući da ste preopterećeni nekim drugim stvarima.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Imat ćete potrebu rasvijetliti teškoće s kojima se susrećete i razjasniti stvari koje vas muče. Odluke ćete donositi intuitivno, no još ćete jedno vrijeme tapkati na mjestu. Mogli biste rješavati imovinska pitanja, baviti se kupoprodajom. Možda ćete izdvojiti veći novčani iznos kako biste uložili u svoje poslovanje, obrazovanje ili kadrove.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Zaokupljeni mislima i potrebama nećete primijetiti koliko ste potrebni partneru. Ne radi se o ničem konkretnom, no sigurno bi ga razveselilo da mu uputite koju nježnu riječ. Humor će biti najbolji lijek za stres i nezadovoljstvo. Ne budite previše ozbiljni. Spontanije reagirajte na situacije i ljude i budite opušteniji.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 5

Mogli biste iznajmiti stan ili sobu, ne biste li tako doskočili povećanim životnim troškovima. Ljubavne će veze obilježiti romantika. Mogli biste proživjeti nesvakidašnje trenutke s partnerom u vezi. Oženjenima će obiteljska svađa otvoriti oči. Shvatit ćete da ste predugo oklijevali s donošenjem nekih odluka.

Foto: 123RF

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Odlučnom akcijom uvjerit ćete nekoga da stojite iza svojih riječi. Zauzvrat ćete dobiti čvrsto obećanje ili konkretnu ponudu. Intenzivan društveni život bit će pokazateljem vaše omiljenosti u krugu poznanika. Izvjesne su ljubavne promjene nabolje. Teško ćete odoljeti nečijem šarmu, a ni druga strana neće ostati imuna na vaš.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Mučit će vas ljubavna neizvjesnost i pojačana želučana nervoza. Morat ćete pripaziti na prehranu. Ljubavna uzbuđenja učinit će vas nemirnima. Žudjet ćete za prijateljskom potporom i razgovorom o tome kako se osjećate. Nemojte sve držati u sebi, telefonski kontaktirajte prijatelja koji će vas razumjeti i savjetovati.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Pomno ćete planirati sastanke, provjeravati termine i nastojati se osigurati od mogućih šteta ili pogrešaka u radu. Ideje će vam navirati, a znat ćete i kako ih iskoristiti na najbolji način. Dan će biti pun telefonskih poziva, a jednom ćete se osobito razveseliti jer se radi o nekom koga niste dugo čuli ni vidjeli.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Spontano ćete se upuštati u razgovore s neznancima. Osjetite li naklonost prema nekome, spretno ćete se upustiti u razgovor. Bit ćete ugodan sugovornik i znat ćete druge slušati. Dan je dobar za putovanja, no vozači bi trebali biti oprezniji. Koncentrirajte se na vožnju i pazite gdje se parkirate.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Staloženim ponašanjem zaobići ćete probleme i pronaći izlaz iz neugodne poslovne situacije. Obavite tijekom jutra sve važnije poslove. Bit ćete brzi i učinkoviti, pa ćete učiniti i više nego što ste planirali. Pridavat ćete mnogo pozornosti izgledu i tjelesnoj formi, pa ćete rado obilaziti dućane s odjećom.

Foto: Dreamstime