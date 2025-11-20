Dnevni horoskop za četvrtak 20. studenoga: Lav je romantičan, Ribe su nestrpljive i umorne...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Odlična koncentracija bit će zaslužna za vaš uspjeh u poslovima koji podrazumijevaju komunikacijske sposobnosti i spretnost u nalaženju informacija. U ljubavi nećete priznavati zapreke, ali ni mariti za pravila i norme. Ne oklijevajte simpatiji ili voljenoj osobi poslati e-mail ili SMS ljubavnog sadržaja.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Nečija potpora pokazat će se bitnom za ostvarenje vaših zamisli, pogotovo kada uvidite da uživate naklonost utjecajne osobe. Lakše ćete planirati novčane pothvate i manje se živcirati oko rashoda. Staloženo ćete rješavati bračne probleme. Nećete biti podložni mišljenju okoline nego raditi sve po svome.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ne dopustite da vas kolega provocira ili umanjuje vaše zasluge. Postavite se energično i branite svoj stav. Prisjetit ćete se bivše ljubavi i shvatiti da vas rastanak s njom sve manje boli. Na putu ste osjećajnom oporavku pa ćete vrlo brzo biti spremni za novu ljubav. Imate li zdravstvenih tegoba, nemojte odugovlačiti s odlaskom k liječniku.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Očekuje vas mnogo posla. Bit će vam teško prilagoditi se tuđim stavovima i potrebama, ali tu će biti ključ vašeg uspjeha. Nedostajat će vam takta i sluha za drukčija mišljenja, no entuzijazam će vam pribaviti potrebne bodove. Na ljubavnom planu mučit će vas nesigurnost i neodlučnost, iako za to nema prave osnove.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Izvrsno ćete se snalaziti u aktivnostima koje traže svestranost i brzo djelovanje. Bit ćete produktivni i iz svake situacije izvući najbolje. Mjesečev utjecaj potaknut će vas na otkrivanje osjećaja prema simpatiji. Veze i brakove osvježit će nalet romantike. Imate li neostvarenih ljubavnih planova, sada krenite u njihovo ostvarivanje.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nedostajat će vam uzbuđenja, a za neke poslove trebat će vam više vremena nego inače. Manjak koncentracije i dobre organizacije nepovoljno će se odraziti na sve što počnete raditi. Predstoji li vam razgovor s ljubavnim partnerom, vodite računa da nepromišljenim reakcijama ne umanjite dobre izglede za postizanje ustupaka.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Osjećaj dužnosti i obaveze poticat će vas na djelovanje. Vaše odluke i planovi ostvarivat će se na zamišljeni način. Mogli biste dulje ostati na poslu jer će neki rokovi biti pomaknuti. Planirate li večernji izlazak, dobro ćete se zabaviti. Moguć je razgovor s bivšom simpatijom koja će vam staviti do znanja da želi nov početak.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Mogli biste promijeniti radno mjesto ili opis radnih zadataka. Financijska situacija zahtijevat će ozbiljnije planiranje jer su vam nedavni troškovi prilično ispraznili rezerve. Ozbiljnije ćete razmišljati o svom izgledu i zdravlju, osobito ako ste dobili koji kilogram više. Bit ćete ustrajni u tome da postignete željeni izgled.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mnogi će se pomiriti s partnerom i početi ispočetka. Lako ćete sklapati nova poznanstva, a neka od njih mogu otvoriti priliku za novu ljubavnu priču. Razveselit će vas spoznaja da je netko poslušao vaš savjet i da zbog toga lakše izlazi nakraj sa svojim problemima. Ukućani će biti zadovoljni vašim životnim postignućima.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Status na poslu ili u prijateljskom krugu mogao bi vam biti uzdrman. Iz nezgodne situacije izvući će vas netko tko vam je sklon. Trenuci koje ćete provesti u samoći, bit će nužni. Odmarajte se više, a protiv stresa borite se sportom. Netko će trebati vašu pomoć u vrlo osjetljivoj situaciji, no nećete biti sigurni što učiniti.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Problematične situacije rješavat ćete s manje zapreka i lakše pronalaziti nove prilike. Uživat ćete naklonost kolega ili nadređenih, pa će vam radni sati priuštiti zadovoljstvo. Slobodni će krenuti u osvajanje simpatije koja će brzo popustiti pred vašim čarima. Ako ste se upravo zaljubili, vaša će se romansa nastaviti.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Bit ćete nestrpljivi i umorni, pa će vam i sitnica biti dovoljna da se nekim posvađate. Nemojte zamjeriti drugima zbog malih propusta i ljudskih slabosti. Budite velikodušni i susretljivi - dajte im do znanja da se niste uvrijedili. Zdravstvene tegobe bit će prolazne, no ipak će vas zabrinuti. Obogatite prehranu voćem i povrćem.

