Dnevni horoskop za četvrtak 30. srpnja: Vaga rješava probleme, a Bikovi se trebaju suzdržati!

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Ako ste posljednjih dana razriješili dvojbe i odnose s nekim ljudima, vaša svakodnevica dobiva drukčiji smisao. Iako ćete još biti pod dojmom prošlih situacije, znat ćete da ste napravili najbolje što ste mogli. Bit ćete u potrazi za srodnom dušom, s nekime koketirati i biti zavodnički raspoloženi.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Moguće su razmirice sa šefovima koji će od vas očekivati veću učinkovitost i snalažljivost. Možda ćete zbog mira na radnom mjestu prihvatiti nova pravila ili više raditi da zadovoljite prohtjeve nadređenih. Na prevrtljivo partnerovo ponašanje najradije biste reagirali grubim riječima, no savjetujemo da se suzdržite od toga.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Puni ste energije pa ćete ambicioznije ostvarivati zamisli. Osobito će vam biti važan privatni život pa će mnogi doživjeti burne promjene. Slobodni će imati prilike ostvariti vezu, dok će oni koji se nalaze između dvije ljubavne prilike napokon ispravno odlučiti. Koristit će vam putovanje na more, komunikacija sa strancima i promjena sredine.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Morat ćete uskladiti razlike u stavovima i mišljenjima s ukućanima, ne želite li da dođe do burnih rasprava. Nećete biti u dobroj psihofizičkoj formi pa će vas nakon takvih događaja pratiti osjećaj iscrpljenosti. U krugu odabranih pronaći ćete zadovoljstvo. Povjerite partneru svoje probleme, ne držite nezadovoljstvo u sebi.

Foto: 123RF

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Budite tolerantni prema kolegama, ali i prema ukućanima. Ne ustrajte tvrdoglavo na svojim stavovima i ne potičite rasprave o temama koje drugima idu na živce. Sudjelovat ćete u tuđim problemima. Njihove ćete brige znati riješiti, a za vlastite će vam nedostajati objektivnosti, no već sutra ćete bistrije razmišljati.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Na poslu ćete biti sposobni i pouzdani, dok ćete se u ljubavnom životu nesebično brinuti o partnerovim potrebama. Više pozornosti posvetit ćete njezi tijela. Cijelo ćete popodne provesti u potrazi za dobrim komadom odjeće pa biste mogli kupiti nešto što je praktično i udobno, a ne što je trenutačni modni hir.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Svakom ćete problemu naći rješenje. Problemi bilo koje vrste za vas će predstavljati izazov u kojem ćete uživati. Uživat će i u ljubavnim čarolijama – planeti će vaš život obogatiti novim poznanstvima. Neka od njih pokazat će se fatalnima. Roditelji će provesti mnogo vremena u igri s mališanima, što će i vas dodatno oraspoložiti.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Započet ćete više manjih poslova, a gotovo ništa ne privesti kraju. Živcirat će vas postupci kolega koji će se neodgovorno odnositi prema zadacima. Imate li prilike baviti se hobijem, svakako si na taj način priuštite odmak od jednolične svakodnevice. Razgovor sa starijim ukućanom mogao bi završiti povišenim tonovima.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Primat ćete komplimente na račun poslovnih rezultata, ali i svog lijepog izgleda. Odvažit ćete se uraditi ono o čemu ste maštali, ali niste se usudili. Bavit ćete se svladavanjem novih vještina i znanja. Najviše vremena provodit ćete na računalu, možda se upustiti u kakvu forumsku raspravu i uživati u stjecanju istomišljenika.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Većina poslova odvijat će se neometano. Iako Marsov položaj upućuje da će vam za rješavanje istih trebati više vremena i energije, mnogi će spojiti ugodno s korisnim i pronaći zadovoljstvo u onom što rade. Slobodnima će ljubavni događaj promijeniti životne prioritete – osoba u koju ste zaljubljeni pozitivno djeluje na vas.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Na pragu ste novih ljubavnih prilika. Putem prijatelja ili poznanika upoznat ćete nekog čija će vam se komunikacija i životni pogledi jako svidjeti. Roditelje će razveseliti dolazak prinove ili očit napredak u razmišljanju onih većih. Duh timskog rada dominirat će u poslu. Udružit ćete se s ljudima sličnih planova i interesa.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Ako ste premoreni, razmislite nije li teret koji nosite pretežak za vaša leđa. Poslove i obaveze podijelite s kolegama i članovima obitelji, a nakupljenu negativnu energiju usmjerite na bavljenje sportom ili hobijima. Budite manje sumnjičavi prema dobrim vijestima i otvoreniji za ljubavne promjene. Pripazite na stopala, nosite kvalitetnu obuću.