Za čime je najviše nostalgičan vaš znak Zodijaka: Vagama fali pravda, Ovnovima bezbrižnost

Nostalgija je osjećaj za prošlim vremenima kojem svatko može podlijegati. Vi ponekad žudite za stvarima iz svoje prošlosti, a astrologija pokazuje da su različiti horoskopski znakovi nostalgični za različitim iskustvima
OVAN Ovnovi najviše žude za bezbrižnim danima djetinjstva i osjećajem da je sve bilo moguće. Često se sjećaju svoje unutarnje djece i trenutaka kad su mogli riskirati bez previše razmišljanja. Iako ste sada stariji i mudriji, ponekad vam to dijete još uvijek nedostaje. Ta nostalgia vas potiče da ponekad ponovno isprobate nešto uzbudljivo i neobično.
BIK Bikovi su nostalgični za udobnim jelima iz djetinjstva. Vi uživate u dobroj hrani i često ste pravi gurmani, ali ponekad vam nedostaju jednostavne stvari poput starih omiljenih večera. Posebno žudite za onim „fast food“ proizvodima koji više ne postoje. Te male sitnice iz prošlosti često pobude snažne osjećaje.
BLIZANCI Blizanci najviše žude za školskim danima. Nedostaje vam dinamika razmjene ideja, rasprave i osjećaj zajedništva u učenju. Ako niste išli na fakultet, često maštate o tome; ako jeste, prisjećate se tih dana s nostalgijom, ponekad idealizirajući ih. Ta sjećanja vas tjeraju da cijenite razgovore i mentalnu stimulaciju.
RAK Rakovi su izrazito sentimentalni i često nostalgični za prošlim ljubavima. Razmišljate o dobrim i lošim trenucima te ponekad maštate o tome što ste mogli učiniti drugačije. Nije vam lako pustiti prošlost i često se vraćate mislima na one koji su vam bili važni. Ta emocija može biti i slatka i bolna, ali često definirati vašu emotivnu dubinu.
LAV Lavovi su nostalgični za modnim trendovima iz mladosti. Sjećate se s uzbuđenjem odjeće koju ste nekad voljeli — čak i ako je izgledala pomalo smiješno. Nedostaje vam uzbuđenje kad bi nova moda stigla u školi i osjećaj kako ste poticali pažnju. Ta sjećanja često vam izmame osmijeh i podsjećaju na zabavnije trenutke iz tinejdžerskih dana.
DJEVICA Djevice su nostalgične za danima kada su ulaznice za koncerte i događaje bile jeftinije. Volite glazbu i često idete na koncerte, ali sada vas cijene ponekad spriječe da posjetite sve što biste željeli. Sjećanja na stare cijene i festivale bez velikih troškova vraćaju vam osjećaj slobode i bezbrižnosti. Ta nostalgija vas podsjeća koliko volite glazbu i zajedništvo s drugima.
VAGA Vage najčešće žude za pravednijim svijetom. Sjećate se vremena (ili idealizirane slike prošlosti) kad su političari i suci radili za narod, a ne za svoje interese. Ponekad ste nostalgični i za svojom nevinijom vjerom da će svijet biti poštenije mjesto. Ta čežnja za ravnotežom i pravdom često prožima vaše misli o prošlosti.
ŠKORPION Škorpioni su duboko introspektivni i često se vraćaju mislima na prošle pogreške ili trenutke. Iako znate da se prošlost ne može promijeniti, lako je pritom ostati „zaglavljen“ u mislima o tome. Analizirate detalje i pokušavate razumjeti sve što se dogodilo. Ta nostalgija zna biti intenzivna i ponekad vas drži u emocionalnim vrtlozima.
STRIJELAC Strijelci imaju snažnu nostalgiju za putovanjima i iskustvima koja su imali na tim avanturama. Sjećanja na ljude, mjesta i hranu često vas nasmiješe i potaknu želju za daljnjim istraživanjima. Dio te nostalgije odražava i vašu prirodnu žudnju za slobodom i novim iskustvima. Ta sjećanja vam pomažu da odlučite kamo biste sljedeće željeli putovati.
JARAC Jarci često žude za danima kada su bili djeca i nisu imali toliko obaveza. Nedostaje vam osjećaj bezbrižnosti i slobode koji ste nekada imali. Ponekad vam posjet lunaparku ili plaži vrati dio te radosti. Ta nostalgija vas podsjeća da je važno pronaći vrijeme za igru i opuštanje, bez obzira na odgovornosti.
VODENJAK Vodeni znakovi obično nisu nostalgični, ali kada jesu, to se tiče prirode i okoliša. Sjećate se šuma koje su nestale, jezera koja su presušila i čistih mjesta gdje ste se nekad igrali ili kampirali. Često vas takva sjećanja motiviraju da se više angažirate za očuvanje prirode. Ta nostalgija ima snažnu emocionalnu i moralnu komponentu.
RIBE Ribe su vrlo sentimentalne i lako vas „prenese“ u prošlost uz samo miris, zvuk ili okus iz djetinjstva. Umjetnost, glazba ili neka posebna uspomena mogu vas snažno emotivno dotaknuti. Ta nostalgičnost vas često inspirira i potiče maštanje, ponekad i kao oblik bijega od stvarnosti. Sjećanja su vam vrlo živa i emotivno bogata.
