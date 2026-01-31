Za čime je najviše nostalgičan vaš znak Zodijaka: Vagama fali pravda, Ovnovima bezbrižnost

RAK Rakovi su izrazito sentimentalni i često nostalgični za prošlim ljubavima. Razmišljate o dobrim i lošim trenucima te ponekad maštate o tome što ste mogli učiniti drugačije. Nije vam lako pustiti prošlost i često se vraćate mislima na one koji su vam bili važni. Ta emocija može biti i slatka i bolna, ali često definirati vašu emotivnu dubinu. | Foto: Fotolia