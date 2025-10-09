Dnevni horoskop za četvrtak 9. listopada: Lav ima pune ruke posla, Rak je dobro raspoložen

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Neki među vama rješavat će imovinske probleme ili one s nekretninama i nasljedstvom. Imate li kakve planove, sada se stvaraju uvjeti da ih provedete u djelo. Granice između obiteljskog i profesionalnog života, bit će tanke. Moguće je višednevno izbivanje iz doma radi poslovnih razloga, što će iziskivati bolju organizaciju kućnog života.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Primjećivat ćete širinu u vlastitom načinu razmišljanja i više ulagati u osobni razvoj. Opuštenost će pozitivno utjecati na vaš izgled i osigurati vam nove ljubavne prilike. Neki poslovi bit će povezani s prijateljima, a radno ozračje pozitivno. Na poslu i u školi ostvarit ćete povlastice, zahvaljujući dojmu koji ostavljate.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ljubavna zbivanja donose vam ispunjenje, ali vam se sada to tako ne čini. Osjećajne zavrzlame ne rješavajte u stanju konfuznih misli ili zaokupljenosti poslom, jer će vam umor ometati objektivnost. Posvetite se svakom području zasebno. Odgovarat će vam rad u osami - više ćete se baviti svojim duhovnim životom.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Kako vam dan ne donosi veće i značajnije promjene, slobodno vrijeme ćete najradije provoditi s prijateljima. Bit ćete dobro raspoloženi i spremni na šalu. Godit će vam neformalni razgovori, izlasci i društvo u kojem se možete opustiti. Partner će možda imati drukčije potrebe od vaših pa će vas poželjeti samo za sebe.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Vaš poslovni život zasjenit će važnost drugih životnih područja. Imat ćete pune ruke posla, dnevni raspored bit će prenatrpan, a važne poruke i neodgodivi zahtjevi pristizat će cijelog dana. Mučit će vas slaba koncentracija ili potisnuto nezadovoljstvo zbog razočaranja u neke ljude. Strpite se, sutra ste već bolje.

Foto: 123RF

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Obuzet će vas nalet optimizma, pa ćete u kontaktima biti spontani i veseli. Ugodni osjećajni doživljaji mogući su tijekom boravka u drugom gradu ili s osobom koja često putuje. Komunikacija u brakovima će se poboljšati. Bit ćete opušteni i skloni zabavi, a nije isključeno da u večernjim satima primite goste koji dolaze iz inozemstva.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Pripazite na kreditne kartice i gotovinu. Idete li u kupnju, mogli biste potrošiti više od predviđenoga pa se poslije pokajati. Dan je povoljan za one koji sređuju papire za kredit ili ulažu novac u neke projekte. Intuicija će vam biti odlična, što će vam pomoći ako radite s ljudima. Imat ćete strpljenja i za one s teškim karakterima.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ništa ne prepuštajte slučajnostima, jer će svaki problem koji pokušate zanemariti postati veći i teže rješiv. Naći ćete se u neugodnim situacijama za čije će rješavanje biti potreban veliki napor i domišljatost. Situacija na financijskom planu je osrednja, pa ćete morati više štedjeti ili bolje raspolagati svojim prihodima.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Mnogo toga ići će vam na ruku, stoga će vam neke osobe biti od pomoći ili vam na drugi način ugađati. Iako niste sigurni možete li se nositi s teretom pojačanih obaveza, dobit ćete šefovu pohvalu i naklonost koja će vam mnogo značiti. Prihvatite poziv za proslavu koji bi vam mogao uputiti kolega s posla.

Foto: 123RF

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uzbudljivi planetarni utjecaji potaknut će vas na originalne akcije i sklapanje novih poznanstava. Zanimljive vijesti stići će e-mailom ili SMS-om. Mjesečev utjecaj na vaše polje ljubavi i kreativnosti, pojačat će osjetilni doživljaj zbivanja. Umjetnici će biti nadahnuti, a zaljubljeni puni ljubavne energije, romantike i strasti.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Poslovni će život biti povezan s javnošću. Možda ćete više kontaktirati s ljudima koji nisu usko povezani s vašom profesijom. Razmatrat ćete nove ponude, baviti se pravnim pitanjima, dogovarati poslove i sklapati ugovore. U ljubavi budite oprezniji - površnim pristupom ili neodgovornim ponašanjem mogli biste izazvati napetost u vezi.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Širit ćete optimizam i dobro raspoloženje te biti rado pozivani u društvo. Telefon će neprekidno zvoniti pa ćete voditi prijateljske razgovore ugodnog sadržaja. Nešto što je u ljubavnoj vezi bilo veliki problem, moglo bi se riješiti na obostrano zadovoljstvo. Iako možda mislite da je prerano, provjerite kako uči vaš školarac, otiđite u školu.

Foto: ANDOR BUJDOSO