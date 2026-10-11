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Dnevni horoskop za nedjelju 11. listopada: Vage se uređuju, a Jarci su razdražljivi i svađaju se

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Dnevni horoskop za nedjelju 11. listopada: Vage se uređuju, a Jarci su razdražljivi i svađaju se
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
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Pročitajte dnevni horoskop za nedjelju 11. listopada i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

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Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Pojačana je mogućnost ishitrenih reakcija i svađa koje mogu prouzročiti ozbiljno zahlađenje odnosa s partnerom. Očekuje li vas rodbinsko okupljanje ili proslava nečijeg rođendana, budite prilagodljivi jer će vam u protivnom cijela večer propasti. Prema večernjim satima napetosti će popuštati, a vi se osjećati bolje.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3

Imat ćete mogućnost ostvariti ljubavne snove. Možda ćete upoznati osobu o kojoj ćete intenzivno razmišljati i priželjkivati susret ili unijeti nešto novo u postojeću vezu. Uredan životni ritam za neke će biti najkraći put da se suprotstave problemima koji ih muče. Omogućite si dovoljno odmora, ako treba, odspavajte tijekom popodneva.

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Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Uživat ćete u izlascima, hobijima i slobodnim aktivnostima pa se nećete moći požaliti na dosadu. Neke će zaokupiti ljubavne prilike i zgode. Možda će vam partner nametnuti nova pravila igre i time u vaš odnos unijeti više uzbuđenja. Više se bavite djecom. Pregledajte im školske bilježnice i pomognite oko pisanja zadaća.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Očekuje vas dinamičan dan u kojem će se trenuci zadovoljstva izmjenjivati s onima koje biste radije izbjegli. Neke će povrijediti činjenica da je partner zaboravio na dogovor ili obećanje. Nemojte biti zlopamtilo. Slobodni se mogu naći u središtu žarke ljubavne pustolovine koja bi mogla ostaviti značajnijeg traga.

Foto: Canva

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Izađite na kavu s prijateljima ili u kino. Ostajete li kod kuće, posvetite se voljenima. Što prije izgladite nesporazum s članom obitelji. Ne razmišljajte o tome tko je u pravu, a tko u krivu - najvažnije je pokazati dobru volju. U ljubavi ćete postati odlučniji i znati što želite. Shvatit ćete da su prekidi bili nužni za nastup još boljih prilika i veza.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4

Osjećat ćete se dobro u vlastitoj koži, postati zadovoljniji svojim izgledom i pozitivnom energijom razoružavati neraspoloženje pojedinih ljudi. Kućni poslovi bit će u drugom planu, no s njima svejedno nećete zaostajati. Snagu će vam davati ljubav kojom ćete biti preplavljeni, makar bili zaljubljeni u nekoga tko za to još ne zna.

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Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Slobodni će pozornost usmjeriti na društveni i ljubavni život, dok će se ostali baviti obiteljskim obavezama. Vrijeme provedeno s prijateljima ili neki izlazak uvest će vas u veselo društvo, omogućiti da se zabavite ili obnovite prijateljstva. Žene će se posvetiti svom izgledu, njezi tijela i održavati dobru formu tjelovježbom.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Osjetit ćete povećanu potrebu za odmorom i snom, a neke će zahvatiti nostalgija i šutljivo raspoloženje. Bit ćete zadubljeni u svoje misli i odsutni. Najradije biste se povukli u samoću i barem se na trenutak riješili svih obaveza i ljudi koji vas okružuju. Tajit ćete ljubavni susret, ali i sputavati svoje osjećaje zbog straha i nepovjerenja..

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Veselog ste raspoloženja i društveni. Mogli biste upriličiti večeru sa simpatijom u romantičnom okruženju. Neki će dan kratiti na partiji karata kod prijatelja. Više vremena i energije uložit ćete u odnos s partnerom, povesti važne razgovore, riješiti neki problem ili se naći na pragu novih odluka. Aktivan životni stil višestruko će vam koristiti.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Nepovoljan Mjesečev položaj upozorava na svađe s okolinom, ali i potiče burne unutarnje sukobe i dvojbe. Rasipat ćete energiju, podlijegati razdražljivim raspoloženjima i upuštati se u rasprave sa željom da pobijedite i dokažete nadmoć. Nemojte žuriti i trošiti energiju na situacije na koje zasad ne možete kvalitetno utjecati.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Ljubavne će veze obilježiti romantično raspoloženje. Bit ćete skloniji idealiziranju ili proživjeti nesvakidašnje trenutke. Sklonost uživanju odrazit će se i vaš apetit pa će neki više uživati u gurmanskim specijalitetima, dobroj kapljici ili veselom društvu. Izvjesno je kraće putovanje koje vam donosi zadovoljstvo i nova nadahnuća.

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Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3

Naizgled ste pasivni, a većina uobičajenih poslova vas neće ozbiljnije zanimati. Možda ćete se iz vama znanog razloga nakratko povući u osamu i više uživati baveći se drugim interesima, umjetnošću ili alternativom. Imat ćete intuitivnog dara i baviti se duhovnom nadogradnjom, pa i nesebično pomoći onima kojima to treba.

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