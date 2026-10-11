Pročitajte dnevni horoskop za nedjelju 11. listopada i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Dnevni horoskop za nedjelju 11. listopada: Vage se uređuju, a Jarci su razdražljivi i svađaju se
Ovan 21. 3. - 20. 4.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Pojačana je mogućnost ishitrenih reakcija i svađa koje mogu prouzročiti ozbiljno zahlađenje odnosa s partnerom. Očekuje li vas rodbinsko okupljanje ili proslava nečijeg rođendana, budite prilagodljivi jer će vam u protivnom cijela večer propasti. Prema večernjim satima napetosti će popuštati, a vi se osjećati bolje.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Bik 21. 4. - 21. 5.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3
Imat ćete mogućnost ostvariti ljubavne snove. Možda ćete upoznati osobu o kojoj ćete intenzivno razmišljati i priželjkivati susret ili unijeti nešto novo u postojeću vezu. Uredan životni ritam za neke će biti najkraći put da se suprotstave problemima koji ih muče. Omogućite si dovoljno odmora, ako treba, odspavajte tijekom popodneva.
Blizanci 22. 5. - 21. 6.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Uživat ćete u izlascima, hobijima i slobodnim aktivnostima pa se nećete moći požaliti na dosadu. Neke će zaokupiti ljubavne prilike i zgode. Možda će vam partner nametnuti nova pravila igre i time u vaš odnos unijeti više uzbuđenja. Više se bavite djecom. Pregledajte im školske bilježnice i pomognite oko pisanja zadaća.
Rak 22. 6. - 23. 7.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2
Očekuje vas dinamičan dan u kojem će se trenuci zadovoljstva izmjenjivati s onima koje biste radije izbjegli. Neke će povrijediti činjenica da je partner zaboravio na dogovor ili obećanje. Nemojte biti zlopamtilo. Slobodni se mogu naći u središtu žarke ljubavne pustolovine koja bi mogla ostaviti značajnijeg traga.
Lav 24. 7. - 22. 8.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3
Izađite na kavu s prijateljima ili u kino. Ostajete li kod kuće, posvetite se voljenima. Što prije izgladite nesporazum s članom obitelji. Ne razmišljajte o tome tko je u pravu, a tko u krivu - najvažnije je pokazati dobru volju. U ljubavi ćete postati odlučniji i znati što želite. Shvatit ćete da su prekidi bili nužni za nastup još boljih prilika i veza.
Djevica 23. 8. - 22. 9.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4
Osjećat ćete se dobro u vlastitoj koži, postati zadovoljniji svojim izgledom i pozitivnom energijom razoružavati neraspoloženje pojedinih ljudi. Kućni poslovi bit će u drugom planu, no s njima svejedno nećete zaostajati. Snagu će vam davati ljubav kojom ćete biti preplavljeni, makar bili zaljubljeni u nekoga tko za to još ne zna.
Vaga 23. 9. - 23. 10.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Slobodni će pozornost usmjeriti na društveni i ljubavni život, dok će se ostali baviti obiteljskim obavezama. Vrijeme provedeno s prijateljima ili neki izlazak uvest će vas u veselo društvo, omogućiti da se zabavite ili obnovite prijateljstva. Žene će se posvetiti svom izgledu, njezi tijela i održavati dobru formu tjelovježbom.
Škorpion 24. 10. - 22. 11.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2
Osjetit ćete povećanu potrebu za odmorom i snom, a neke će zahvatiti nostalgija i šutljivo raspoloženje. Bit ćete zadubljeni u svoje misli i odsutni. Najradije biste se povukli u samoću i barem se na trenutak riješili svih obaveza i ljudi koji vas okružuju. Tajit ćete ljubavni susret, ali i sputavati svoje osjećaje zbog straha i nepovjerenja..
Strijelac 23. 11. - 21. 12.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4
Veselog ste raspoloženja i društveni. Mogli biste upriličiti večeru sa simpatijom u romantičnom okruženju. Neki će dan kratiti na partiji karata kod prijatelja. Više vremena i energije uložit ćete u odnos s partnerom, povesti važne razgovore, riješiti neki problem ili se naći na pragu novih odluka. Aktivan životni stil višestruko će vam koristiti.
Jarac 22. 12. - 20. 1.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Nepovoljan Mjesečev položaj upozorava na svađe s okolinom, ali i potiče burne unutarnje sukobe i dvojbe. Rasipat ćete energiju, podlijegati razdražljivim raspoloženjima i upuštati se u rasprave sa željom da pobijedite i dokažete nadmoć. Nemojte žuriti i trošiti energiju na situacije na koje zasad ne možete kvalitetno utjecati.
Vodenjak 21. 1. - 19. 2.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Ljubavne će veze obilježiti romantično raspoloženje. Bit ćete skloniji idealiziranju ili proživjeti nesvakidašnje trenutke. Sklonost uživanju odrazit će se i vaš apetit pa će neki više uživati u gurmanskim specijalitetima, dobroj kapljici ili veselom društvu. Izvjesno je kraće putovanje koje vam donosi zadovoljstvo i nova nadahnuća.
Ribe 20. 2. - 20. 3.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3
Naizgled ste pasivni, a većina uobičajenih poslova vas neće ozbiljnije zanimati. Možda ćete se iz vama znanog razloga nakratko povući u osamu i više uživati baveći se drugim interesima, umjetnošću ili alternativom. Imat ćete intuitivnog dara i baviti se duhovnom nadogradnjom, pa i nesebično pomoći onima kojima to treba.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+