Dnevni horoskop za nedjelju 14. srpnja: Ovan treba odmoriti, a Vage će naljutiti partnera

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nemojte se zalijetati obećanjima da ćete nekome u nečemu pomoći. Ma koliko vam se činilo da ste puni energije, mogli biste prekasno shvatiti da vam nedostaje motivacije. Nužan vam je odmak od svakodnevice i uobičajenog ritma. Priuštite si trenutke po svojoj mjeri bilo da je riječ o masaži, čitanju ili izležavanju u krevetu.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Morit će vas turobne misli i strah od budućnosti. No ako izađete u društvo, brzo će vas izvući iz stanja potištenosti. Bližnji će od vas tražiti usluge i pomoć, ne shvaćajući da su vas preopteretili. Mlađi će od roditelja tražiti dopuštenje da ljetuju na moru s prijateljima, ali teško ćete postići dogovor.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

U jutarnjim satima bit ćete mrzovoljni, no prema kraju dana raspoloženje vam se vraća. Nećete imati ni trenutka odmora, a baš vam to najviše treba. Mlađi će se s velikom pažnjom spremati za izlazak, no moglo bi se dogoditi da netko od prijatelja iznevjeri dogovor ili da se nađete u društvu koje vam ni u čemu ne odgovara.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Iako će dan početi s mnogo obaveza, vaša energičnost i motiviranost bit će zaslužni za većinu dobro odrađenih poslova. Veselit ćete se večerašnjem susretu sa simpatijom ili kakvoj proslavi za koju ćete se satima uređivati. Odmjereno i oprezno proučavat ćete osobu koja vam je upala u vidokrug, skrivaju osjećaje prema njoj.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Znat ćete što trebate činiti kako biste se zaštitili od ogovaranja i neželjenih savjeta. Bez mnogo razmišljanja udaljit ćete se od pojedinaca koji vas iscrpljuju. Niste li raspoloženi za odlazak u goste ili kakvo obiteljsko okupljanje, teško da ćete se prisiliti izaći iz kuće, taman se zbog toga nekome i zamjerili.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Nemojte se baviti zamornim temama ili se upuštati u razgovore s ljudima koji su vam otprije poznati kao dosadni. Osjetite li nervozu odmah nakon buđenja, najbolje će vam činiti mirno ispijanje kave uz slušanje radija. Ako vam se danas ništa ne radi i ne čisti, neka na tome i ostane. Ništa se neće dogoditi zbog malo nereda oko vas.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Neće vam biti do kućnih poslova čime će mlađi ljutiti svoje roditelji, a vezani bračnim sponama svoga partnera. Pokušajte to ispraviti ili barem im dati do znanja da vam je žao. Večernji izlazak ili rođendanski dar za vama dragu osobu moglo bi vas stajati mnogo novca. No nećete žaliti jer se radi o nekome tko vam je jako blizak.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Zbog Mjesečeva utjecaja u vašem znaku bit će intuitivni i pronicljivi, ali i skloni promjenama raspoloženja. Zaposlite misli nečime što će vas udaljiti od briga, barem nakratko. Pročitajte kakvu dobru knjigu ili se zabavite surfajući internetom s tematikom koja se vama sviđa. Mogli biste naići na zanimljive podatke.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Osjećat ćete se osamljeno, no nemojte dopustiti da na tome ostane. Budite sami inicijator događaja, nazovite prijatelje i dogovorite susret na kavi. Shvatit ćete da ste itekako cijenjeni i prihvaćeni. Zaljubljeni će biti rastreseni i previše analizirati odnos koji se još nije ni u vezu pretvorio. Budite strpljivi i ne brzajte.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Događat će se da vas nekoliko prijatelja pozove da se nađete s njima vani u isto vrijeme. Vješto ćete se snalaziti i uspijevati hvatati buran društveni ritam. Mogli biste otputovati na more ili nekoga primiti u goste. Osoba koja vas privlači teško će vam moći odoljeti. Nemojte zbog toga postati previše sigurni u sebe i pomalo bahati.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Planirate li kakvu veću obavezu, ništa ne prepuštajte slučaju jer bi nešto moglo krenuti u krivom smjeru. Dobro se organizirajte već od ranog jutra, kako biste sve stigli na vrijeme obaviti. Mogli biste se zainteresirati za osobu koja je problematična i neiskrena – pazite da to prekasno ne spoznate.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan vam donosi mnogo lijepih trenutaka, stoga ga nemojte provesti u kući. Krenite u šetnju, kino ili na kavu s prijateljima. Godit će vam bilo kakva promjena ili društvena akcija. Slobodne će privući osoba o kojoj vaši prijatelji imaju loše mišljenje. Nemojte se truditi dokazati im suprotno - vrijeme će pokazati da su u krivu.