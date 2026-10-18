Dnevni horoskop za nedjelju 18. listopada: Djevicu čeka veza s nekim zrelim, Lav će se svađati

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Imat ćete osjećaj da tapkate na mjestu, a zasićenje će vas nagnati da izbjegnete određene obaveze. Ponašat ćete se protivno svojim osjećajima i željama, što bi se moglo odraziti na ljubavnu vezu. Započete aktivnosti ostavljat ćete nedovršenima. Umor i iscrpljenost zahtijevaju više odmora - opustite se uz omiljenu knjigu ili film.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Nećete se žaliti na dosadu, ali ni na umor. Ono što naumite lakše ćete ostvariti ili otkrivati zanimanja za nova životna područja. Postat ćete bliskiji s ljudima, planirati zajedničke aktivnosti, izlaske, susrete. U srcima slobodnih zaiskrit će nove ljubavne vatre. Intuitivno ćete prepoznati u kojem trenutku i što trebate poduzeti.

Foto: 123RF

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Budite oprezni s riječima osobito tijekom jutra, jer će okolina pogrešno tumačiti smisao vaših izjava. Mogući su nesporazumi vezani uz novac i financije. Postavite se odlučno, ali mirno. Iako je netko zainteresiran za vas, pogrešnim pristupom biste mogli upropastiti dobre izglede. Budite iskreniji, čak i ako vam pravila igre nalažu drukčije.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ne prihvaćajte poziv za izlazak upućen od strane osobe koja vam nije simpatična. U protivnom vam predstoji večer koja bi mogla završiti raspravom. Izbjegavajte društvo mrzovoljnih pojedinaca. Sklonost predbacivanju i kritiziranju negativno će se odraziti na ljubavni život. Vodite računa o samokontroli kako ne biste uvrijedili voljenu osobu.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Ugodni trenuci očekuju vas tijekom večernjih sati. Samcima predstoji susret sa simpatijom - bit će dovoljan jedan pogled ili riječ da shvatite kako se druga strana osjeća i što želi. Mlađi će se svađati s roditeljima. Neće vam polaziti za rukom postići suglasnost oko večernjih izlazaka ili izvršavanja školskih zadataka.

Foto: 123RF

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ljubavni život bit će vaša najveća motivacija. Mogli biste započeti vezu s postojanom i zrelom osobom, dok će zauzeti uživati u partnerovoj pažnji i razumijevanju. Neki parovi bi mogli proslaviti vijest o dolasku prinove u obitelj i slaviti do kasno u noć. Roditelji ovog znaka doprijet će do problema koji muči vašeg tinejdžera.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Imat ćete osjećaj za ljude i zbivanja. Slobodni će prepoznati nečije kvalitete i shvatiti da ta osoba posjeduje ono za čim tragaju. Ako ste u braku ili vezi, partner će vam biti snažan oslonac. Njegovi savjeti pomoći će vam da donesete jednu važnu odluku. Odnosi s rodbinom naći će se na skliskom terenu - suzdržite se od komentara.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Vama draga osoba prolazit će kroz poslovnu ili ljubavnu krizu. Čak i ako vam nije sasvim jasno o čemu se radi, budite na njenoj strani. Bit ćete susretljivi i ako su susjedi u pitanju. Racionalnosti i objektivnosti vam neće nedostajati pa će vaše odluke i zaključci biti ispravni. Poslijepodne provedite u opuštenom okruženju, na kavi u dobru društvu.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Odlično ćete se slagati s bratom ili rođakom, učvrstiti odnos ili primiti mudar savjet. Najviše će vas zabavljati hobiji, društvene igre, kao i posjet plesnoj dvorani. Poslovni ljudi ni danas neće imati mira. Suradnici će vas zivkati telefonom, tako da će svaki pokušaj da nedjelju pretvorite u dan odmora, biti teško ostvarivo.

Foto: 123RF

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Veselit će vas okupljanja i dobro ćete se osjećati okruženi ljudima s kojima vas povezuju slični interesi. Zauzeti će uživati uza svog partnera, unijeti u odnos više romantike, dok će se slobodni slamati pred čarima jedne osobe. Osjećajni će život postati bogatiji, osobito ako uspijete razlučiti ljubav od posesivnosti ili potrebe da vladate partnerom.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bez obzira na vremenske uvjete, nemojte cijeli dan provesti u toplom domu. Slobodno vrijeme iskoristite za druženje s prijateljima, odlazak u kazalište ili kino, šetnju s kućnim ljubimcem i slično. Bit ćete u posebnom raspoloženju, pomalo sjetni i nezadovoljni, stoga unatoč potrebi da se osamite radije izaberite druženje s veseljacima.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Promjene u vama otkrivat će vam draž u bavljenju malim stvarima. Primjećivat ćete detalje i pitati se kako ih dosad niste zamjećivali. Kod drugih ćete otkrivati i cijeniti nove vrijednosti i izbjegavati površne kontakte i neodgovorne osobe. Brinite o potrebama svoga tijela, bavite se tjelovježbom ili tehnikama opuštanja.