Dnevni horoskop za nedjelju 19. travnja: Djevica odlazi na putovanje, Vage predahnite!

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Osjećat ćete potrebu podijeliti svaku informaciju s partnerom, dogovarati se i raspraviti o svemu. To će ojačati vaš odnos. Pamtit ćete lako i brzo te primjećivati sitnice koje drugima promiču. Čitat ćete mnogo, čak i literaturu koju ste prije smatrali nezanimljivom. Dobar dio dana bit ćete aktivni, a prioriteti će vam biti čišćenje doma i bacanje nepotrebnih stvari.

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ne zanemarujte prijatelje. Ako ih niste dugo kontaktirali, vrijeme je da obnovite vaša druženja. Zbog Mjeseca u vašem znaku skloni ste promjenama raspoloženja, pa i umoru. Nastojite da vam odmor doista bude samo odmor, a ne vrijeme u kojem ćete se samo brinuti oko problema koje tek trebate riješiti.

Foto: Alex Presa/Unsplash

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nađite vremena za odmor i takve trenutke pametno iskoristite. Umjesto popodnevnog spavanja radije se primite tjelovježbe, jer će kretanje će blagotvorno djelovati na vas. Novi bi se ljubavni počeci mogli odvijati usporeno. Bez obzira o čemu se radilo, budite uporni i ne dopustite da vas ti mali zastoji obeshrabre.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Mogući su problemi u komunikaciji s partnerom, ali će obostrani izljevi nježnosti otkloniti sve napetosti između vas. Samci bi mogli steći naklonost osobe koja će vam SMS porukama raspirivati maštu. Predstoji li vam ispit ili poslovna prezentacija, neka vam učenje i prikupljanje podataka budu imperativ.

Foto: 123RF

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Neugodne obiteljske situacije stvarat će u vama nemir. Morat ćete se prilagođavati i uvažavati nečije kapriciozne zahtjeve. Ne dopustite da vas postupci ukućana izbace iz takta i prouzroče svađu. Rješenje jedne situacije nadohvat vam je ruke. Povucite se u osamu i dobre ideje same će se nametnuti.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan će biti u znaku izlazaka, provoda i druženja s prijateljima. Mogli biste neplanirano krenuti na put ili će se jednodnevni izlet pretvoriti u vikend proveden u drugom gradu. Ne zapostavljajte druženja - kada budete u dobrom i veselom okruženju otpustit ćete sve kočnice, a društvo nasmijati do suza.

Foto: Ihor Pukhnatyy

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Dopustite sebi barem malo odmora i predaha – obaveze neće nikud pobjeći. Možda ćete se morati odreći nečega u korist članova obitelji, ali vam to neće biti teško. Idete li u kupnju namirnica, pazite koliko trošite i čuvajte se gubljenja stvari. Druženje s rodbinom proteći će mnogo bolje nego što ste očekivali.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Opirat ćete se osobama koje će nešto očekivati od vas, pa čak i ako su to ukućani. Trudit ćete se rješavati teškoće iskrenim razgovorom, ali vaši bližnji kao da to neće znati cijeniti. Iako će bračni partner istupati sa zahtjevima koji vam neće odgovarati, vaša će upornost polučiti rezultate.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nastojte se što više kretati jer vam jednolično provedeno vrijeme neće odgovarati. Glava će vam biti teška, a noge umorne, osobito ako vlada sparina. Vodite više računa o tome što unosite u organizam. Izbjegavajte alkohol i previše kaloričnu hranu, osobito ako već imate izraženijih probavnih tegoba.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Osjećat ćete da je vrijeme da više mislite na sebe i odmaknuti se od osoba koje vam troše vrijeme i energiju. Odnos sa simpatijom napokon kreće u pozitivnom smjeru. Prekinute ljubavne priče dobit će nove nastavke, čemu ćete i sami pridonijeti snalažljivošću i šarmom. Zdravlje će vas odlično služiti.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Slobodno vrijeme provedite u čitanju ili gledanju filmova. Izbjegavajte započinjanje tema za koje nemate strpljenja ili naporne ljude koji vas živciraju. Obogatite ljubavni život nježnostima i romantikom. To je ono što vaš partner priželjkuje, a i vama će odgovarati da vam na isti način bude uzvraćeno.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Rado ćete činiti ustupke onima koje volite, više vremena provoditi s bliskim osobama ili djecom. Bit ćete željni promjena i druženja, a vaše će se želje uglavnom ispunjavati. Sve će se događati brzo i neplanirano, pa biste tijekom večeri mogli naći u potpuno drukčijem društvu i u prilici da steknete nova prijateljstva, čak i simpatije.