Dnevni horoskop za nedjelju 31. svibnja: Strijelac je glavni u društvu, Ribe će se svađati...

Vesna Narat
Pročitajte dnevni horoskop za nedjelju 31. svibnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Pred velikim ste životnim preokretima u koje vas planeti nemilice guraju. Sazrijevat ćete kroz ljubavne i poslovne odnose i biti spremniji na korjenite životne preokrete. Imat ćete priliku ispraviti propuste. Ne ustrajte pritom na tvrdoglavosti i ponosu, jer bilo kakvo pretjerivanje može pokvariti dobar razvoj situacija.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 2

Bit ćete aktivni cijeli dan. Čak i ako ste neraspoloženi, nećete dopustiti da vas išta spriječi u planovima. Primit ćete se velikog pospremanja, ali će vas ljutiti što vas u tome sprječavaju zahtjevi ukućana, djece ili susjeda. Crpit ćete energiju iz ljubavnog odnosa, što će vam omogućiti da lakše prebrodite druge teškoće.

Zavist im je u krvi: Ovi znakovi Zodijaka ne vole tuđi uspjeh

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Pojedine situacije izmicat će vašoj kontroli i energetski vas iscrpljivati. Žalit ćete se na umor i bezvoljnost, ali to će biti prolazni trenuci. Ne svađajte se s roditeljima, osobito ako ste mlađi. Ublažite stres omiljenim aktivnostima, poput čitanja ili gledanja filmova. Trebat će vam netko ili nešto što će vam zaokupiti pozornost.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 5

Raspolagat ćete sa zavidnom količinom energije. Bit ćete rado viđen gost u društvu i zračiti šarmom. Sa svima ćete se dobro slagati, a komplimente ćete primati sa svih strana. Vaše će samopouzdanje ostaviti snažan dojam na osobu do koje vam je stalo, što će drugu stranu ohrabriti da vam priđe i predloži susret.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

S lakoćom ćete uspostavljati kontakte pa će u vaš život ući novi ljudi. Posjećivat ćete zabave, biti pozivani na druženja pa dosade u vašem životu neće biti ni u tragovima. Mogla bi vas kontaktirati rodbina ili stari prijatelj iz inozemstva. Ako ste otputovali na more, promjena mjesta boravka napunit će vas pozitivnom energijom.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 2

Pripazite na svoje riječi i postupke. Želite li kome nešto prigovoriti, to učinite, ali nemojte biti previše isključivi. Mnogo vremena i pažnje posvećivat ćete svojoj vezi, no činit će vam se da je taj trud jednostran. Druga je strana previše zaokupljena poslom pa ne primjećuje koliko vam nedostaje – upozorite je na to.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Posvetit ćete se stvarima koje vas vesele i ispunjavaju. Planeti će istaknuti potrebu za putovanjima i intenzivirati društveni život. Više ćete posjećivati prijatelje ili se s njima upustiti u zajedničke pothvate. Organizirate li druženje u svom domu, bit ćete odličan zabavljač pa će se zabava produljiti do sitnih jutarnjih sati.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Morat ćete pomoći roditeljima ili djeci u ostvarenju njihovih planova, pri čemu ćete pokazati dosjetljivost i oštroumnost. Velike promjene očekuju Škorpione u dugim vezama. Planirat ćete selidbu u veći stan, a neki će se veseliti dolasku prinove. Manje zdravstvene tegobe bit će uzrokom nakupljenog stresa – dobro se odmorite.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Očekuju vas pozivi za izlazak i susrete, u čemu će najviše uživati zaljubljeni parovi. Bit ćete glavni u većem društvu koje ćete zabavljati dosjetkama i vicevima. S članovima obitelji dogovarat ćete podjelu imovine, zajednička ulaganja ili brigu za roditelje. Partner će se u takvim situacijama pokazati vašom velikom potporom.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 3

Povlačit ćete se u samoću i analizirati neke odnose. Pravi je trenutak da iz svega izvučete neku pouku i dobijete pravu sliku o tome kakvima vas drugi doživljavaju. Zbog pomanjkanja strpljenja svađat ćete se s ukućanima oko sitnica. Nepotrebno ćete se inatiti, čak i ako ste svjesni da niste u pravu i da rasprava nikamo ne vodi.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Većinu pozornosti posvećivat ćete ljubavnom životu. Partnera ćete ugodno iznenaditi izlaskom udvoje na neko posebno mjesto. Uživat ćete u zajedničkim razgovorima, ali i romantici. Oni koji su u vezi, obogatit će svoj odnos novim iskustvima. S partnerom ćete se odlično nadopunjavati i gotovo u svemu slagati.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Mogli biste se posvađati s nekime zbog glasina ili izgubljenog povjerenja. Nemojte dopustiti da tračevi toliko utječu na vas. Obiteljske prilike zahtijevat će više odricanja, osobito ako živite sa starijim osobama. Zaostali poslovi i obiteljske obaveze onemogućit će vas da dan provedete onako kako ste zamislili.

Plavi puni Mjesec u Strijelcu, koji stiže 31. svibnja, smatra se jednom od najmoćnijih lunarnih pojava godine. Ovaj rijedak nebeski događaj simbolizira prekretnice, važne spoznaje i završetak životnih ciklusa, dok energija Strijelca potiče potragu za istinom, slobodom i osobnim rastom
Zvijezde donose ljubavne preokrete, poslovne uspone i padove te zdravstvene savjete za svaki znak. Saznajte koji su vam najbolji i najlošiji dani u sljedećem periodu
