Dnevni horoskop za nedjelju 4. listopada: Lav se pretvara da je dobro, a Vage su ljubomorne...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Izvjesne su promjene u kućnom okruženju ili na ljubavnom planu. Razmišljate li o ulaganjima u dom ili renoviranju, nemojte se zaletjeti a da prije toga niste dobro promislili koliko će vas to stajati novca. Bit ćete vrlo osjetljivi, brzo ćete se naljutiti, ali i brzo smiriti. U večernjim satima pritisci će sasvim popustiti.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Odlično ćete se osjećati i zračiti optimizmom. Imate li goste bit ćete uslužan domaćin, a svojim ćete raspoloženjem izmamiti mnoge osmijehe. Mlađi će ugovoriti večernji izlazak od kojeg će mnogo očekivati. Prilično teško ćete se kontrolirati pored osobe koja vam se sviđa, pa ćete pretjerivati u svojim osjećajnim reakcijama.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Potrebni su vam nova svježina i izazov koje biste mogli pronaći kako u ljubavnoj vezi, tako i na putovanjima. Mnogima od vas bi stara ljubav ili simpatija mogli ući u život. Samci, mogli biste početi novu vezu s energičnom osobom. Ako ste u braku, s partnerom ćete intenzivno planirati selidbu, adaptaciju ili ulaganje u kuću.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Iako će dan početi s mnoštvom obaveza, uspjet ćete pronaći i njihove lijepe strane. Veselit ćete se večerašnjem susretu ili kakvoj proslavi, nečijem rođendanu. Međuljudski odnosi sve su bolji. Većina će vam ljudi izlaziti ususret, pa tako i partner. Mlađi će se odlično zabaviti u već poznatom društvu, a nije isključeno i novo prijateljstvo.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Od svojih najbližih skrivat ćete svoja prava raspoloženja i pretvarati se da ste opušteni, iako ćete biti napeti. Postoje neke stvari koje ne možete podijeliti s njima. Partner će zahtijevati više pažnje i ozbiljnosti, no vama će misli biti negdje drugdje. Večer provedite izvan doma, u društvu veselih i na zabavu spremnih prijatelja.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Možda će vam se činiti da vam ništa ne polazi za rukom, ali ne posustajte. Neke osobe kritički će se osvrnuti na vaše ponašanje, što vas može uvrijediti. No radit će se o dobronamjernim savjetima. Ljubavni život prolazit će kroz pozitivno razdoblje, no opreza nikad nije naodmet. Razgovarajte o onome što vas smeta, ali bez grubih riječi.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ljubomora i manjak samokontrole poremetit će vašu unutarnju ravnotežu i ispuniti vas nervozom. Koliko je god to moguće, izbjegnite svađe s roditeljima i starijim ljudima. Moguće je da će vam se netko ili nešto početi sviđati manje nego ranije. Ne dopustite da vas obuzmu mračne misli. Postanete li prenapeti, priuštite si šetnju ili neka vas partner izmasira.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ako ste u vezi, mogli biste donijeti odluku o početku zajedničkog života. Razveselit će vas vijest koju ćete dobiti od prijatelja ili rodbine. Uživate li u kuhanju i spremanju kolača, iznenadite obitelj ili prijatelje nekim novim receptom. Pozove li vas tko na ručak ili večeru, prihvatite poziv i pojavite se u svom najboljem izdanju.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Povećano ste nervozni pa ćete se lako posvađati - pazite da ne uvrijedite one koje najviše volite. Zbivanja ćete doživljavati previše osobno. Zabavite se, bavite se nečim što vas opušta. Večer u društvu prijatelja jamstvo je dobre zabave. Osjetite li neke tjelesne znakove, smanjite tempo i odvojite vremena za odmor.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Želite li zadržati partnerovu naklonost, morat ćete mu strpljivo obrazložiti razloge promjene vašeg ponašanja. Ne dopustite da trač ili neprovjerena informacija unesu razdor u ljubavnu vezu. Pazite na sebe, dovoljno spavajte i čuvajte se pretjeranih napora. Umjerena tjelovježba pomoći će vam da se vratite u formu, ali bez pretjerivanja!

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Pred vama je dan komunikacije, telefonskih razgovora s rodbinom, a moguća je i vijest iz inozemstva. Pruži li vam se prilika za izlazak, ne odbacujte je zbog bezvoljnosti. Budite otvoreni u komunikaciji i pri sklapanju novih poznanstava, no ne i previše izravni, kako se netko ne bi našao uvrijeđen vašom opaskom.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Potrudite se navečer negdje izaći - privući ćete pozornost privlačne osobe suprotna spola. Zajednički izlasci s partnerom odagnat će dosadu i jačati potrebu za zagrljajima i tjelesnim iskazivanjem osjećaja. Povezivat će vas i djeca. Razgovori o trudnoći, odgoju djece ili načinu na koji doživljavate jedno drugo, ojačat će vaš odnos.