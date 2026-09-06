Dnevni horoskop za nedjelju 6. rujna: Strijelac mora paziti na ego, a Lav ostati dosljedan...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Zadržite kontrolu nad mislima i osjećajima. U protivnom bi vas osoba do koje vam je stalo mogla doživjeti mušičavim i nestabilnima. Roditelji ili rodbina mogu se upetljati u vaš odnos, određivati što vam je činiti, ili se protiviti vašem ljubavnom izboru zbog razlike u godinama, obrazovanju, statusu.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Tijekom jutra budite oprezni u prometu, a u komuniciranju s drugima nastojite zadržati prijateljski nastup, čak i ako vas neka osoba posebno iritira. Bit ćete dojmljivi u nastupu. Pridobit ćete roditelje ili bračnog partnera snažnim argumentima pa ćete dobiti ono što želite. Višak energije istrošite tjelovježbom, kućanskim poslovima i hobijima.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Dan protječe u znaku druženja. Novo poznanstvo bit će presudno u smislu stjecanja novih iskustava. Ne dopustite sebi da stari obrasci ponašanja ili razmišljanja utječu na donošenje važnih odluka. Nova rješenja pojavit će se sama, čim iskoračite iz uobičajenih okvira. Dobijete li od nekoga mali dar, shvatite ga kao izraz ljubavi.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Poticaj koji ćete dobiti tijekom jutra omogućit će vam djelovanje u željenom pravcu. Ne podcjenjujte značaj koji osoba suprotnog spola ima u vašem životu – mogla bi vam postati ljubavni partner! Pozivat će vas prijatelji i znanci. Mogli biste izaći na mjesto na kojem dosad niste bili i otkriti nove načine i izvore zabave.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Raspoloženje će vam ovisiti o kvaliteti ljubavnog života. Nemojte pod svaku cijenu inzistirati na nečemu što ne možete dobiti u ovom trenutku. Pružite otpor osobi koja vas želi pridobiti za svoje ciljeve ili da vam pokušava nametnuti dodatne obaveze. Ostanite dosljedni svojim stavovima i ciljevima.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Ne sumnjajte u simpatijine osjećaje. Uvjerit ćete se da druga strana misli ozbiljno, iako će svoje namjere iskazati na neobičan način. Nemojte se ujutro dizati rano iz kreveta, priuštite si izležavanje. Popodnevni sati proteći će u druženju s osobom koja ima privatnih problema. Pomoći ćete joj objektivnim sagledavanjem njezine situacije.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Uložite dodatan napor i pronađite dobre strane u situacijama koje vas muče. Zaposlite se rutinskim dnevnim aktivnostima, makar to bilo i čišćenje svoga doma. Dobit ćete pomoć i dobar savjet od iskusne osobe, ili od starijeg muškarca, možda oca. Neke će mučiti loša probava. Unesite više voća, povrća i žitarica u prehranu.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Planovi vezani uz osobe iz drugog grada ili inozemstva odvijaju se na željeni način. Jutarnja kava ili večernje druženje uvode u vaš život zanimljive osobe. Neki će dobiti elektronsku poštu osobe na koju su već i zaboravili. Neki će ići na put, a oni koji ostaju kod kuće mogli bi čuti dobre vijesti od rodbine iz inozemstva.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Mogli biste doći do neobičnih saznanja, otkriti nešto što vam se neće svidjeti ili čuti ružan trač o vama bliskoj osobi. Shvatit ćete kako svađe s partnerom nastaju zbog sitnica i nemogućnosti ovladavanja egom. Romantičnim trenucima udvoje popravit ćete stvar. Osjećajni optimizam pobijedit će tmurne misli.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Posvetite sebi dio dana i uživajte u aktivnostima za koje inače nemate vremena. Pozovite prijatelje na kavu ili na večernji izlazak. Potuži li se partner da ga zanemarujete, nemojte počinjati svađu. Nesuglasice riješite smirenim razgovorom. Između brojnih obaveza pronađite vremena za obitelj i prijatelje - tako ćete najbolje obnoviti snage.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Osjećat ćete nesigurnost i potrebu za pokazivanjem nezadovoljstva i frustriranosti. Budite oprezni u prometu, izbjegavajte nasilne i nametljive pojedince. Partner će vam s pravom zamjerati samodovoljnost i nezainteresiranost pa pokažite više dobre volje! Mogući su zdravstveni problemi koji će vas više smetati, nego ozbiljno zabrinuti.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Privatni život i odnosi s ukućanima dobit će na značaju. Otkrit ćete uzroke zbivanjima na ljubavnom planu i sve će vam postati jasno. Shvatit ćete gdje se pogriješili vi, ali i druga strana. Razmišljat ćete o novom početku s partnerom. Višak slobodnog vremena omogućit će vam da se posvetite hobiju ili bavljenju nekim sportom.