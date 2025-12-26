Dnevni horoskop za petak 26. prosinca: Bik će izgladiti svađu u obitelji, Blizanci bi 'brbljali'

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Zvijezde vas potiču na mijenjanje onoga što smatrate lošim i nedovoljno stabilnim u svom životu. Ako se to tiče ljubavnog života, ne brzajte s odlukama. Dajte si dovoljno vremena kako biste se odlučili na prave poteze, jer će osoba koja s vama dijeli bračni život imati dovoljno razumijevanja za vašu nesigurnost.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bez obzira na kućne obaveze potrudite se provoditi više vremena s partnerom, u opuštenom druženju i razmjeni misli i osjećaja. Putovanje udvoje bit će izvrstan način da svom životu udahnete svježinu. Iskoristite Božić da pružite ruku pomirenja članu rodbine s kojim niste u najboljim odnosima.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Unatoč sitnim neprilikama koje će proizlaziti iz vaše naglosti, predstoji vam uspješan dan. Zapne li ispunjenje planova, ne gubite živce nego poduzmite sve što je potrebno za otklanjanje problema. Željni ste promjene, pa ćete se odlično provesti odlučite li kod nekoga otići u goste i dobro se napričati.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Neka vam jedini prioritet bude vlastito zadovoljstvo pa tome podredite sve planove. Nazovite poznanike i rođake s kojima se dugo niste čuli ili dogovorite izlazak s prijateljima. Ako ste željni provoda znat ćete se odlično zabaviti, a osjećate li da vam je potreban odmor, slobodno cijeli dan provedite izležavajući se i drijemajući.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bit ćete skloni povlačenju i potiskivanju osjećaja. Takvim biste ponašanjem mogli uvrijediti partnera ili ga navesti na pogrešne zaključke. Činit će vam se da su vaše potrebe potisnute u drugi plan pa ćete žudjeti za većom slobodom. U večernjim satima vaše će neraspoloženje splasnuti jer će vas posjetiti veseli gosti.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Pokrenite se s mjesta. Nemojte čekati da vas drugi upozore da nešto niste obavili, ili da ste spori i nepoduzetni. S muškim članom obitelji vodit ćete ozbiljan razgovor. Iznervirat ćete se, ali ćete problem ipak riješiti. Mnogi će od vas mnogo razmišljati, svoditi životne račune te procjenjivati u kojem se smjeru krećete.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Zračit ćete pozitivnom energijom i osvijestiti u sebi kvalitete koje posjedujete. U svemu ćete nastojati biti prvi, najglasniji i najjači, a u društvu ćete biti rado prihvaćeni. Bližnji će tražiti vaše mišljenje ili odobrenje. Preuzmete li inicijativu na ljubavnom planu, stvari bi se mogle ostvariti brže nego što to i sami očekujete.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Briljirat ćete odličnim idejama i kvalitetnim rješenjima. Mnogima ćete pomoći savjetom. Moguće je putovanje ili posjet iz daljine. Predstoje vam trenuci ljubavnih spoznaja koje ćete pomno skrivati od oka javnosti. Uživat ćete u partnerovim zagrljajima te osjećati njegovu nesebičnu ljubav i potporu. Procvjetat će i ljubavi na daljinu.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nešto trebate žrtvovati u ime kućnog mira, zajednički donijeti odluku ili izaći ususret rodbini. Izgovorene riječi ili nepoštivanje dogovora u obitelji bit će mogući razlog za prepirku. Nemojte zaboraviti na svakodnevne obaveze koje i dalje predstavljaju vašu odgovornost. Odnos s ocem ili starijom muškom osobom sve je napetiji.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Dan je dobar za početak nečeg novog, nove ljubavi ili prijateljstva. Ako ste nesretno zaljubljeni, vaši pokušaji da se približite simpatiji urodit će plodom. Zaljubljenost će pridonijeti promjenama životnog svjetonazora pa ćete više držati do sebe, njegujući se i uljepšavajući. Ugodno će vas iznenaditi nečija SMS božićna čestitka.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Ako ste pozvani na tulum ili večeru, ne pretjerujte s alkoholom jer biste se pred drugima mogli obrukati. Predstoji li vam susret s partnerovom rodbinom, diplomatski odgovarajte na njihova pitanja - ostavit ćete izvrstan dojam. U večernjim satima očekuje vas telefonski poziv, koji će vam otkriti pojedinosti o osobi koja vam se sviđa.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Unutarnja snaga i smirenost omogućit će vam da se dobro osjećate sami sa sobom. Bez teškoća uspijevat ćete u onome što ste naumili. Više slobodnog vremena približit će vas partneru i istaknuti vašu povezanost. Rodbina ili prijatelji iz inozemstva mogli bi vas posjetiti, iako se prethodno nisu najavili.