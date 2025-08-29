Dnevni horoskop za petak 29. kolovoza: Rak je pun inicijative, Bikovi, oslonite se na sebe...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nemojte zanemariti negativan utjecaj nekih ljudi na vaše stavove i odluke. Ne podliježite ničijoj sugestiji i radite ono što smatrate ispravnim. Previše ste zauzeti poslom pa bi bilo dobro da više mislite na obitelj i njihove potrebe. Morate odgovornije pristupiti pitanjima novca, a neplanirane troškove svesti na minimum.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Društvene će vam aktivnosti biti više teret nego zadovoljstvo. Imat ćete manju potrebu za kontaktima i razmjenu mišljenja. Nešto u vama stvara nemir, no možda je to samo posljedica stresnih situacija koje tek sada osvještavate. Ne očekujte pomoć od nekoga kome ste izravna konkurencija. Oslonite se isključivo na sebe.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Unatoč potrebi za odmorom i opuštanjem, imajte na umu da nije trenutak za uzmak. Prionite na rješavanje zaostalih zadataka ili problema jer ćete ih uspješno riješiti. Skupite li odvažnosti i snage za akciju velikog ljubavnog pospremanja, bit ćete vrlo uvjerljivi i postići ono što želite kod partnera.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete puni inicijative i prodorni, kako u ljubavi, tako i u poslovnom svijetu. Nemojte odustajati od ciljeva jer je pravo vrijeme za velike odluke. Razmislite što i kako dalje, bilo da je to nov posao, selidba, možda i ženidba. Neke će iznenaditi telefonski poziv osobe koja im se sviđa pa se sve može brzo odigrati, a vi se naći u zagrljaju.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Imat ćete dojam da nemate dovoljno slobode i prostora za djelovanje. Obiteljska situacija bit će takva da ćete mnogo vremena provesti udovoljavajući bližnjima, bilo zato što je to vaša potreba ili slijed nametnutih okolnosti. Iako ćete prema partneru biti otvorenog srca, smetat će vas što druga strana nije osjećajno otvorena kao vi.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Uživat ćete u razgovorima i šalama, bit ćete omiljeni i buditi simpatije ljudi. Poboljšat će se suradnja i kolegijalnost, pa ćete dio odgovornosti i zaduženja proslijediti kolegama i na taj se način rasteretiti. Moguć je posjet rodbini ili njihovo ugošćivanje u vašemu domu. Mogli bi vas pozvati na nečiju svadbu za kuma.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Priželjkujete li miran dan, okolnosti će vas prisiljavati da se više trudite u komunikaciji s okolinom i u ispunjavanju obaveza. Porast poslovnih zadataka potaknut će vas na preispitivanje smisla onoga što radite. Mogli biste osjetiti snažnu privlačnost prema osobi koja će se isticati širinom duha i koja će skretati pozornost atraktivnim izgledom.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pokušajte češće izlaziti s partnerom. Vrijeme koje ćete posvetiti jedno drugom pridonijet će zbližavanju. Mogli biste se spontano dotaknuti i nekih osjetljivih tema, ali ćete o njima smireno razgovarati. Širit ćete povjerenje i ostavljati dobar dojam prilikom razgovora za posao ili medijskog nastupa.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Odnos s partnerom zahtijevat će otvorene karte i iskrenost. Bez obzira koliko vam teško palo osjećajno otvaranje,morat ćete tako postupiti. Suzdržite se od poriva da uzvratite protuargumentima na nečiju kritiku. Ne doživljavajte osobno ono što ćete čuti ili vidjeti. Povjeri li vam se tko, čuvajte njegovu tajnu!

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Bit ćete dobrog raspoloženja i veselo komunicirati s ljudima. Mnogi će se diviti vašoj energičnost. Bavite li se samostalnim poslom, očekuju vas odlični rezultati. Imat ćete pune ruke posla, ali i dovoljno motivacije da sve obavite na vrijeme. Samci će imati prilike sresti osobu koja će u njima odmah probuditi osjećaje.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Mijenjat ćete dnevni raspored pa nastojte uskladiti privatne i poslovne obaveze. Sukobljavat ćete s onima koji o poslu imaju drukčiji stav, no neka to ne bude razlog vašem neraspoloženju. Večer donosi napetost u međuljudskim odnosima, a moguće su i prolazne teškoće sa zdravljem. Pobrinite se da odete ranije na počinak.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Znatiželja ili osjećaj praznine neke će usmjeriti na bavljenje duhovnošću ili meditativnim tehnikama. Potrebno vam je nešto što će vas duhovno ispunjavati. Nadređeni će se oslanjati na vas i davati veću slobodu u djelovanju. Napredovat će pregovori s inozemstvom te poslovi vezani uz intelektualni rad.