Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za petak 3. srpnja: Rak rješava poslovna pitanja, Djevica je organizirana

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 4 min
Dnevni horoskop za petak 3. srpnja: Rak rješava poslovna pitanja, Djevica je organizirana
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pročitajte dnevni horoskop za petak 3. srpnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Admiral

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3

U ljubavnom životu povlačit ćete se u sebe, a u poslovnom bivati sve aktivniji. Mogli biste se zaplesti u ljubavni trokut ili ćete sanjariti o nekom tko vam je zasad nedostižan. Najbolje ćete se snalaziti u uvjetima individualnog rada, a u kontaktima s klijentima izbjegavajte rasprave i suzdržite se od iznošenja svoga mišljenja.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa...

horoskop 01:26
horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4

Briljirat ćete u poslovima koji iziskuju spretnost ruku, a ako radite s ljudima ulijevat ćete im povjerenje. Iako vam se čini da ostvarivanje vaših planova ovisi o drugima, imate dovoljno prostora za samostalnost i inicijativu. Podržite djecu i stavite im do znanja da cijenite njihove napore i da razumijete problem koji ih muči.

MOĆ U ZVIJEZDAMA Slabić ili snagator? Donosimo listu od mentalno najslabijeg do najjačeg znaka Zodijaka
Slabić ili snagator? Donosimo listu od mentalno najslabijeg do najjačeg znaka Zodijaka

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Ne dopustite da vas iz takta izbace neistomišljenici. Nemojte pod svaku cijenu nametati svoj stav, dok prije niste dobro razmislili koliko je druga strana u pravu. Morat ćete preuzeti odgovornost i odlučno stati iza svojih ideja i stavova. Ne obazirite se na kritike zavidnika ili onih koji uvijek moraju nešto prigovoriti.

Foto: Dreamstime

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Malo će vam ostajati vremena za ljubavni i obiteljski život, ali ti trenuci bit će maksimalno ispunjeni. Neki među vama zbližit će se s osobom koja živi udaljeno od vas i dogovarati se o skorom susretu. Poslovna pitanja rješavat ćete s više elana, a ići će vam na ruku i promjene koje će se dogoditi u vašoj tvrtki.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3

Dan je povoljan za rješavanje pitanja vezanih uz novac. Prikupite informacije o zajmovima, raspitajte se o najpovoljnijim uvjetima štednje. Brza izmjena današnjih događaja prouzročit će jaku nervozu i nemir. Usporite malo ritam - tako ćete imati više vremena za razmišljanje i analiziranje cijele situacije.

Tko je najopasniji? Pripazite! Evo koliko je svaki znak Zodijaka uistinu opasan
Pripazite! Evo koliko je svaki znak Zodijaka uistinu opasan

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Pred vama je naporan dan u kojem će do izražaja doći vaša organiziranost. Ništa vas neće zateći nespremne niti će vas tko moći izbaciti iz takta. Odnos s partnerom postat će zamoran. Imat ćete osjećaj da ne dobivate dovoljno pažnje, a on da je krivo shvaćen. Otvoren razgovor riješit će dvojbu i opet vas zbližiti.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 5

Zaposlene očekuje naporan dan. No ako ste zaljubljeni u nekog s kime radite, sve će vam obaveze lakše pasti. Imat ćete više sigurnosti u budućnost, no još će vas proganjati neka loša iskustva pa se nećete moći posve osloboditi negativnih slutnji. Dan je odličan za sve oblike uljepšavanja, pa i odlazak frizeru ili kozmetičarki.

Beautiful hairdresser using a curling iron to make a hair style
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Slobodnima preporučujemo izlaske - budite viđeni jer ste u danu u kojem planeti ističu vaš šarm i zavodljivost. Ako je vaš odnos sa simpatijom površan i bez prave dubine, vrijeme je da učinite korak više. Ustrajte na susretima i češćim otvorenim razgovorima. Ako voljena osoba živi u drugom mjestu, najavit će vam skori dolazak.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Pod raznim ćete isprikama izbjeći kućne poslove i više izbivati iz doma. Stari problemi isplivat će na površinu, a moguće je i neslaganje sa starijim ukućanom. Poslovna komunikacija iziskuje više opreza. Mogli biste nekoga okrenuti protiv sebe neumjesnom izjavom. Isprikom što prije popravite loš dojam koji ste ostavili.

Što vas čeka? Retrogradni Merkur u Raku pokreće turbulenciju: Evo koji znakovi Zodijaka su na udaru
Retrogradni Merkur u Raku pokreće turbulenciju: Evo koji znakovi Zodijaka su na udaru

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Druženja s prijateljima ispunit će vam dan, pa neće ostati vremena za obavljanje planiranih obaveza. No zbog toga vas ni najmanje neće gristi savjest. Dobivat ćete komplimente od drugih ljudi, ali i pohvale nadređenih zbog vaše poslovne predanosti i odgovornosti. Planovi vezani uz kupoprodaju nekretnina mogli bi se pokrenuti s mrtve točke.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 4

Ne možete se oporaviti od financijskih troškova, pa zbog toga raste i napetost u obitelji. Razvijte štedljivi pristup novcu i pravite popis stvari koje kupujete, tako ćete troškove imati pod kontrolom. Društveni život dobit će novi zamah. Ispostavit će se da je ponuda za večernji izlazak koju ćete prihvatiti s oklijevanjem, biti pun pogodak.

Two girl friends spend time together drinking coffee in the cafe, having breakfast and dessert.
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Planetarna potpora daje vam zeleno svjetlo za donošenje odluka, za ulazak u nove poslove ili ozakonjenje ljubavne veze. Kreativnost u vama buja sve jače pa ćete se početi ljepše odijevati, više voditi brige o izgledu, a i svoj dom ćete ukusno preurediti. Osluškujte unutarnji glas; intuicija će vas odvesti na pravi put.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Koje je značenje vašeg? Prvo slovo imena otkriva karakter
ABECEDA OSOBNOSTI

Koje je značenje vašeg? Prvo slovo imena otkriva karakter

Prema alternativcima, po prvom slovu imena možemo saznati tko je uvijek u ljubavnim problemima, čije je prijateljstvo dragocjeno, za koga se kaže da je vrijedan...
FOTO Vježba se isplati! Uz par trikova do savršene stražnjice
OPREZ, VRUĆA GALERIJA!

FOTO Vježba se isplati! Uz par trikova do savršene stražnjice

Lijepe dame na našim plažama pokazale su svoja tijela u kupaćim kostimima i istaknule svoje atribute. Pogledajte foto galeriju...
Izludite partnericu: Uz ova 22 erotska savjeta ćete zapaliti vatru u spavaćoj sobi
ODUŠEVITE JE

Izludite partnericu: Uz ova 22 erotska savjeta ćete zapaliti vatru u spavaćoj sobi

Ženama je predigra od neizmjerne važnosti, a ona može trajati i cijeli dan, čak i kad niste skupa. Strast može biti na vrhuncu i pri prvom dodiru, a kako do toga doći, pročitajte u 22 savjeta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026