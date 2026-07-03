Dnevni horoskop za petak 3. srpnja: Rak rješava poslovna pitanja, Djevica je organizirana

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

U ljubavnom životu povlačit ćete se u sebe, a u poslovnom bivati sve aktivniji. Mogli biste se zaplesti u ljubavni trokut ili ćete sanjariti o nekom tko vam je zasad nedostižan. Najbolje ćete se snalaziti u uvjetima individualnog rada, a u kontaktima s klijentima izbjegavajte rasprave i suzdržite se od iznošenja svoga mišljenja.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Briljirat ćete u poslovima koji iziskuju spretnost ruku, a ako radite s ljudima ulijevat ćete im povjerenje. Iako vam se čini da ostvarivanje vaših planova ovisi o drugima, imate dovoljno prostora za samostalnost i inicijativu. Podržite djecu i stavite im do znanja da cijenite njihove napore i da razumijete problem koji ih muči.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ne dopustite da vas iz takta izbace neistomišljenici. Nemojte pod svaku cijenu nametati svoj stav, dok prije niste dobro razmislili koliko je druga strana u pravu. Morat ćete preuzeti odgovornost i odlučno stati iza svojih ideja i stavova. Ne obazirite se na kritike zavidnika ili onih koji uvijek moraju nešto prigovoriti.

Foto: Dreamstime

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Malo će vam ostajati vremena za ljubavni i obiteljski život, ali ti trenuci bit će maksimalno ispunjeni. Neki među vama zbližit će se s osobom koja živi udaljeno od vas i dogovarati se o skorom susretu. Poslovna pitanja rješavat ćete s više elana, a ići će vam na ruku i promjene koje će se dogoditi u vašoj tvrtki.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Dan je povoljan za rješavanje pitanja vezanih uz novac. Prikupite informacije o zajmovima, raspitajte se o najpovoljnijim uvjetima štednje. Brza izmjena današnjih događaja prouzročit će jaku nervozu i nemir. Usporite malo ritam - tako ćete imati više vremena za razmišljanje i analiziranje cijele situacije.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Pred vama je naporan dan u kojem će do izražaja doći vaša organiziranost. Ništa vas neće zateći nespremne niti će vas tko moći izbaciti iz takta. Odnos s partnerom postat će zamoran. Imat ćete osjećaj da ne dobivate dovoljno pažnje, a on da je krivo shvaćen. Otvoren razgovor riješit će dvojbu i opet vas zbližiti.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 5

Zaposlene očekuje naporan dan. No ako ste zaljubljeni u nekog s kime radite, sve će vam obaveze lakše pasti. Imat ćete više sigurnosti u budućnost, no još će vas proganjati neka loša iskustva pa se nećete moći posve osloboditi negativnih slutnji. Dan je odličan za sve oblike uljepšavanja, pa i odlazak frizeru ili kozmetičarki.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Slobodnima preporučujemo izlaske - budite viđeni jer ste u danu u kojem planeti ističu vaš šarm i zavodljivost. Ako je vaš odnos sa simpatijom površan i bez prave dubine, vrijeme je da učinite korak više. Ustrajte na susretima i češćim otvorenim razgovorima. Ako voljena osoba živi u drugom mjestu, najavit će vam skori dolazak.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Pod raznim ćete isprikama izbjeći kućne poslove i više izbivati iz doma. Stari problemi isplivat će na površinu, a moguće je i neslaganje sa starijim ukućanom. Poslovna komunikacija iziskuje više opreza. Mogli biste nekoga okrenuti protiv sebe neumjesnom izjavom. Isprikom što prije popravite loš dojam koji ste ostavili.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Druženja s prijateljima ispunit će vam dan, pa neće ostati vremena za obavljanje planiranih obaveza. No zbog toga vas ni najmanje neće gristi savjest. Dobivat ćete komplimente od drugih ljudi, ali i pohvale nadređenih zbog vaše poslovne predanosti i odgovornosti. Planovi vezani uz kupoprodaju nekretnina mogli bi se pokrenuti s mrtve točke.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Ne možete se oporaviti od financijskih troškova, pa zbog toga raste i napetost u obitelji. Razvijte štedljivi pristup novcu i pravite popis stvari koje kupujete, tako ćete troškove imati pod kontrolom. Društveni život dobit će novi zamah. Ispostavit će se da je ponuda za večernji izlazak koju ćete prihvatiti s oklijevanjem, biti pun pogodak.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Planetarna potpora daje vam zeleno svjetlo za donošenje odluka, za ulazak u nove poslove ili ozakonjenje ljubavne veze. Kreativnost u vama buja sve jače pa ćete se početi ljepše odijevati, više voditi brige o izgledu, a i svoj dom ćete ukusno preurediti. Osluškujte unutarnji glas; intuicija će vas odvesti na pravi put.