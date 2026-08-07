Dnevni horoskop za petak 7. kolovoza: Bik će imati bogat društveni život, Rak se žrtvuje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Odnos koji će započeti kao neobavezan flert mogao bi se pretvoriti u ljubavnu vezu. Ništa nećete moći predvidjeti i zato će vam biti uzbudljivo. Društveni život bit će zanimljiv. U opuštenom okruženju poznatih lica doći ćete u kontakt s osobom koja vam svojim znanjem i utjecajem može pomoći na profesionalnom planu.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Smisao za praktično pomoći će vam u donošenju ljubavne odluke. Učinite konkretne korake prema simpatiji, jer jedino tako ćete dokazati da vam je stalo do nje. Neki će primiti novčane zaostatke, honorar ili posudbu. Društveni život bit će vam ispunjen zbivanjima. Izgledan je razvoj prijateljstva s osobom suprotnog spola.

Foto: lev dolgachov

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vaši će radni kapaciteti biti na zavidnoj razini. Bit ćete uspješni u pregovaranju, držanju govora, predavanjima, pisanju ili zastupanju. Nove ideje bit će profitabilne, osobito ako ih pretvorite u djela. Dirnut će vas poruke nekih bliskih ljudi, a voljena osoba razveselit će vas izljevima nježnosti i pažnje.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Osjetite li poriv za samoćom, izbjegnite veća društva i ljude koji vas iscrpljuju. Nemojte potencirati moguće neugodnosti na poslu, jer vam svađe i zamjeranja nisu potrebni. Netko u obitelji mogao bi vas oneraspoložiti ili zabrinuti zbog svog slabog zdravlja. Žrtvovat ćete se za tuđe dobro pa nećete imati vremena misliti na sebe.

Foto: 123RF

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Planeti će vas potaknuti na dublja razmišljanja o sebi. Mogli biste se odlučiti za kakvu tehniku opuštanja ili se više zanimati za alternativne oblike liječenja. Ne propustite priliku da obogatite svoj ljubavni život. Dopustite voljenoj osobi da vas uvjeri u svoje osjećaje – shvatit ćete da ste je pogrešno procijenili.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Željet ćete da vas svi puste na miru i za to ćete imati dobre razloge. Osjećat ćete da vas ljudi previše iscrpljuju i gnjave svojim problemima. Intuicija će vam biti istaknuta, pa biste lako mogli dokučiti rješenja nekim svojim brigama. Imate li zategnut odnos sa šefom, ne dolijevajte ulje na vatru neprimjerenim komentarima.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Poslovni život odvijat će se željenim smjerom. Imat ćete snage obavljati i više obaveza istodobno, a također ćete ispuniti očekivanja nadređenih. Riješit ćete financijski problem iz prošlosti i biti lakši za brigu manje. Bit ćete u prilici podučiti nekoga, organizirati posao ili ćete uvoditi praktikante u posao.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Smetat će vas što se ljubavni život pretvara u rutinu i dužnost, no potrudite se da ipak ostane prostora za romantiku. Povedite računa o troškovima. Mogli biste razmatrati uvjete kreditiranja i pronaći nešto što će vam izgledati povoljnom prilikom. Zaljubljeni će se baviti pripremama vezanima uz večerašnji izlazak s partnerom.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Osjetit ćete umor i nezadovoljstvo zbog zamornih međuljudskih odnosa, pa ćete težiti društvu pojedinaca koji vas smiruju. Iako vam neće nedostajati novih ideja, potreban vam je netko tko će vas motivirati da ih ostvarite. Danas ne donosite radikalne odluke, ne namećite se i ne ističite jer ćete si nanijete više štete nego koristi.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Drukčije ćete se postaviti prema prijatelju. Kritizirat ćete njegovo ponašanje i tako mu otvoriti oči da spozna svoj problem. Profitirat ćete ako slobodno vrijeme posvetite uljepšavanju. Masaža, posjet frizerskom ili kozmetičkom salonu pridonijet će vašoj opuštenosti i zadovoljstvu, ali i lijepom, njegovanom izgledu.

Foto: 123RF

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Planovi će se ostvarivati na željeni način, a problematične situacije opušteno rješavati. Dobivat ćete komplimente od drugih ljudi i mnogi će tražiti vaše društvo. Pitanja ljubavne prirode zaokupit će vam pozornost do te mjere da će poslovne obaveze pasti u drugi plan. Dan je odličan za pomirbe, oproste i nove početke.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Pazite da ne zametnete važne dokumente ili papire. Ne potpisujete ugovore i izbjegnite dogovore jer neće završiti u vašu korist. Partneru pružite više dokaza ljubavi i privrženosti. Ono što mu pružate nije dovoljno, osobito ako druga strana spada u ljubomorne osobe. Othrvajte se naletima stresa i umora umjerenom tjelovježbom.