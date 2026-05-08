Dnevni horoskop za petak 8. svibnja: Raku planete pomažu vratiti dugove, Vage imaju ideje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Zbog vašeg optimizma i šarma, ljudi će vas rado prihvaćati u svoje društvo. Kroz izlaske i kretanje stjecat ćete poznanstva. Rado ćete provoditi vrijeme s partnerom, a vaša će veza biti skladna unatoč trzavicama. Ljubavni život samaca neće biti lišen uzbuđenja. Imate li prilike negdje izaći, nije isključeno poznanstvo.

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO Koji je najgori horoskopski znak? ‘Ovan jer mi je to bivši’ #shorts | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Vaš originalan način razmišljanja mnogi neće moći razumjeti. Morat ćete se nositi s kompliciranim pojedincima i gubiti vrijeme na objašnjavanja. Osjetite li da vam je strpljenje na izmaku, ne djelujte prenagljeno. Ljubavna situacija razvija se u povoljnom smjeru, iako nisu isključene i veće razmirice s partnerom.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vještom komunikacijom i lucidnošću postići ćete ono što želite bez osobitog napora. Uživat ćete u akciji i djelovanju i nećete biti opterećeni ishodom. Partner uviđa da ste u mnogim stvarima u pravu i sve više vas cijeni. Razveselit će vas ponuda rodbine iz drugog grada da ih posjetite. Sjajno ćete se provesti.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Planetarna potpora omogućit će da riješite barem dio nagomilanih računa ili dugovanja. Nisu isključene povoljne vijesti vezane uz nasljedstvo ili će vam dužnik vratiti novac. Prilagodite se i pronađite romantiku u svakodnevnim situacijama. Ukradite pokoji trenutak za nježnost - nemojte čekati idealnu priliku.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Odnos s partnerom prolazi kroz uspone i padove pa je dobro da zajednički preispitate očekivanja od budućnosti. Nužno je preuzimanje većih odgovornosti, kao što su pomoć partneru u kućanstvu, oko djece i svih onih stvari koje čine svakodnevicu. Poslovna zbrka ili porast obaveza, bit će posljedica neodgovornosti nekog od kolega.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Ono što ćete raditi može biti od šireg značaja, pa će vas kolege promatrati s poštovanjem i češće tražiti za savjet. Više opreznosti savjetuje se u poslovima koji obuhvaćaju komunikacije ili pri potpisivanju ugovora, spisa, raznih dokumenata. Slobodne Djevice mogao bi iznenaditi telefonski poziv osobe koja im se sviđa. Iskoristite taj trenutak.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vrijedno ćete raditi, dobivati potporu kolega, a svježe ideje sipati kao iz rukava. Do izražaja će doći vaši umjetnički i sportski talenti. Bit ćete puni pokretačke energije. U kratkom vremenu i uz malo truda obavit ćete mnogo korisnih poslova. Odvojite vremena i za ljubav - bit će strastveno i nezaboravno!

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Žudjet ćete za osvježenjem koje bi vas udaljilo od dosade i predvidljivosti intimnih zbivanja. To će ponajviše osjetiti oni koji su u vezi kojoj nedostaje uzbuđenja i zajedničkih izlazaka. Imate li nesređene odnose s partnerovim roditeljima, umjesto da se pomirite mogli biste se još više posvađati s njima.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Istaknuta maštovitost i energičnost omogućit će da iskažete svoju smjelost i kreativnost u društvenim odnosima. Oko sebe ćete širiti pozitivnu energiju i privlačiti osobe koje će vašu svakodnevicu učiniti sadržajnom i zanimljivom. Večernji izlazak zadovoljit će apetite Strijelaca koji su željni zabave i poznanstava.

Foto: Dreamstime/ilustracija

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Plijenit ćete pozornost simpatičnim i ljubaznim ponašanjem, biti omiljeni među bližnjima. Imat ćete uzbudljiv ljubavni život, a neki će koketirati s osobom iz poslovnog okruženja. Nemojte potiskivati svoje ideje ili odustati od ostvarenja poslovnih ambicija. Pravo je vrijeme da zatražite što želite, a da pritom ne ugrozite svoju samostalnost.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Planeti potiču vašu ambicioznost pa ćete razmišljati o stručnom usavršavanju i proširivanju znanja. Slobodne trenutke posvetite stvarima koje vam čine zadovoljstvo. Možda ste zanemarili hobije i sve ono što može biti duševna hrana. Večernji sati donose uzbuđenja - mogli biste dogovoriti izlazak sa simpatijom.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Mogući su stambeni problemi te preuređenje ili preseljenje. Nećete biti zadovoljni stanjem u svojoj najužoj okolini. Pripazite kako ne biste previše naređivali i tako drugima išli na živce. Prihvatite stvari koje ne možete mijenjati i ograničite svoje sadašnje zahtjeve. Potreban vam je bijeg od svega pa planirajte kakav izlet za vikend.