Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za petak 8. svibnja: Raku planete pomažu vratiti dugove, Vage imaju ideje

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Dnevni horoskop za petak 8. svibnja: Raku planete pomažu vratiti dugove, Vage imaju ideje
Foto: Paolo Gallo

Pročitajte dnevni horoskop za petak 8. svibnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Admiral

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 5

Zbog vašeg optimizma i šarma, ljudi će vas rado prihvaćati u svoje društvo. Kroz izlaske i kretanje stjecat ćete poznanstva. Rado ćete provoditi vrijeme s partnerom, a vaša će veza biti skladna unatoč trzavicama. Ljubavni život samaca neće biti lišen uzbuđenja. Imate li prilike negdje izaći, nije isključeno poznanstvo.

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO
Koji je najgori horoskopski znak? ‘Ovan jer mi je to bivši’ #shorts | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Vaš originalan način razmišljanja mnogi neće moći razumjeti. Morat ćete se nositi s kompliciranim pojedincima i gubiti vrijeme na objašnjavanja. Osjetite li da vam je strpljenje na izmaku, ne djelujte prenagljeno. Ljubavna situacija razvija se u povoljnom smjeru, iako nisu isključene i veće razmirice s partnerom.

VRLO SU MANIPULATIVNI Ovi znakovi Zodijaka će vas izluditi pasivnom agresijom!
Ovi znakovi Zodijaka će vas izluditi pasivnom agresijom!

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Vještom komunikacijom i lucidnošću postići ćete ono što želite bez osobitog napora. Uživat ćete u akciji i djelovanju i nećete biti opterećeni ishodom. Partner uviđa da ste u mnogim stvarima u pravu i sve više vas cijeni. Razveselit će vas ponuda rodbine iz drugog grada da ih posjetite. Sjajno ćete se provesti.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3

Planetarna potpora omogućit će da riješite barem dio nagomilanih računa ili dugovanja. Nisu isključene povoljne vijesti vezane uz nasljedstvo ili će vam dužnik vratiti novac. Prilagodite se i pronađite romantiku u svakodnevnim situacijama. Ukradite pokoji trenutak za nježnost - nemojte čekati idealnu priliku.

Young happy couple in love outdoors. loving man and woman on a walk at spring blooming park
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Odnos s partnerom prolazi kroz uspone i padove pa je dobro da zajednički preispitate očekivanja od budućnosti. Nužno je preuzimanje većih odgovornosti, kao što su pomoć partneru u kućanstvu, oko djece i svih onih stvari koje čine svakodnevicu. Poslovna zbrka ili porast obaveza, bit će posljedica neodgovornosti nekog od kolega.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Ono što ćete raditi može biti od šireg značaja, pa će vas kolege promatrati s poštovanjem i češće tražiti za savjet. Više opreznosti savjetuje se u poslovima koji obuhvaćaju komunikacije ili pri potpisivanju ugovora, spisa, raznih dokumenata. Slobodne Djevice mogao bi iznenaditi telefonski poziv osobe koja im se sviđa. Iskoristite taj trenutak.

NAJLJEPŠE NA VAMA Tko ima najljepše oči, noge...? Evo koji je najprivlačniji dio tijela na svakom znaku Zodijaka
Tko ima najljepše oči, noge...? Evo koji je najprivlačniji dio tijela na svakom znaku Zodijaka

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Vrijedno ćete raditi, dobivati potporu kolega, a svježe ideje sipati kao iz rukava. Do izražaja će doći vaši umjetnički i sportski talenti. Bit ćete puni pokretačke energije. U kratkom vremenu i uz malo truda obavit ćete mnogo korisnih poslova. Odvojite vremena i za ljubav - bit će strastveno i nezaboravno!

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Žudjet ćete za osvježenjem koje bi vas udaljilo od dosade i predvidljivosti intimnih zbivanja. To će ponajviše osjetiti oni koji su u vezi kojoj nedostaje uzbuđenja i zajedničkih izlazaka. Imate li nesređene odnose s partnerovim roditeljima, umjesto da se pomirite mogli biste se još više posvađati s njima.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Istaknuta maštovitost i energičnost omogućit će da iskažete svoju smjelost i kreativnost u društvenim odnosima. Oko sebe ćete širiti pozitivnu energiju i privlačiti osobe koje će vašu svakodnevicu učiniti sadržajnom i zanimljivom. Večernji izlazak zadovoljit će apetite Strijelaca koji su željni zabave i poznanstava.

Foto: Dreamstime/ilustracija

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Plijenit ćete pozornost simpatičnim i ljubaznim ponašanjem, biti omiljeni među bližnjima. Imat ćete uzbudljiv ljubavni život, a neki će koketirati s osobom iz poslovnog okruženja. Nemojte potiskivati svoje ideje ili odustati od ostvarenja poslovnih ambicija. Pravo je vrijeme da zatražite što želite, a da pritom ne ugrozite svoju samostalnost.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Planeti potiču vašu ambicioznost pa ćete razmišljati o stručnom usavršavanju i proširivanju znanja. Slobodne trenutke posvetite stvarima koje vam čine zadovoljstvo. Možda ste zanemarili hobije i sve ono što može biti duševna hrana. Večernji sati donose uzbuđenja - mogli biste dogovoriti izlazak sa simpatijom.

LJUBAVNE MANE Zbog čega je s njima teško biti u vezi: Ovna muči bijes, Blizanci su nepouzdani, Vaga manipulira
Zbog čega je s njima teško biti u vezi: Ovna muči bijes, Blizanci su nepouzdani, Vaga manipulira

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Mogući su stambeni problemi te preuređenje ili preseljenje. Nećete biti zadovoljni stanjem u svojoj najužoj okolini. Pripazite kako ne biste previše naređivali i tako drugima išli na živce. Prihvatite stvari koje ne možete mijenjati i ograničite svoje sadašnje zahtjeve. Potreban vam je bijeg od svega pa planirajte kakav izlet za vikend.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo gdje u svijetu žene imaju najveće grudi i gdje su Hrvatice
'BUJNA LISTA'

Evo gdje u svijetu žene imaju najveće grudi i gdje su Hrvatice

Hrvatska je također na ovoj 'bujnoj listi' zemalja sa ženama s najvećim grudima na svijetu - provjerite kako stojimo i tko je ispred, odnosno iza nas
Vrline i mane u krevetu: Ovan je kao grom, Ribe 'čitaju misli'...
SLAŽETE SE?

Vrline i mane u krevetu: Ovan je kao grom, Ribe 'čitaju misli'...

I prije seksa može se procijeniti kakav bi netko mogao biti ljubavnik sudeći prema njegovom horoskopskom znaku, a baš svaki pripadnik Zodijaka ima svoje mane i vrline kada pričamo o 'vrućoj' akcij
Ovo je 10 najzdravijih namirnica na svijetu - Koliko ste ih probali?
SMANJUJU RIZIK OD BOLESTI

Ovo je 10 najzdravijih namirnica na svijetu - Koliko ste ih probali?

Raznolika prehrana koja uključuje voće, povrće, orašaste plodove, sjemenke i meso ključna je za zdravlje i može značajno smanjiti rizik od ozbiljnih, kroničnih bolesti poput srčanih oboljenja, dijabetesa, tumora...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026