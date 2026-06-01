Dnevni horoskop za ponedjeljak 1. lipnja: Vaga je opuštena i raspoložena, Bik je oštrouman..

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uživat ćete u simpatijama koje ćete buditi kod suprotnog spola. Sklad će biti prisutan i u vezama. Spontano ćete se prepuštati osjećajima pa će druga strana rado odgovarati na vaše nježnosti. Ako ste sami, ne oklijevajte stupiti u kontakt s osobom koja vam se sviđa. Šarma vam neće nedostajati pa su izgledi za uspjeh u osvajanju prilični.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Zahvaljujući komunikativnosti i oštroumnosti, znat ćete poslušati tuđe probleme i dati savjet. Kad su osjećaji posrijedi bit ćete nešto oprezniji, osobito ako ste već imali neka loša iskustva. Postoje li neki problemi unutar obitelji, posvetit ćete im osobitu pozornost. Nastojat ćete osamostaliti svoju djecu i učiniti odgovornijima.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Zbog mrzovolje ponašat ćete se proturječno i nametati svoja stajališta. Pokušajte poslušati što drugi govore i ne kritizirajte ih za sve što kažu jer su možda u pravu. Partnera ćete zbunjivati nepredvidljivošću. Sitnice će vas pogađati više nego bi trebale, a svemu će kriva biti vaša trenutačna preosjetljivost.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Budete li morali privremeno preuzeti poslove nadređenih, dokazat ćete da se na vas može računati. Dođe li do razgovora o promjeni posla ili plaće, otvoreno pokažite što očekujete a što nećete prihvatiti. Mogli biste se zaljubiti u osobu koja će biti više zaokupljena poslom nego s vama. Shvatit ćete da ne zavređuje vaše povjerenje.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Sudjelovat ćete u društvenim zbivanjima, ali ćete se jednako dobro osjećati i ako budete provodili vrijeme sami. Zabavit ćete se pretražujući internetske stranice ili posuditi zanimljivu knjigu. Večernji izlazak probudit će želju za flertom i ljubavnim uzbuđenjima. Sa zanimanjem ćete promatrati pripadnike suprotnog spola.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Potražite društvo ljudi koji vas smiruju jer je previše briga koji vas stišću. Razgovor s prijateljima pomoći će vam da svoj problem vidite u široj perspektivi. S ukućanima nemojte raspravljati o osjetljivim temama jer će nepotrebno doći do svađe. Ostavite takve razgovore za neki drugi dan, kada ćete svi skupa biti smireniji.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bit ćete dobro raspoloženi, spremni na akciju. Ono što vas je ograničavalo postat će vam sporedno. Opuštenošću ćete više postići jer nećete biti opterećeni ishodom. Kontakti s rodbinom proteći će u ugodnom ozračju, Zanimljivo poznanstvo moguće je posredstvom prijatelja ili preko interneta. Uživat ćete u fotografiranju, slikanju, ali i plesu.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Pribjegavat ćete štednji i mnogo raditi kako biste stavili nešto novaca na stranu. No koliko god odvajali, novi troškovi crpit će stare zalihe. Ako ste dogovorili izlazak s društvom ili simpatijom, budite opušteni i bezbrižni. Zaboravite brige, neplaćene račune i ostale životne probleme. Radite ono što vama predstavlja zadovoljstvo.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Preuzmete li inicijativu, dovršit ćete započete poslove u vrlo kratkom roku. Raspolagat ćete zavidnom količinom energije pa ćete brzo nadoknaditi sve zaostatke. Ako ste prekinuli vezu, prijatelj upućen u vašu intimnu problematiku upozorit će vas da ste postupili naglo. Poslušajte njegov savjet jer je u pravu.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bit ćete osjetljivi, pa će i sitan stres biti dovoljan da pojača vas osjećaj nezadovoljstva. No kriza je prolazna pa ćete već sutra biti u znatno boljem raspoloženju. Nećete pogriješiti ako obavite samo najnužnije poslove, a sve ostalo vrijeme posvetite odmoru. Mogli biste sresti starog prijatelja ili nekog s kime ste bili intimno vezani.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Ako ste zaljubljeni nećete znati što poduzeti. Pričekate li još malo, situacija će postati jasnija pa ćete znati kako se postaviti. Unutarnji nemir poticat će vas na učenje i istraživanje. Osjetit ćete potrebu da drukčije uredite svoj život. Otvoreno ćete se pobuniti protiv onih zbog kojih ste morali podrediti svoja osobna zadovoljstva.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Odložite bitnije poslovne kontakte i odluke za neki drugi dan. Neka ljubavna pitanja ostat će bez odgovora, jer je partner previše zaokupljen poslovnim brigama i ne primjećuje vaše potrebe. Zbog problema s nekim suradnicima teže ćete se usredotočiti na posao. Ne dopustite da vam to potpuno preplavi misli.