Dnevni horoskop za ponedjeljak 10. studenoga: Lav zavodi šarmom, Vaga usklađuje obveze

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Tijek poslovnih okolnosti ispunit će vas novim elanom. Krećete li na put ili vam predstoji sastanak, izborit ćete se za ono što želite. Mogli biste obnoviti nedavno prekinutu vezu, no budućnost tog odnosa najviše će ovisiti o vama i vašim postupcima. Samo vaša tvrdoglavost može pogoršati sve ono što se počelo dobro razvijati.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Vremena za odmor nećete imati. Čak i ako ste priveli kraju složen posao, slijede vam nove obaveze. Nedostajat će vam pravi prijatelji, no zato će vam ukućani pružati potporu i razumijevanje. Vaše loše i natmureno raspoloženje odrazit će se na vaš organizam, pa nisu isključeni glavobolja ili želučane tegobe.

Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Naklonost planeta unosi nove vjetrove u vaš osjećajni život. Osoba koja vam se sviđa počinje vas primjećivati! Ako ste u vezi, predstoji vam razgovor koji će usmjeriti odnos u novom pravcu. Mogli biste udruženim snagama dignuti zajam. Sastavljate li životopis za poslovni natječaj, nemojte biti preskromni u opisivanju svojih kvaliteta.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Moguće je rješavanje imovinskog stanja, nekretnina ili stanovanja. Ne dopustite da pojedinci utječu na vaše odluke - najbolje je da sami rješavate svoje probleme. Partnerove poslovne preokupacije pridonjet će međusobnom udaljavanju, no znat ćete kako opet uspostaviti ravnotežu u odnosu.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uživat ćete u novim poznanstvima i ljubavnim zagrljajima. Zavodit ćete duhovitošću i šarmom. Pošaljete li poruku ili nazovete osobu koja vam se sviđa, bit ćete na pragu uzbudljive veze. Očekuju vas pozitivne veze s rodbinom i susjedima, ali i sve uzbudljiviji odnos s osobom koja vas naziva mobitelom i šalje intrigatne SMS poruke.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ma koliko vam se činilo da se od vas očekuje nemoguće, učinite ono što morate. Posvetite više vremena obitelji, a osobito bolesnim članovima rodbine. Mogle bi vam kasniti važne informacije ili ćete zbog umora i preopterećenosti zagubiti dokumente. Razbistrite um crnom kavom ili šetnjom na svježem zraku.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Lako ćete usklađivati svoje obaveze i sa žarom prionuti na posao. Maštovitost i susretljivost pomoći će vam u ostvarenju ciljeva. Ostavite po strani površna poznanstva i više pozornosti posvetite bliskim prijateljima. Ugodno će vas iznenaditi njihova reakcija. Oni koji danas polažu ispit, mogli bi ostvariti odlične rezultate.

Foto: Screenshot/Facebook, Pixabay

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Morat ćete biti oprezni u svemu što se tiče posla, svakodnevnih dužnosti i zdravstvenog stanja. Koliko god biste željeli ignorirati stvari koje vam se ne sviđaju, one će se stalno pojavljivati i podsjećati vas na svoje postojanje. Umor i prolazne tegobe znak su da se trebate okrenuti zdravijem načinu života.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan je odličan za prikupljanje informacija, odnose s javnošću i općenito za komunikacije. Maštate li o povratku staroj ljubavi, mogli biste ostvariti želju. Onima u braku lako će poći za rukom da prijeđu preko partnerovih postupaka i sitnih nepodopština. Spremat ćete se na put ili dobiti pismenu potvrdu iz drugog grada.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Razdražljivi ste i skloni subjektivnim prosudbama. Čvrsto ćete ustrajati na svojim stajalištima, ali pazite da vaša taština nije posrijedi. Suspregnete li tvrdoglavost, većinu obaveza obavit ćete neometano. Potisnite negativne osobine, koliko god vas neke situacije ili osobe iritirale. Razboritost je vaš ključ za rješavanje problema.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bit će rijetki trenuci u kojima ćete biti sami ili nezaposleni. Ubrzani poslovni ritam smjenjivat će se s porastom društvenih obaveza, pa ćete imati malo vremena za razmišljanje o sebi ili svojim željama. Odnosi s roditeljima bit će zategnuti - nikako da pronađete zajednički jezik. Pripazite se prehlade ili grlobolje.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 4

Bavit ćete se financijama. Posjetit ćete mjenjačnicu, platiti račune ili nešto kupiti, odnosno prodati. Ako ste poslali nekome upit ili životopis, dobit ćete odgovor koji će vas razveseliti. Ljubavna zbivanja iziskuju oprez. Mogla bi vas privući osoba koja nema čiste namjere ili zbog ljubavnog prekida nije načisto sa svojim osjećajima.