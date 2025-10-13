Dnevni horoskop za ponedjeljak 13. listopada: Rak je aktivniji, Vage su previše tvrdoglave

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nesuglasice s partnerom mogle bi kulminirati svađom. Kritičnost i tvrdoglavost neće vas nikamo odvesti, no što god partner bude rekao, tjerat ćete po svome. Izgladite ljubavne nesporazume i suočite se sa situacijama čije suočavanje predugo odlažete. Ako je potrebno, oprostite nekome nešto ili se ispričajte.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Intenzivirat će susrete i suradnju s rođacima ili ljudima koje žive u drugom gradu. Slat ćete jedni drugima SMS poruke ili razgovarati mobitelom vezano uz rješavanje nekog problema. U ljubavi će biti nužno više ustupaka. Iza svoga tvrdoglavog stava skrivat ćete nesigurnost, no baš danas imate priliku mnogo toga razjasniti.

Foto: 123RF

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 5

Zdravlje: 4

Odlično se snalazite u poslovnim situacijama pa ćete biti najvještiji i najkreativniji u svojoj radnoj sredini, a vaše znanje će se itekako cijeniti. Jedino bi vam financijska situacija mogla zadavati glavobolje. Neplaćeni računi i zatezne kamate sjest će na naplatu, pa biste mogli posuditi novac kako biste sve platili.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Iznenadit će vas intenzitet i sadržaj susreta, razgovora i telefonskih poziva. Postat ćete sve aktivniji i prisutniji u javnom životu. Planeti će vas poticati na izlaske i druženja, ali i zaljubljivanja. Sa zanimanjem ćete promatrati pripadnike suprotna spola i zračiti ljubavnom energijom, pa nije isključeno da vam netko i priđe.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Budite oprezni u svim poslovima i aktivnostima kojima niste vični. Neka vam najjače oružje bude strpljenje. Sve što kažete i način na koji to kažete, moglo bi biti pogrešno shvaćeno. Bilo bi pametno da se držite malo po strani, osobito kada su posrijedi tuđe rasprave. Niste li sigurni što vam je činiti u ljubavi, radije ne činite ništa.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Skladni odnosi s okolinom i ugodna komunikacija s ljudima podržat će vaše dobro raspoloženje. Mogućnosti napredovanja su izvjesne, ali ćete se morati još malo strpjeti ili potruditi. Istaknuta zavodljivost i šarm pribavit će vam novu simpatiju. Prijateljski odnos s nekim koga ste upoznali putem interneta, pretvara se u ljubavni.

Foto: 123RF

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Mogli biste prenagliti u nekim zaključcima ili zahladiti odnos s osobom koju ste smatrali prijateljem. Mjesečev utjecaj onemogućavat će vas u iskazivanju osjećaja, pa bi vaše riječi ili držanje mogli bi biti krivo shvaćeni. Bračne svađe bit će posljedica vaše tvrdoglavosti ili razlika u karakteru, no sve će proći bezbolno.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Putovanja, kretanje i komunikacija obećavaju uspjeh. Jasnoća vaših stavova i iskrenost u komunikaciji olakšat će vam sporazumijevanje s bližnjima. Znat ćete se zabavljati, ali i ohrabriti one koji su u problemima. Bit ćete omiljeni u društvu, ali i traženi u poslovnim krugovima. Ako ste na putovanju, vratit ćete se kući puni dojmova.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Mogli biste se naći pred novim poslovnim prilikama koje će vam dolaziti preko prijatelja. Iako se takve situacije neće odvijati onoliko brzo koliko biste htjeli, budite strpljivi – sve se razvija u vašu korist. Ljubavna zbivanja će neke među vama dovesti u iskušenje, a nekima pomoći da spoznaju što žele od svog ljubavnog odnosa.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nedostajat će vam unutarnje ravnoteže i strpljenja. Moguća su osjećajna razočaranja i gubitak povjerenja u neke ljude, no to je samo prolazna kriza. Iz vas će progovarati preosjetljivost i nagomilani psihički umor. Ne trošite vrijeme na aktivnosti koje ne donose željene rezultate, u kojima se ne snalazite ili dovoljno ne uživate.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Poslovni život odvijat će se željenim smjerom. Imat ćete snage obavljati i više poslova istodobno, a također ćete ispuniti očekivanja nadređenih. Bit ćete brižni prema djeci, nastojeći im u svemu udovoljiti. Oni koji su zabrinuti za svoje zdravlje posjetit će liječnika ili se zbog tegoba s kralježnicom početi baviti tjelovježbom.

Foto: FaustFoto

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Istaknuta je vaša kreativnost te sposobnost snalaženja u napetim situacijama. U poslu ćete uživati potporu suradnika, biti brzi i spretni bez obzira što radili. Pregovori vezani uz povišicu ili promaknuće počinju se realizirati. Odnosi s djecom bit će vrlo dobri, no ako imate tinejdžera svakako provjerite njegove školske ocjene.